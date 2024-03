Enfin des caméras de surveillance plus abordables chez Arlo

Arlo complète son offre "accessible" nommée Essentials. Après une caméra d'intérieur et une d'extérieur, le constructeur ajoute quatre nouvelles références pour proposer un écosystème de surveillance complet à moindre coût comparé aux tarifs habituels du constructeur.

Si Arlo est l’un des leaders du marché des caméras de surveillance connectées, son offre produit est aussi une des plus coûteuses. Pour remédier à cela, le constructeur a lancé en 2021 la gamme Essentials, qui se compose de la Arlo Essential Indoor et la Arlo Essential Spotlight. Deux produits plus accessibles et profitant pourtant des technologies de sécurité maison. Cette nouvelle gamme se veut la porte d’entrée idéale vers un écosystème de sécurité complet.

Essentials, une gamme enfin complète

Malgré son positionnement tarifaire plus agressif pour Arlo, les nouveaux produits de la famille Essential intègrent des capteurs pouvant filmer en 2K, la vision nocturne couleur pour certains et la compatibilité avec l’ensemble des fonctionnalités de sécurité de l’application Arlo Secure.

De plus, le constructeur promet une autonomie record pour chacun de ses nouveaux produits. Le processus d’installation évolue et utilise maintenant le Bluetooth pour plus de simplicité. Notez toutefois que le design reprend les codes visuels de la marque, dont les lignes sont très facilement reconnaissables. L’audio évolue avec l’intégration de technologies de réduction de bruits et d’échos. Petite nouveauté chez Arlo, certaines caméras se déclinent en 1080p ou en 2K, la première étant en moyenne 50 à 60 euros moins coûteuse que la seconde.

Les nouveaux produits sont au nombre de quatre et couvrent tant l’intérieur, l’extérieur que les portes d’entrée.

Arlo Essential Outdoor:

Cette caméra extérieure, disponible en Full HD et 2K, pesant 203 grammes pour des dimensions de 59,32 x 53.05 x 93,37 mm, se révèle assez discrète et offre un champ de vision de 130 °. Sa conception résistante aux intempéries permet une installation dans tous les environnements. De plus, elle embarque un puissant projecteur qui illumine jusqu’à 5 mètres et permet l’accès à la vision nocturne en couleur.

Elle intègre également une nouvelle sirène intelligente de 80 dB, qui peut en théorie être entendue jusqu’à 30 mètres de distance. Arlo annonce une autonomie dans la bonne moyenne avec 4 à 6 mois. Le prix de départ pour le modèle 2K en kit de deux caméras est de 229,99 €, et 179,99 euros pour la version Full HD.

Arlo Essential XL Outdoor:

La grande sœur de l’Essential Outdoor affiche sur le papier une autonomie plus qu’impressionnante, pouvant aller jusqu’à deux ans grâce à sa batterie de 18 600 mAh. Cela explique un gabarit plus imposant avec des dimensions de 82,59 x 57.27 x 96,56 mm et un poids de 454 grammes.

En dehors de cela, elle est identique à l’Essential Outdoor et se décline également en versions 1080p et 2K. Elle est pensée pour mieux surveiller les zones éloignées, plus difficilement accessibles ou simplement un lieu où vous ne vous rendez pas souvent. Elle est commercialisée au prix de 299 euros en version 2K et 149,99 euros pour la version Full HD.

Arlo Essential 2 Indoor:

La nouvelle version de l’Essential Indoor passe donc de la Full HD à la 2K, et notez que la précédente Essential Indoor est toujours commercialisée. Cette dernière affichait un poids de 122 grammes et des dimensions de 52 x 49 x 113.19 mm, alors que la nouvelle en 2K ne dépasse pas les 95,4 g et des dimensions de 36 x 47 x 97 mm.

Pour assurer la vie privée de chaque membre du foyer, elle dispose d’un cache automatique de l’objectif, qui s’active à la demande ou lors de moments de la journée préprogrammés. La caméra Essential Indoor est proposée à partir de 179,99 € pour un kit de deux caméras 2K.

Arlo Video Doorbell:

Cette sonnette vidéo se décline en versions Full HD et 2K, et propose un champ de vision de 180 ° pour une vue complète des personnes devant votre porte. Grâce à la fonction « Real-Time Talk », elle promet une interaction vocale fluide et naturelle avec tous les visiteurs qui viendront sonner à votre porte.

Avec l’abonnement Arlo Secure, la sonnette vidéo peut également identifier les personnes, les animaux, les véhicules et les colis. Elle affiche des dimensions de 37 x 47 x 143 mm, pour 202,4 g. Le Video Doorbell 2K est disponible à partir de 159,99 €, et 99,99 euros pour la version Full HD.

L’application Arlo Secure évolue à partir du 1er avril 2024 pour inclure de nouvelles fonctions telles que des zones de confidentialité personnalisées. L’abonnement Arlo Secure reste au cœur de la stratégie du constructeur. Sans cet abonnement, vous n’aurez pas accès à toutes les fonctionnalités proposées par les caméras, comme les notifications intelligentes, la détection d’animaux, de voitures ou de colis, sans oublier le cloud qui vous sera fermé. En proposant plus de produits à des prix plus accessibles, Arlo espère élargir sa base de clients et donc engranger plus d’abonnements.

La nouvelle caméra Arlo Essential Outdoor est disponible dès maintenant en 2K sur Arlo.com et chez les revendeurs Arlo agréés, ou en HD sur Amazon.com.

Le reste de la gamme sera disponible à partir du 1er avril 2024, avec Essential 2K sur Arlo.com et les revendeurs Arlo agréés, ou Essential HD sur Amazon.com.