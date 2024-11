Arlo Pro 3 Floodlight : cette caméra de surveillance avec un projecteur puissant est à moitié prix grâce au pré-Black Friday

L’Arlo Pro 3 Floodlight est une caméra de surveillance extérieure qui se différencie par son projecteur LED puissant et assez imposant. Une référence originale, mais aussi rassurante, que l’on trouve à 149,99 euros au lieu de 299,99 euros chez Boulanger, à l’occasion du pré-Black Friday.

Arlo est une marque de confiance sur le secteur des caméras de surveillance connectées, ces outils dissuasifs et sécurisants qui permettent de garder un œil autour de chez soi, y compris en notre absence. C’est en 2020 que le fabricant a présenté l’une de ses références les plus originales, l’Arlo Pro 3 Floodlight, une caméra extérieure équipée d’un large projecteur LED. Ce n’est certes pas la plus discrète, mais elle est sans aucun doute l’une des plus rassurantes. Si elle vous intéresse, sachez qu’avant le Black Friday, elle est d’ores et déjà disponible à moitié prix.

Les points forts de l’Arlo Pro 3 Floodlight

Des images filmées en 2K

Un projecteur LED puissant + une sirène intégrée

Un large champ de vision de 160 degrés

Initialement affichée à 299,99 euros, la caméra de vidéosurveillance Arlo Pro 3 Floodlight est aujourd’hui disponible en promotion à 149,99 euros chez Boulanger.

Une caméra qui ne passe pas inaperçue

L’Arlo Pro 3 Floodlight est une caméra de surveillance sans fil que l’on ne peut clairement pas qualifier de discrète. En effet, contrairement à la majorité des caméras connectées de la marque, qui adoptent une coque en plastique blanc tout en rondeurs qui se fond aisément dans le décor, ce modèle est bien plus voyant avec son projecteur LED assez imposant, qui occupe un large espèce autour du capteur vidéo. Mais ce dernier a un net avantage : celui de pouvoir braquer un rayon de lumière d’une intensité de 2 000 à 3 000 lumens, qui peut également se déclencher par le mouvement ou manuellement. Depuis l’application, il est aussi possible de programmer la durée de cet éclairage et même opter pour un mode flash au lieu d’une lumière constante, un choix qui peut s’avérer utile en cas d’intrusion.

Rassurante, mais aussi bien solide : l’Arlo Pro 3 Floodlight ayant été conçue pour être placée en extérieur, elle est certifié IP65 et peut donc résister aux intempéries sans problème. Son installation est d’ailleurs très simple, puisqu’il suffit de la fixer au support que vous aurez vissé sur un mur. Elle fonctionne sur batterie, que l’on peut recharger grâce à un panneau solaire ou tout simplement à l’aide d’un câble de chargement. Côté autonomie, justement, elle peut fonctionner, en théorie, pendant 6 mois avant de devoir passer par cette case recharge.

Des fonctionnalités rassurantes

En fonctionnement, l’Arlo Pro 3 Floodlight est capable de filmer en résolution 2K, avec un zoom x12 si besoin, et avec un large champ de vision de 160° ; vous pouvez donc balayer une grande surface devant votre domicile. Une vision nocturne est aussi disponible. Un système de communication bidirectionnelle est également intégré pour pouvoir échanger avec ses visiteurs, de même qu’une sirène puissante de 80 dB, que l’on peut entendre sur une portée de 30 mètres. Idéale pour dissuader définitivement un intrus… Notez aussi que la caméra est compatible avec Alexa et Google Assistant, et que vous pourrez donc visionner le flux en direct sur un écran connecté compatible.

Enfin, comme avec toutes les caméras de la marque, il est fortement conseillé de souscrire un abonnement à Arlo Secure. C’est un budget en plus, certes, mais heureusement, un essai gratuit de 3 mois est proposé pour l’achat de l’Arlo Pro 3 Floodlight. Sans cet abonnement, la caméra n’est par exemple apte à proposer que des alertes de mouvement de base et la possibilité de visionner le flux de la caméra en direct. La caméra enverra également des notifications sur votre smartphone à chaque mouvement détecté, y compris un simple mouvement de feuilles d’arbre. Avec Arlo Secure, les notifications sont plus intelligentes et pertinentes, et il est même possible de sélectionner celles qui nous intéressent le plus. Arlo Secure permet aussi d’enregistrer des vidéos dans un cloud, mais si vous ne voulez pas de cet abonnement, vous pourrez toujours stocker en local via USB avec un Smart Hub de la marque ou tout simplement enregistrer les vidéos sur une carte SD.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.