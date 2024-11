Black Friday Boulanger : voici les 20 nouvelles offres à ne pas rater

J-1 avant le Black Friday et Boulanger propose déjà des tonnes de promotions intéressantes pour que vous puissiez faire des économies. Nous vous avons uniquement choisi des produits Tech que nous recommandons dans cette sélection.

Chaque année, le Black Friday permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Boulanger participe bien évidemment à l’édition 2024 et si vous ne savez plus où donner de la tête parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts sur le site marchand français. Petit indice : c’est le moment de changer de smartphone, de téléviseur, de barre de son ou de s’équiper avec un PC portable gaming.

Les meilleures offres Black Friday chez Boulanger

Sony LinkBuds Open

Sony a dévoilé les LinkBuds Open, des écouteurs avec une finition ouverte, qui misent sur la qualité audio, mais également sur un certain style étant donné qu’on peut en personnaliser l’apparence grâce à des coques de différentes couleurs. La bonne nouvelle, c’est qu’ils bénéficient de 50 euros de remise au Black Friday.

Les Sony LinkBuds Open, c’est quoi ?

Des écouteurs ouverts pour rester en alerte

Un transducteur de 11 mm de diamètre

Une autonomie confortable

De base à 199 euros, les Sony LinkBuds Open se trouvent aujourd’hui en promotion à 149 euros sur le site Boulanger.

Samsung The Frame TQ55LS03D

Les TV The Frame 2024 de Samsung sont des modèles aux allures de tableaux qui comptent parmi les plus originaux du marché. Aujourd’hui, c’est la version de 55 pouces qui nous intéresse particulièrement puisqu’à l’occasion du Black Friday, sa version 55 pouces chute sous les 1 000 euros.

Ce qui en fait un bon téléviseur

Un design soigné et hyper original

Une dalle QLED 4K anti-reflets de 55 pouces

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Lancé à 1 499 euros, le Samsung The Frame TQ55LS03D est depuis proposé à 1 290 euros, mais lors du Black Friday, on peut le retrouver à 999 euros chez Boulanger.

Lenovo LOQ 15IAX9

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, sans débourser plus de 1 000 euros, nous avons la solution : le Lenovo LOQ 15IAX9 avec RTX 4060 passe sous les 750 euros.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une RTX 4060 associée à un i5-12450HX

24 Go de RAM DDR5 + 512 Go SSD NVMe

Avec un prix barré à 799 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 se négocie aujourd’hui à 749 euros chez Boulanger.

Motorola Edge 50 fusion

Avec son écran 144 Hz et son chargeur à 68 W, le Motorola Edge 50 Fusion marque des points et se trouve être un bon investissement. D’autant plus qu’aujourd’hui, il perd 33 % de son prix de base.

Ce qu’il faut retenir du Motorola Edge 50 Fusion

Un design élégant

Une dalle pOLED rafraîchie à 144 Hz

Un Snapdragon 7s Gen2

Une charge rapide à 68 W

Habituellement à 449 euros, le Motorola Edge 50 Fusion est désormais proposé à 299 euros chez Boulanger.

Samsung OLED TQ65S85D

À côté de ses bonnes références Qled, Samsung propose également des téléviseurs Oled. Ils sont tout aussi complets, comme ce modèle TQ65S85D, qui met en avant une excellente qualité d’image, avec les meilleures normes vidéos, et des fonctionnalités gaming.

Que propose le Samsung OLED TQ65S85D ?

Une dalle Oled de 55 pouces rafraîchie à 120 Hz

La compatibilité 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, et des modes de jeux utiles aux joueurs

Sans oublier Tizen OS

Le Samsung TQ65S85D est disponible à 2 290 euros, mais lors du Black Friday, le téléviseur passe à 1 290 euros chez Boulanger.

Ninebot Max G2 E

Confortable et puissante, la trottinette électrique Ninebot Max G2 E est l’un des meilleurs modèles que nous avons testés à ce jour. La bonne nouvelle, c’est que pendant le Black Friday, elle tombe à moins de 600 euros.

La Ninebot KickScooter Max G2 E, c’est…

Une trottinette confortable

Avec une belle puissance

Et une autonomie confortable de 50 km

Lancée à 899 euros, puis réduite à 699 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E aujourd’hui disponible à 599 euros sur Boulanger.

HomePod Mini

En concevant une version miniaturisée de son HomePod, Apple rend son enceinte connectée plus accessible et plus fonctionnelle. Surprenante par son petit gabarit, elle offre tout de même une bonne puissance sonore, et se négocie à un prix plus doux au Black Friday.

L’Apple HomePod Mini, c’est quoi ?

Un design minimaliste tout en rondeur

Un rendu sonore étonnant pour sa taille

L’écosystème d’Apple

D’abord sortie à 99 euros, puis revu à la hausse à 109 euros, le HomePod Mini d’Apple est actuellement en promotion à 89 euros chez Boulanger.

Le Google Pixel 9 Pro Fold

Le Pixel 9 Pro Fold est le nouveau pliant de Google, qui est nettement plus abouti que la première version. Il représente une alternative crédible au Galaxy Z Fold de Samsung, et devient plus intéressant avec cette remise de 100 euros sur son prix de base.

Le Google Pixel 9 Pro Fold, c’est quoi ?

Un design affiné et ergonomique avec des écrans de haute qualité

Des performances photo très bonnes

Une intégration poussée de l’IA et sept ans de mises à jour

Avec un prix de lancement à 1 899 euros, le Google Pixel 9 Pro Fold profite d’une légère baisse lors de la Black Friday Week : on le trouve à 1 799 euros chez Boulanger. Il est possible de l’obtenir moins cher grâce à un bonus de rachat, soit 1 699 euros.

LG OLED55C4

Avec ses modèles C4 de 2024, LG a opéré une belle montée en gamme sur les téléviseurs connectés. Meilleur taux de rafraîchissement, luminosité améliorée… Il a de sérieux arguments pour finir dans votre salon, surtout maintenant qu’il perd 800 euros de son prix.

Ce qu’on aime du LG OLED55C4

Une dalle OLED evo en 4K rafraîchie à 144 Hz

Une luminosité accrue grâce à Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

WebOS 24 pour la partie Smart TV

Si jamais vous cherchez un nouveau téléviseur, sachez que le LG OLED55C4 passe de 1990 euros à 1190 euros. Si vous n’avez pas la place, il y a un modèle plus petit, le LG OLED48C4, qui est aussi en promotion et qui passe de 1290 euros à 990 euros.

Samsung Galaxy S24+

Parmi la dernière fournée de smartphones haut de gamme du géant sud-coréen Samsung, le Galaxy S24 Plus est un smartphone au design raffiné, avec un magnifique écran qui flatte votre rétine et une excellente longévité logicielle — 7 ans de MAJ Android —couplée à une interface cool à utiliser. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte bien moins cher lors de la Black Week.

Les atouts du Samsung Galaxy S24+

Design et qualité de fabrication

Un magnifique écran et une bonne polyvalence photographique

7 ans de MAJ et One UI

Le Samsung Galaxy S24 Plus est sortie au prix de 1 169 euros, mais en ce moment, Boulanger le propose à 799 euros, grâce à un bonus de reprise de 50 euros et 320 euros de remise immédiate.

Xiaomi 13T

Les smartphones de Xiaomi contenant la lettre T se targuent d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones plus haut de gamme, mais avec un prix plus doux. C’est le cas par exemple du Xiaomi 13T qui tombe sous les 400 euros.

Les points forts du Xiaomi 13T

Un écran Amoled lumineux en QHD+ à 144 Hz

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La charge rapide 67 W

Petit plus : une certification IP68 (enfin !) + 4 ans de MaJ majeures

D’abord sortie à 650,90 euros, le Xiaomi 13T est en ce moment proposé à 399 euros sur le site Boulanger.

Google Pixel 7a

Élu meilleur photophone de milieu de gamme par nos soins au moment de sa sortie, le Pixel 7a reste encore aujourd’hui un excellent appareil. Surtout lorsqu’il est proposé à un tarif réduit durant la Black Friday Week : moins de 350 euros.

Pourquoi on apprécie le Google Pixel 7a ?

Un excellent photophone

Un format compact agréable

Un écran bien calibré

Jusqu’à 5 ans de mises à jour

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a est proposé en promotion à 349 euros chez Boulanger.

Sennheiser Ambeo Mini

La barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini fait partie de ces modèles qui ne font aucune concession sur la qualité audio. Elle nous fait profiter d’une expérience en Dolby Atmos saisissante, et ce n’est pas là son seul atout : elle est 350 euros moins chère.

Ce qu’on apprécie de la Sennheiser Ambeo Mini

Pour sa vaste scène surround personnalisable

Pour sa prise en charge des formats Dolby Atmos et DTS:X

Pour ses dialogues bien incarnés

Affichée à 799 euros, puis réduite à 699 euros, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est désormais vendue à 449 euros sur le site Boulanger.

Garmin Venu 3

Avec sa nouvelle Venu 3, Garmin veut proposer une montre connectée conçue autant pour les performances sportives que les usages du quotidien. Testée et approuvée par notre rédaction (9/10), elle profite d’une belle remise durant la Black Week.

La Garmin Venu 3 en quelques mots

Un grand écran lisible et lumineux

Des capteurs précis et pertinents

Une autonomie de 14 jours

Au lieu de 499 euros habituellement, la Garmin Venu 3 (45 mm) se négocie désormais à 349 euros chez Boulanger.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen)

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a fait peau neuve : cette seconde génération possède un moteur plus puissant, une autonomie plus grande et intègre des clignotants… Plus performante et rassurante, aujourd’hui, elle devient plus intéressante après 150 euros de remise.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen), c’est quoi ?

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Lancée à 549 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est maintenant proposée à 399 euros sur le site Boulanger.

Samsung HW-S67D

Avec la barre de son Samsung HW-S67D, vous bénéficiez d’une sonorisation 5.0 avec du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X pour plonger au cœur de l’action. Et son prix s’adoucit après une réduction de 40 %.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-S67D

7 haut-parleurs, un système 5.0 pour un effet convaincant

La petite compatibilité eARC qui fait plaisir si vous avez du matériel compatible

Alexa, l’assistant vocal, est directement intégrée à la barre de son

La barre de son Samsung HW-S67D coûte d’habitude 329 euros, mais pendant cette Black Friday Week intense, vous la retrouvez pour seulement 199 euros.

Les offres de la Black Friday Week encore disponibles

Hisense LP1

Le Hisense PL1 est un vidéoprojecteur connecté capable d’afficher de la 4K, avec une focale ultra courte. En gros, c’est le cinéma à la maison. Il suffit d’avoir un mur blanc ou tendre une toile lisse pour afficher une image d’une taille maximale de 120″, un format qui n’existe pas côté téléviseur. Donc si vous aimez faire des soirées pop-corn à la maison, c’est le top du top.

Un affichage en 4K avec une luminosité de 2100 lumens

Il suffit de 45 cm de recul pour projeter du 120″

Les haut-parleurs intégrés de 20W RMS font bien leur travail

Lors de sa sortie en juillet 2024, le Hisense PL1 était vendu 2 299 euros un peu partout. Il est vite passé à 1 799 euros, mais en ce moment pour la Black Friday Week, vous le retrouvez à 1 490 euros chez Boulanger.

Amazon Echo Pop

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore posé un pied dans la domotique, il existe de nombreuses offres de démarrage avec une enceinte connectée ou des ampoules connectées. Avec ce deal, Boulanger propose l’enceinte Echo Pop d’Amazon pour moins de 20 euros.

Une enceinte au design tout mignon

Des micros efficaces

Compatible avec Alexa et le protocole Matter

Vendu au départ à 54,99 euros, l’Amazon Echo Pop revient actuellement à 19,99 euros chez Boulanger.

Philips 50PUS8909

La popularité des téléviseurs Philips est en partie due à la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous en procurez, un vous intéresse, le modèle 2024 The One de 50 pouces est en promotion à la Black Friday Week.

Une dalle LCD 4K de 55 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (144 Hz, ALLM et VRR)

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, le téléviseur Philips The One 2024 50PUS8909 est désormais proposé à 699 euros sur le site Boulanger.

Acer Swift SFG14-63-R03J

Avec son format ultraléger, sa dalle Oled 2,8K et son Ryzen 7 8845HS, l’Acer Swift Go 14 est un laptop que l’on recommande chaudement. Surtout quand ce dernier coûte 200 euros de moins.

C’est un laptop fin et léger

L’écran Oled de 14 pouces est sublime avec sa définition 2,8K

Le combo Ryzen 7 8845HS + 16 Go de RAM + 1 To SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, le PC portable Acer Swift SFG14-63-R03J se trouve en ce moment à 899 euros sur le site boulanger.

JBL Xtreme 4

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une musique douce et détaillée lors de ses promenades, ou bien d’un son suffisamment puissant pour créer une ambiance festive entre amis, la JBL Xtreme 4 remplie parfaitement ce rôle. Bonne nouvelle, elle est à -35 % grâce à un code promo.

JBL Xtreme 4 // Source : Frandroid

Facile à transporter et étanche à l’eau et à la poussière

Un son puissant et un bel équilibre tonal

Une autonomie satisfaisante

De base à 349 euros, la JBL Xtreme 4 s’affiche aujourd’hui à 249,99 euros chez Boulanger, mais en appliquant le code AUDIO10, elle passe à 224,99 euros.

