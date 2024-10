Sony LinkBuds Fit et LinkBuds Open, choisissez votre style et votre usage

La marque Sony vient de dévoiler la sortie de deux nouvelles paires d’écouteurs. Baptisés LinkBuds Fit pour la version intra et LinkBuds Open pour une finition ouverte, ces deux modèles misent sur la qualité audio, mais également sur un certain style étant donné qu’on peut en personnaliser l’apparence grâce à des coques de différentes couleurs.

Sony LinkBuds Open et LinkBuds Fit // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Deux ans après les LinkBuds S et les LinkBuds (tout court), Sony renouvelle son offre avec deux nouveaux modèles qui les remplacent. La marque en profite pour proposer une nomenclature plus claire pour ses écouteurs. Ainsi, les Sony LinkBuds Fit sont des modèles intra-auriculaires venant succéder aux LinkBuds S et proposer une alternative plus abordable aux AirPods Pro 2 d’Apple ou aux récents Samsung Galaxy Buds 3 Pro, par exemple. De leur côté, les Sony LinkBuds Open viennent remplacer les LinkBuds et se frotter aux Bose Ultra Open Earbuds, Huawei FreeClip, ou aux récents Xiaomi OpenWear Stereo et Nothing Ear (open).

LinkBuds Fit, des intra avec ANC

Les nouveaux écouteurs Sony LinkBuds Fit s’enfoncent légèrement dans le conduit auditif avec un embout en silicone (plusieurs tailles sont fournies). À l’opposé, ils sont dotés d’une autre partie, aussi en silicone, qui sert de stabilisateur. Ceux-ci sont creux et on peut les comparer à des coussins d’air favorisant ainsi l’ajustement et un excellent maintien des écouteurs. Ces derniers sont légers, pesant 4,9 grammes par unité.

Sony LinkBuds Fit // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ils intègrent la même puce de traitement audio que les écouteurs haut de gamme WF-1000XM5, le chipset V2 qui gère le son, mais également la fonction de réduction de bruit. En outre, Sony annonce une meilleure captation de la voix, grâce à l’intelligence artificielle qui optimise les dialogues par rapport aux bruits de fond potentiel. La marque précise même que le chipset apprend et s’améliore au fil de temps. Côté transducteurs, Sony indique qu’il y en a un seul par écouteur d’un diamètre de 8,4 mm.

Sony LinkBuds Fit // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour contrôler la lecture de la musique, le fait de prendre un appel téléphonique ou pour gérer le volume, on tape sur le haut de la mâchoire. Notez la présence d’un détecteur de port, ce qui permet de mettre automatiquement la musique en pause dès qu’ils ne sont plus dans les oreilles. Les écouteurs sont compatibles multipoint (Android, iOS, Windows, Mac), certifié IPX4 et supportent les codecs SBC, AAC, LDAC et LC3 via la liaison Bluetooth 5.3 LE. Ils prennent également en charge le format DSEE de Sony qui optimise le rendu audio de la musique compressée.

Question autonomie, la marque annonce une durée d’écoute de 5,5 heures avec une seule charge et jusqu’à 21 heures via l’étui.

LinkBuds Open, pour rester ouvert au monde

À la différence des concurrents qui utilisent un format pincement ou tour d’oreille, les modèles Sony LinkBuds Open reprennent le format original des premiers LinkBuds avec un anneau qui vient se positionner à l’entrée du conduit auditif, mais sans l’obstruer. Cela permet de rester alerte de ce qui se passe autour de soi, une fonction recherchée, entre autres par les personnes qui courent, par exemple.

Sony LinkBuds Open // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les LinkBuds Open disposent des mêmes stabilisateurs sur « coussin d’air » que les LinkBuds Fit offrant, pour les avoir testés rapidement, un très grand confort lorsqu’ils sont portés. Ils pèsent 5,1 grammes chacun et embarquent le même chipset V2 que les Fit et que les WF-1000XM5. La fonction de réduction de bruit n’est pas disponible sur ces modèles. Comptez sur la présence d’un transducteur en forme d’anneau de 11 mm de diamètre.

Les écouteurs sont compatibles avec les mêmes codecs et les mêmes formats audio que les autres écouteurs de la marque. La musique est automatiquement mise en pause lorsqu’on enlève les écouteurs. Sony promet une écoute de 8 heures avec une seule charge et de 22 heures avec l’étui. 3 Minutes de recharge permettent d’en profiter pendant 1 heure environ, toujours d’après la marque.

Sony LinkBuds Open // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Des accessoires pour changer de couleurs à l’envi et unification des applications

À la base, les écouteurs LinkBuds Fit sont déclinés en blanc, noir, violet ou vert avec des étuis de la même teinte (finitions brillantes sur la partie supérieure et mate sur la partie inférieure). Pour les modèles Open, ils sont proposés en blanc, noir ou violet. Toutefois, Sony propose des housses et des coques vendues séparément permettant ainsi de changer la couleur des écouteurs, mais également des boîtiers de recharge/transport. Les couleurs disponibles sont sur une thématique pastel avec du violet, du vert, du bleu, du rose et, plus sombre, du noir.

Sony LinkBuds Fit et Open accessoires // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Idem pour les étuis qui profitent alors d’un petit anneau pour s’accrocher. Au passage, notez que les boîtiers des modèles Fit et Open sont exactement de la même taille. Ils se rechargent via un port USB-C, mais pas sans fil. Il y a un bouton d’appairage pour se connecter facilement.

Sony LinkBuds Fit et Open accessoires // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Parallèlement, Sony s’est enfin décidé à simplifier les moyens de contrôle et de configuration de ses écouteurs en développant l’application Sound Connect App. Celle-ci remplace les applications AutoPlay et Headphones Connect. Elle permet d’activer la fonction de réduction de bruit, d’accéder à des bandes d’égalisation et bien entendu d’offrir la possibilité de personnaliser les commandes des écouteurs, entre autres.

Disponibilité et prix des Sony LinkBuds Fit et LinkBuds Open

Les nouveaux écouteurs Sony LinkBuds Fit seront disponibles fin octobre pour un prix de 199 euros, soit le même tarif que pour les LinkBuds Open qui seront commercialisés un tout petit peu plus tôt dans le mois. Les coques souples pour les stabilisateurs sont proposées à 10 euros tandis que celles pour les étuis sont disponibles à 20 euros.

Parallèlement, Sony propose une enceinte ultra compacte. Baptisée LinkBuds Speaker, elle prend automatiquement le relais des écouteurs lorsque vous rentrez chez vous.