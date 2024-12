Test Sony LinkBuds Fit : des écouteurs sportifs aux performances contrastées

Avec les LinkBuds Fit, Sony propose des écouteurs true wireless conçus pour accompagner les utilisateurs dans toutes leurs activités, y compris sportives. Grâce à un design innovant et des fonctionnalités avancées, ils promettent confort, maintien impeccable et qualité sonore. Mais tiennent-ils vraiment toutes leurs promesses ?

Les écouteurs Sony LinkBuds Fit // Source : Tristan Jacquel

La série LinkBuds s’enrichit d’une nouvelle référence. Située au cœur de la gamme du fabricant japonais, entre les séries économique WF-C et premium WF-1000XM, la série LinkBuds compte désormais quatre références. Les tous premiers LinkBuds et les LinkBuds Open se ressemblent comme deux gouttes d’eau, avec un format totalement ouvert façon donut, le second modèle disposant d’un système d’attache optimisé pour la pratique sportive.

Les LinkBuds S sont bien plus conventionnels et semblent avoir servi de base de développement à Sony pour les LinkBuds Fit WF-LS910N, qui se distinguent par un nouveau support de maintien en silicone, idéal a priori pour les emmener avec soi lors d’une sortie sportive. Reste qu’à 149 euros — un tarif promesse de haute qualité — ces nouveaux LinkBuds Fit doivent composer avec les excellents modèles d’entrée de gamme, en particulier les WF-C700N, proposés à 79 euros et équipés d’un bon système de réduction de bruit active. On fait le point.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Sony.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Un design sport réussi, des commandes frustrantes

Les Sony LinkBuds Fit sont de tout petits écouteurs intra-auriculaires avec un embout pour offrir une isolation passive. En cela, ils ressemblent beaucoup aux autres modèles de la marque. Ils s’en distinguent par un appendice en silicone qui améliore leur tenue dans l’oreille. En pratique, il s’agit d’un petit capuchon enfilé sur la coque, en forme d’ailette souple.

La particularité des Sony LinkBuds Fit : l’ailette // Source : Tristan Jacquel

Mission accomplie pour le confort de port : les LinkBuds Fit sont légers. Ils n’exercent qu’une pression très modérée dans le conduit auditif et le pavillon de l’oreille. L’ailette y contribue largement et permet d’utiliser ces écouteurs en toutes circonstances. On peut ainsi courir sans aucun risque de les perdre, même en transpirant abondamment. Sur ce point, les LinkBuds Fit ne craignent ni la transpiration, ni les précipitations et sont certifiés IPX4.

Revers de la médaille, les capuchons en silicone compliquent le contrôle des zones tactiles. Celles-ci, situées en haut de la coque sont en outre d’assez petite taille. Il faut ainsi s’y reprendre maintes fois pour que la commande soit prise en compte. Bien qu’il existe un paramètre dans l’application de contrôle pour améliorer la sensibilité des zones, l’usage des zones tactiles est pénible car même avec un niveau maximum, rien ne semble améliorer l’expérience utilisateur sur ce point.

Pendant ce test, j’ai fini par me résoudre à ne plus les utiliser et à m’en remettre à ma montre connectée pour ajuster le volume ou changer de piste.

Les Sony LinkBuds Fit dans leur boîtier de charge // Source : Tristan Jacquel

Le boîtier de charge est compact, avec une finition de couleur rigoureusement identique à celle des écouteurs. Par défaut, le capot est recouvert d’un plastique brillant imitant le marbre. Cet étui dispose d’un bouton d’appairage à l’arrière et d’un port USB-C pour la charge.

Original, Sony propose des housses et des coques vendues séparément permettant ainsi de changer la couleur des écouteurs, mais également des boîtiers de recharge/transport. Les couleurs disponibles sont sur une thématique pastel avec du violet, du vert, du bleu, du rose et, plus sombre, du noir.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Une application riche mais complexe

Les zones tactiles, si vous choisissez de les utiliser, offrent des réglages très complets. Pour les exploiter, il faut s’en remettre à l’application Sony Sound Connect.

L’écouteur gauche est paramétré par défaut avec le contrôle du son ambiant (activation de l’ANC ou du mode transparence) et la fonction Quick Access. Cette dernière permet de lancer la lecture sur Spotify ou Amazon Music notamment. L’écouteur droit est programmé pour mettre en pause (double contact), passer au morceau suivant (triple contact) ou augmenter le volume (quatre contacts et plus).

Le confort de port est irréprochable // Source : Tristan Jacquel

En somme, par défaut, impossible de baisser le volume ou de passer au morceau précédent. Pour cela, il faut paramétrer l’écouteur gauche et l’on perd alors tout possibilité de gérer la réduction de bruit active ou d’invoquer un assistant vocal. C’est frustrant.

Beaucoup (trop) de fonctions

Avec l’app Sound Connect, Sony a visiblement cherché à proposer un maximum de fonctionnalités. Toutes ne sont pas très utiles et l’abondance de boutons et de menus ont tendance à noyer l’utilisateur. Il faut un peu de patience pour trier le bon grain de l’ivraie.

L’égaliseur intégré permet des ajustement intéressants et particulièrement efficaces du son. Plusieurs profils sonores sont déjà programmés et l’on peut jouer avec cinq clés de fréquences et une supplémentaires pour les basses fréquences, nommée Clear Bass. On y reviendra, mais cette correction Clear Bass fait des miracles pour donner plus de punch à l’écoute.

Autre fonction utile, celle de détection de la voix de l’utilisateur qui interrompt la musique et active le mode transparence pour pouvoir tenir une conversation. Lorsque ce mode est actif, pas besoin de toucher à son smartphone et encore moins aux zones tactiles. La lecture reprend automatiquement lorsque la conversation est terminée. Cela fonctionne très bien, tout comme la détection des mouvement de tête pour prendre ou rejeter un appel téléphonique.

La fonction de contrôle adaptatif du son est une bonne idée. Elle permet aux écouteurs de se baser sur les mouvements de l’utilisateur, son environnement sonore ou sa position géographique pour enclencher automatiquement la réduction de bruit active ou le mode transparence.

D’autres fonctions présentent un intérêt très discutable. Le mode « Effet de musique de fond » par exemple, simule l’acoustique d’une chambre, d’un salon ou… d’un café. Sans surprise, le traitement appliqué dénature le morceau écouté, sans compter que l’égalisation éventuellement choisie par l’utilisateur est nécessairement désactivée.

Un son spatial perfectible

Comme la plupart des écouteurs Sony, les LinkBuds Fit prennent en charge la technologie maison de spatialisation du son 360 Reality Audio. Sony porte à bout de bras ce format audio spatial qui n’est désormais plus utilisé que par Tidal. Pour combien de temps encore ? Les titres disponibles dans ce format supportent très mal la comparaison avec ceux en Dolby Atmos disponibles sur Apple Music, Tidal ou Amazon Music, qui offrent un mixage plus immersif et bien plus naturel.

Les Sony LinkBuds Fit disposent d’un détecteur de port pour interrompre automatiquement la lecture // Source : Tristan Jacquel

On aurait tort de porter son dévolu sur ces écouteurs Sony pour la technologie 360 Reality Audio, même si l’app propose de photographier les oreilles pour optimiser l’expérience sonore. Aigu en avant, voix étriquées et lointaines, grave flou… rien ne va. Ceci ne doit cependant pas éclipser les très bonnes performances acoustiques des LinkBuds Fit en stéréo classique.

Une connectivité dans l’air du temps

Le contrôleur radio embarqué dans les LinkBuds Fit est de toute dernière génération et supporte la technologie Bluetooth LE Audio. En utilisant ces écouteurs avec un smartphone récent et compatible LE Audio, on bénéficie alors d’une transmission radio plus économe en énergie. De multiples codecs sont pris en charge : LC3 (LE Audio), SBC, AAC et LDAC. En somme, les meilleurs technologies de transmission sonore sont disponibles et les écouteurs choisissent automatiquement la meilleure en fonction de l’appareil appairé.

Le boîtier des Sony LinkBuds Fit // Source : Tristan Jacquel

La double connexion Bluetooth est supportée, de manière à écouter de la musique sur une source puis une autre, sans devoir se déconnecter manuellement. Tout au long de ce test, la connexion s’est montrée stable, jusqu’à 10 mètres de mon smartphone et au travers d’une cloison mince ou d’un plancher.

Si vous jouez écouteurs dans les oreilles, sachez que les LinkBuds Fit sont sujets à une certaine latence. Le son est diffusé avec un léger retard sur l’image. Cela ne concerne pas le visionnage de films ou séries, pour lesquels son et image sont parfaitement synchronisés.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N ANC : la grande déception

La réduction de bruit active (ANC) des Sony LinkBuds Fit s’avère décevante, particulièrement au vu de leur positionnement tarifaire. Son efficacité est minimale sur l’ensemble du spectre sonore : les basses fréquences (bruits de transport) persistent, tandis que les médiums et aigus ne semblent atténués que par l’isolation passive des embouts. Si l’ANC fonctionne bel et bien, son impact est trop faible pour être d’une quelconque utilité au quotidien – que ce soit en ville, dans les transports ou pendant des activités quotidiennes. Son usage se limite donc à la suppression d’un léger bruit de fond dans un environnement déjà calme. Ailleurs, on ne profite d’aucune bulle de calme.

Des écouteurs légers et confortables // Source : Tristan Jacquel

Contrairement à l’ANC, le mode transparence qui permet d’entendre autour de soi grâce aux microphones des écouteurs, bénéficie d’un ajustement d’intensité. On peut ainsi entendre très clairement son environnement et logiquement tenir des conversations dans d’excellentes conditions. L’application mobile propose même un mode de renforcement des voix, ainsi qu’un autre de détection automatique des conversations. La musique s’atténue alors et le mode transparence est automatiquement activé, sans besoin de toucher aux écouteurs. C’est pratique et efficace.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Performance audio : le véritable point fort

S’il est un critère sur lequel Sony ne rate pas le coche, c’est bien la qualité du son produit par les LinkBuds Fit. La signature sonore de ces écouteurs est assez conforme à ce que propose le fabricant à l’entrée de gamme et l’on retrouve d’ailleurs un son assez proche des Sony WF-C700N. Les LinkBuds Fit délivrent ainsi un son clair et bien équilibré, avec quelques pics bien sentis dans le médium et l’aigu. Ces accents apportent un surcroît de clarté, agréable pour écouter de la musique et encore plus pour visionner un film ou une série.

Le grave est puissant et charpenté et les transducteurs supportent bien qu’on en rajoute un peu avec l’égalisation Clear Bass. Le registre médium est légèrement déséquilibré, les voix manquent un peu de poitrine et sont un peu pincées, à la faveur de hautes fréquences un peu accentuées.

La courbe de réponse en fréquence des Sony LinkBuds Fit // Source : Tristan Jacquel

On observe sur la courbe de mesure une dépression vers 300-400 Hz (voix) puis une succession de pics d’intensité dans l’aigu, qui apportent du relief mais aussi quelques colorations (1,5 kHz, 5 kHz). L’énorme pic vers 14 kHz améliore la résolution sonore globale, mais est en réalité peu audible car notre oreille est très peu sensible aux si hautes fréquences.

Comportement dynamique et scène sonore

Les transducteurs de 8 mm installés dans les LinkBuds Fit sont capables de beaux écarts dynamiques et sont particulièrement solides dans le grave. Le son délivré est ainsi entraînant. La spatialisation a fait l’objet d’efforts particuliers, car la scène est à la fois large et profonde dans l’axe frontal.

Pour autant, l’étagement des plans sonores n’est pas aussi aéré qu’avec des écouteurs haut de gamme. Reste que la sensation d’espace est suffisante pour inciter à s’embarquer dans de longues sessions d’écoute.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Qualité d’appel : le juste milieu

Lors de nos tests, les microphones ont livré une prestation convenable. Dans un environnement calme, la qualité de transmission vocale est satisfaisante et permet des conversations claires et naturelles. Le bilan devient plus nuancé en conditions difficiles : face aux bruits ambiants, les algorithmes de filtrage peinent à convaincre. Les sons parasites persistent et la voix de l’utilisateur subit des altérations notables. Point positif : la restitution de la voix de l’interlocuteur reste remarquablement claire. Un bilan mitigé qui suggère une marge d’amélioration dans la gestion des environnements bruyants.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Autonomie : une endurance adaptée au quotidien

L’autonomie des écouteurs varie sensiblement selon l’usage : avec la réduction de bruit active (ANC), comptez 5h10 d’écoute environ à mi-volume, tandis que sans ANC, l’autonomie grimpe à 7 heures égalisation active. Cette dernière valeur s’avère finalement la plus pertinente au quotidien, la modeste efficacité de l’ANC permettant souvent de s’en passer.

L’étui de rangement est capable de recharger les écouteurs environ trois fois ; il offre donc une autonomie totale confortable. Côté recharge, il faudra patienter 2 heures pour retrouver des écouteurs pleinement opérationnels et 3 heures pour le boîtier. Notez que 5 minutes de recharge permet d’en profiter pendant une heure environ.

Sony LinkBuds Fit WF-LS910N Une concurrence féroce dans cette gamme de prix

Les Sony LinkBuds Fit qui portent la référence WF-LS910N sont disponibles en coloris noir, blanc, violet et vert et proposés à 149 euros. Ce tarif semble un peu excessif, notamment parce que les écouteurs Sony WF-C700N proposés à 79 euros sonnent aussi bien, sinon mieux, offrent une bonne ANC et ne sont pas moins confortables. Certes, les LinkBuds Fit glisseront moins des oreilles dans le cadre d’une pratique sportive intense, mais c’est là leur seul réel atout. Plus largement, la concurrence est féroce à ce niveau de gamme et avant de se décider, il faudra s’intéresser aux excellents Nothing Ear, proposés à 149 euros.