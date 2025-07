L’iPhone 17 Pro aurait un MagSafe différent du reste de la gamme

Un rendu 3D de coques de protection de la gamme des iPhone 17 montre un réagencement des aimants MagSafe, avec une modification pour l’iPhone 17 Pro

Les aimants MagSafe sur la gamme iPhone 17 // Source : UnclePan

Il y a de ça quelques mois, des rumeurs indiquaient une modification de la position des aimants MagSafe sur les iPhone 17, vers le bas du châssis. La cause? La bosse du bloc photo, beaucoup plus imposante pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Un nouveau rendu 3D confirmerait donc l’abaissement des aimants sur les prochains iPhone d’Apple, avec un travail plus important pour les aimants de la gamme Pro.

L’anneau pert son cercle parfait

C’est sur le réseau social chinois Weibo qu’un internaute, du nom de UnclePan, publie un rendu de ce que pourrait être des coques de protection pour les prochains iPhone 17.

Ce rendu montre des aimants MagSafe positionnés plus bas que ce qu’on peut connaitre avec la gamme actuelle. Le bloc photo plus imposant pourrait être une explication plausible. L’iPhone 17 Pro semble quant à lui connaître un travail plus important sur l’agencement de ses aimants : fini le cercle parfait, une découpe est clairement visible sur le bas de l’anneau principal.

Plusieurs théories circulent sur la raison de ce choix, entre économies des aimants, arrivée d’une chambre à vapeur, ou encore repositionnement du logo… Difficile de démêler le vrai du faux.

Les nouveaux aimants des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max // Source : UnclePan

Si la découpe du bouton latéral dédié à la caméra est facilement visible, ou peut toutefois notifier l’absence de découpe dédié à un nouveau bouton « Pro », comme certaines rumeurs pouvaient en indiquer l’existence. De plus, ces rendus sont bien évidemment à prendre avec des pincettes. AppleInsider avertit que l’internaute s’était déjà trompé au sujets des bracelets d’Apple Watch il y a quelques temps.

Quoi qu’il en soit, les prochains smartphones d’Apple ne seront pas présentés avant le mois de septembre. Il va falloir encore patienter pour découvrir à quoi ressembleront les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, et iPhone 17 Pro Max.