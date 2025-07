Personne d’autre ne l’avait fait : des remorques vélo en libre-service sont testées à Montréal

BIXI innove à Montréal avec le lancement d’un nouveau service de remorques vélo en libre-service, une première au Canada. Objectif : faciliter le transport de charges au quotidien sans avoir besoin d’un vélo cargo personnel.

Source : Bixi

Le réseau BIXI, connu au Canada pour son offre de vélos en libre-service, franchit une nouvelle étape en 2025 avec un projet pilote inédit à Montréal, nous apprend Cycling Industry. L’organisme à but non lucratif, qui gère aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux du pays, lance un nouveau service de remorques vélo en libre-service.

Le déploiement débute modestement avec 10 unités disponibles, mais l’objectif est plus grand : atteindre 50 remorques d’ici la fin de l’été, explique le communiqué de presse. Comme le précise la Ville de Montréal, « ce nouveau service de remorques BIXI permettra aux usagers de faire leurs courses et de transporter leurs biens facilement, tout en adoptant un mode de transport durable », selon Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif.

Une compatibilité étendue

Ces remorques sont conçues pour être compatibles avec les vélos BIXI classiques, les vélos électriques du service, ainsi qu’avec les vélos personnels. Chaque unité est équipée d’un système de cadenas intégré, permettant de sécuriser la remorque lors des arrêts, que ce soit pour une course rapide ou une activité quotidienne.

Pour en profiter, il suffit de passer par l’application BIXI, comme pour la location d’un vélo, de sélectionner une remorque, de l’atteler à son vélo, puis de la rendre dans n’importe quelle station une fois le transport terminé. Le coût n’est par ailleurs pas exorbitant : 4 dollars canadiens toutes les 4 heures avec l’abonnement saisonnier et l’abonnement mensuel

Une solution pertinente et situationnelle

En 2025, BIXI comptait 12 600 vélos répartis dans 1 080 stations et 13 villes, avec une flotte de 3 200 vélos électriques. L’ajout de ces remorques enrichit donc une offre déjà conséquente, en y ajoutant une fonctionnalité « cargo », jusqu’ici absente des systèmes de partage.

C’est ici une idée intéressante, qui peut apporter une alternative pertinente aux personnes souhaitant transporter des charges plus lourdes de manière situationnelle. C’est un bon moyen de profiter d’un usage « cargo », sans pour autant casser sa tirelire dans un longtail ou biporteur, dont les prix dépassent souvent les 3000 euros.