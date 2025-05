LimeBike : voici le nouveau vélo électrique ultra-pratique qui débarque en France en libre-service

Déployé dans l’agglomération de Nice depuis le début du mois de mai 2025, le Lime Bike est une nouvelle génération de vélo électrique en libre-service de l’opérateur américain… pour séduire Paris ?

Après la candidature retenue en 2023, Lime a déployé 1 000 vélos électriques dans l’agglomération à partir du 20 février 2024. Les VAE sont disponibles à Nice, ainsi que dans 11 autres communes comme Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Cagnes-sur-Mer. Après un peu plus d’un an en libre-service, les Gen4 voient déjà une nouvelle génération prendre leur place.

Un vélo en libre-service plus pratique

Lime accueille ainsi de nouveaux vélos électriques, les LimeBike, depuis le 1er mai 2025. Outre Nice, il rejoint également les villes d’Atlanta (États-Unis), Turin (Italie), Nyon (Suisse), Aarhus (Danemark) ainsi que Nyon et Zurich (Suisse).

Le nouveau vélo Lime aux roues de 20 pouces. // Source : Lime

Si les couleurs masquent la comparaison, ce LimeBike se démarque par plusieurs différences fondamentales. Ce VAE apporte des roues de 20 pouces, ainsi qu’un cadre ouvert à l’enjambement plus bas et une géométrie le rendant plus stable.

Amenant aussi un panier plus large, le Limebike se veut plus pratique, tout en reconduisant son assistance électrique à moteur avant et sa batterie amovible.

Pourquoi ce changement précoce ?

Lors de la présentation en 2024, Lime indiquait également que ce vélo en libre-service était conçu “pour durer plus longtemps, nécessiter moins de réparations et résister à une taux d’utilisation plus élevé”. Pourtant, l’opérateur américain avançait déjà des arguments pour son précédent Gen4 comme “un taux de recyclabilité de 96%”.

Un entrepôt de vélos électriques Lime Gen4. // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

L’opérateur indique que “la flotte sera progressivement changée” malgré la récence de ses Gen4. “Lors de nos pilotes initiaux l’année dernière, il était clair que le LimeBike avait conquis le cœur de nos utilisateurs”, explique Joe Kraus, président de Lime, “le LimeBike représente une véritable avancée en matière de praticité et d’accessibilité pour tous les usagers, tout en conservant le plaisir de conduite qui fait la réputation de nos véhicules”.

Un argument pour (re)conquérir Paris ?

Ce nouveau LimeBike est probablement un nouvel atout pour se démarquer dans l’offre de vélos électriques en libre-service à Paris. qui renouvelle son contrat sur la période 2025-2029.

Pas étonnant de voir certains termes comme “une mobilité électrique plus inclusive” dans le communiqué de Lime, la capitale en faisant un critère sur 20% de la note (en plus de 20% sur l’environnement).

Lime veut séduire avec son nouveau vélo, et des évènements comme cette initiation aux séniors en mars 2025. // Source : Lime

Si les dossiers ont été déposés en juillet 2024, la ville tarde encore à rendre son verdict parmi une foultitude de candidats, dont l’actuel rival Dott. D’autres opérateurs ont manifesté leur intérêt, comme le Français Pony avec son biplace, le Britannique Forest avec son vélo modulable, ou encore le Chinois HelloBike. Seule certitude, le déploiement des 3 flottes gagnantes interviendra en septembre 2025.