Intersport lance enfin son vélo électrique ultra pratique qui impressionne par son prix

Attendu pour septembre voire octobre, le nouveau Nakamura Crosscity+ d’Intersport est enfin disponible en ce mois de novembre. Ce vélo électrique qui appartient à la catégorie des midtail propose un rapport équipement-prix très attrayant, qui pourrait bien séduire les couples et les familles.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

« On vise octobre » : voilà ce que nous avait annoncé un représentant d’Intersport lors d’une journée presse organisée en juin dernier. Il aura finalement fallu attendre la mi-novembre pour que le tout nouveau Nakamura Crosscity+ soit officiellement lancé, comme nous l’apprend un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Ultra bien équipé

Ce modèle vise deux cibles d’utilisateurs : les couples qui vivent en ville, et les familles. Comment ? Grâce à son format dit midtail, qui lui permet d’accueillir un adulte supplémentaire ou un enfant grâce à un train arrière légèrement allongé. Sa longueur reste néanmoins plus courte que celle d’un longtail, d’où le terme midtail.

Nakamura fait une fois de plus du Nakamura en proposant un vélo électrique ultra bien équipé de série : porte-bagages arrière renforcé (60 kg de support et compatible MIK), repose-pied, coussin, poignée de sécurité et porte-bagages avant (10 kg de support). Garantir un tel niveau d’équipement est vraiment la marque de fabrique du groupe.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Autre point fort du vélo : la présence d’un moteur central Naka E-Power One d’un couple de 70 Nm. Disons qu’à 2200 euros, il est relativement rare aujourd’hui de tomber sur des VAE dotés d’une motorisation centralisée, qui, associée à un capteur de couple, devrait garantir un comportement électrique naturel et réactif.

Une batterie plus généreuse

Autre bonne nouvelle : Intersport misait sur une batterie de 460 Wh en juin dernier, c’est finalement un accumulateur de 504 Wh qui a été privilégié. Cette capacité énergétique devrait lui garantir une autonomie maximale de 80 km/h, probablement en mode Eco. Attention : plusieurs facteurs influent sur l’autonomie (mode d’assistance, poids, dénivelés).

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Un mode d’assistance en particulier fait plus parler de lui : le Naka Smart, qui ajuste automatiquement la puissance selon les conditions de route et vos besoins. C’est un mode qui se démocratise de plus en plus au sein des motoristes et des constructeurs : Bosch a par exemple le sien depuis quelque temps déjà.

Une transmission entrée de gamme

Freins à disque hydrauliques Tektro à 4 pistons, pneus de 24 pouces (marque « no name ») ou encore transmission Shimano Altus à 8 vitesses – relativement entrée de gamme, donc -, voici ce qu’il faut retenir du reste de la fiche technique. Intersport indique que son Nakamura Crosscity+ est déjà disponible en magasin et en ligne. Après vérification, nous n’avons toujours rien vu sur son site.

Le Nakamura Crosscity+ est lancé au prix de 2200 euros, sans compter les diverses aides nationales et régionales qui peuvent faire chuter son tarif sous les 2000 euros.