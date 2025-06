Abordable, le nouveau vélo électrique pliant d’Intersport est enfin disponible

Huit mois après sa présentation officielle à la presse, l’Intersport Nakamura Flexy débarque enfin au catalogue de l’enseigne française. Ce vélo électrique pliant se démarque surtout par son prix contenu de 1399 euros, qui peut chuter sous la barre des 1000 euros selon vos aides régionales.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Frandroid l’avait découvert pour la première fois en octobre 2024, avant de le prendre en main au salon Vélo in Paris 2025 en avril dernier. Cette fois-ci, le Flexy Boost de Nakamura est enfin disponible à la vente sur le site officiel et les magasins de l’enseigne, au prix de 1399 euros. Ce nouveau vélo électrique pliant se positionne de manière intelligente face à la concurrence nommée Decathlon.

Un positionnement intelligent

C’est en effet une alternative attractive entre un Btwin Fold 900 E (1 699 euros) et le Fold 500 E (1 099 euros). En sus, son cadre est aussi bien fabriqué qu’assemblé en France. Le Flexy Boost joue aussi la carte de la simplicité avec une transmission par courroie single speed : il n’y a donc qu’une vitesse et aucun rapport à passer. Dans les faits, c’est pratique, mais cela réduit logiquement la polyvalence du cycle.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

À ce prix, la présence d’un capteur de rotation – et non de couple – ne choque pas. Avec, l’assistance réagit de manière on/off. Lorsque le capteur détecte un tour de pédalier, alors l’assistance s’active à pleine puissance et souvent avec une légère latence.

Le comportement électrique du vélo est généralement moins naturel et réactif, a contrario d’un capteur de couple avec lequel l’assistance est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. L’apanage des VAE plus haut de gamme, en somme.

Toutes ces caractéristiques

Si vous souhaitez découvrir ce vélo plus en profondeur, n’hésitez pas à consulter notre prise en main. Un test complet sera également publié sur Frandroid d’ici cet été.

Rappel des caractéristiques :

Cadre : acier, pliable, assemblé et peint en France.

Système de pliage : pliage en trois étapes, avec roulettes intégrées pour le transport.

Poids : 20 kg

Roues : 20 pouces, pneus Schwalbe Green Marathon.

Transmission : mono-vitesse, transmission par courroie Gates en carbone

Freins : freins à disque mécaniques (avant et arrière), diamètre 160 mm.

Moteur : moteur roue arrière Naka Hub Lite (Ananda), 250 W, couple de 42 Nm

Capteur : capteur de rotation.

Batterie : amovible, format « bidon », capacité 250 Wh.

Autonomie : 30 à 40 km selon l’utilisation.

Temps de charge : 1h45.

Modes d’assistance : 4 modes sélectionnables via une console couleur intégrée au guidon.

Fourche : rigide, acier.

Pédales : pliables

Porte-bagages : intégré avec roulettes pour faciliter le transport.

Accessoires : garde-boue

Taille : taille unique, pour les utilisateurs entre 150 et 190 cm

Prix de lancement : 1 399 €.