Intersport solde à -20 % son E-Flex 2.0, un vélo électrique pliant, performant et abordable

Envie d’un vélo électrique pliable pas trop cher ? Ça tombe bien, les soldes d’hiver font perdre 200 euros au Nakamura E-Flex 2.0, un vélo urbain pratique et bien équipé.

Intersport propose un catalogue de vélo électrique bien fourni. Parmi eux, on trouve des VTC, des VTT ou encore des vélos pliants. Ces derniers sont très pratiques en ville grâce à leur petite taille et leur capacité à se replier sur eux-mêmes pour prendre moins de place. Le E-Flex 2.0 Nakamura en fait partie, et profite des soldes pour s’afficher avec 200 euros de moins.

Les avantages du Nakamura E-Flex 2.0

Un vélo électrique pliant pratique

Avec le plein d’équipements

Et jusqu’à 60 km d’autonomie

Le Nakamura E-Flex 2.0 est un vélo électrique pliant proposé à 1 099,99 euros, mais c’est sans compter les soldes qui viennent baisser son prix à 899,99 euros chez Intersport.

Sachez que vous pouvez aussi bénéficier des aides à l’achat qui permettront de réduire la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nakamura E-Flex 2.0. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un pliable pratique en ville

Conçu pour être pratique, le Nakamura E-Flex 2.0 possède un cadre ouvert pour pouvoir facilement l’enjamber. Il est surtout possible de le replier sur lui-même et de réduire ses dimensions. Plus compact, il prend ainsi moins de place lors de vos déplacements, que ce soit dans les transports ou bien pour le ranger dans votre appartement.

Il faudra tout même le porter, et avec 19,5 kg sur la balance, ça ne sera pas si simple, surtout si vous êtes amenés à faire fréquemment des déplacements intermodaux. Autrement, au niveau de son équipement, on a droit à un garde-boue avant et arrière, un porte-bagage, une béquille et des éclairages à l’avant et à l’arrière.

Avec une puissance suffissante

Sur la route, le VAE pourra compter sur un moteur de 250 W, niché dans la roue arrière, une puissance suffisante pour circuler en ville. Avec un capteur de couple de 45Nm, le E-Flex 2.0 nécessite un bon coup de pédale au démarrage pour atteindre les 25 km/h. Côté sécurité, on a des freins à disques et la présence de pneus de 20 pouces, qui promettent une bonne stabilité.

Pour finir, côté endurance, la batterie amovible de 375 Wh qui confère une autonomie jusqu’à 60 km, avec le mode Éco utilisé. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement sur des petits trajets.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

