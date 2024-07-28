Decathlon baisse le prix à l’un de ses VTT électriques les plus abordables, c’est le super deal du jour

Pour les sportifs friands des randonnées en montagne ou en forêt, le vélo électrique Decathlon Rockrider E-ST 100 semble tout choisi. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir à très bon prix aujourd’hui : 799 euros contre 999 euros de base.

Decathlon Rockrider E-ST 100 // Source : site officiel

Vous prévoyez vos sessions randonnées pour cet été et vous cherchez un VTT pour vos balades en forêt ? Pourquoi ne pas se laisser tenter par un VTT électrique ? Chez Decathlon, le Rockrider E-ST 100 est une bonne option pour débuter. Il s’agit d’un VTT électrique d’entrée de gamme qui fait quelques compromis, mais son prix très attractif — moins de 800 euros — le rend particulièrement intéressant aujourd’hui.

Les atouts du Decathlon Rockrider E-ST 100

Un VTT semi-rigide soigné

Un capteur de couple de 42 Nm

Une autonomie de 60 km

Au lieu de 999 euros, le VTT électrique Rockrider E-ST 100 est actuellement en promotion à 799 euros sur le site Decahtlon. De plus, n’oubliez pas que vous pouvez aussi compter sur les aides de l’état pour faire encore baisser la facture.

Un modèle tout-terrain pour les amateurs de rando

Le Decathlon Rockrider E-ST 100 se destine à des randonnées tout-terrain, sur des parcours vallonnés avec du dénivelé modéré. C’est donc un vélo semi-rigide qui intègre qu’une seule et unique suspension, à l’avant, et qui est une bonne solution pour les débutants, moins pour les VTTistes confirmés fans de parcours plus extrêmes.

Comme la majorité des VTT, son cadre est fermé, ce qui apporte plus de solidité à l’ensemble. Mais attention, cette conception oblige à lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo, une contrainte que l’on n’a pas avec les cadres ouverts. Ses roues de 27,5 pouces sont capables de gommer les imperfections du sol, et peuvent affronter aussi bien le bitume des villes que les chemins des forêts. Notez par ailleurs que ce VTT est un peu plus léger que la moyenne des modèles similaires, avec tout de même un bon 22 kg (jusqu’à la taille L).

Des performances honorables pour le prix

Côté puissance, le Decathlon Rockrider E-ST 100 est doté d’un capteur de couple de 42 Nm. Ce n’est pas le plus performant, un couple de plus de 50 Nm aurait été plus adapté, mais si les routes de randonnées que vous empruntez ne sont pas trop irrégulières, cela devrait faire l’affaire. Attention tout de même aux pentes, qui pourraient être difficiles à gravir.

Autre concession, ce VTT ne dipose pas de freins à disque hydrauliques, mais mécaniques. Heureusement, à l’avant, la fourche suspendue offre un généreux débattement de 100 mm pour apporter sa dose de confort et bien amortir les chocs. Pour finir sur l’autonomie de ce Rockrider E-ST 100, sa batterie de 380 Wh lui permet de tenir jusqu’à 60 km en faible dénivelé.

