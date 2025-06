Decathlon fait une belle ristourne de 200 € sur son VTC éléctrique à l’autonomie généreuse (150 km)

Chez Decathlon, on trouve de très bonnes rĂ©fĂ©rences cĂ´tĂ© vĂ©lo Ă©lectrique. Le Rockrider E-ACTV 500 plaĂ®t pour son moteur vif, son Ă©quipement et son autonomie longue durĂ©e. Bonne nouvelle : aujourd’hui il coĂ»te 200 euros de moins et passe de 1 999 euros Ă 1 799 euros.

Decathlon Rockrider E-ACTV 500

LancĂ© en 2024, le Rockrider E-ACTV 500 connaĂ®t une autre dĂ©clinaison avec cadre haut plus classique qui offre une conduite plus rigide et prĂ©cise. Ce modèle est idĂ©al pour celles et ceux qui cherchent un vĂ©lo Ă©lectrique fiable pour la ville. Il est d’ailleurs bien Ă©quipĂ© pour vos trajets quotidiens que pour les balades loisir, et la bonne nouvelle c’est qu’il devient plus accessible aujourd’hui suite Ă 200 euros de rĂ©duction.

Les points forts du Rockrider E-ACTV 500

Un vélo confortable avec une suspension avant de 60 mm de débattement

Un moteur efficace délivrant 55 Nm de couple

Une autonomie qui monte jusqu’Ă 150 km

De base Ă 1 999 euros, le Rockrider E-ACTV 500 est en ce moment en promotion Ă 1 799 euros sur le site Decahtlon. Et jusqu’au 11 juin, l’enseigne offre 200 euros de bons d’achat dès 1 500 euros d’achat.

Un VTC séduisant et rassurant

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Le Rockrider E-ACTV 500 existe en deux versions, un modèle avec un cadre bas et un autre avec un cadre haut. C’est sur ce dernier que nous allons nous intĂ©resser. Il est certes moins facile Ă enjamber, ce cadre procure une bonne stabilitĂ© et une conduite dynamique et sportive. En plus de ce nouveau cadre, l’E-ACTV 500 jouit d’une nouvelle couleur, un vert brillant mĂŞlant des poignĂ©es brunes.

Il s’équipe de roues de 27,5 pouces aux pneus de 47 mm de large, pour ĂŞtre prĂ©parĂ© au tout chemin. Autre avantage : la prĂ©sence d’une fourche suspendue de la marque Suntour. Autant dire que le vĂ©lo absorbe très bien les chocs Ă l’avant et rend la conduite bien plus confortable. CĂ´tĂ© Ă©quipements, il dispose de garde-boues Ă l’avant et Ă l’arrière, d’un Ă©clairage liĂ© Ă la batterie, d’une bĂ©quille et d’une sonnette. Le porte-bagages n’est pas fourni de sĂ©rie, mais disponible en option. Ses 24,7 kg ne font pas de lui le plus lĂ©ger, prĂ©voyez donc de pouvoir l’entreposer chez vous sans avoir Ă monter les escaliers.

Un vélo endurant efficace pour vos trajets en ville

Ce vélo électrique renferme par ailleurs, dans sa roue arrière, un moteur de 250 watts délivrant un couple de 55 Nm. Une puissance assez modeste, mais qui suffit pour les trajets en ville. Vous allez donc fournir peu d’effort et sans ressentir la moindre gêne. La conduite est dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Il développe le tout au travers d’une transmission par chaîne Microshift Acolyte à cassette 8 vitesses, et des freins hydrauliques à disque 160 mm Tektro T280.

Ce modèle brille surtout pour son autonomie, car Decathlon y intègre une batterie de 504 Wh. Une grande capacitĂ© qui permet de parcourir jusqu’à 150 km d’autonomie, selon la marque. Bien sĂ»r, tout dĂ©pendra du mode utilisĂ©, mais aussi du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain empruntĂ© ou encore la pression des pneus. Il devrait tenir pendant de long trajet, et conviendra pour quiconque se dĂ©place quotidiennement. Ă€ noter, il faut 7 heures pour rĂ©cupĂ©rer l’intĂ©gralitĂ© de la batterie.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.