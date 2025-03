Decathlon et Intersport ont chacun un VTC électrique en promo à moins de 1 000 €, mais lequel choisir ?

Le vélo électrique est une excellente solution pour se déplacer activement ou pour le loisir. On en trouve à des prix accessibles, comme le Decathlon Elops 900 E et le Nakamura E-City 110 qui sont en promo à moins de 1 000 €, mais lequel choisir ?

Decathlon Elops 900 E vs Nakamura E-City 110

Choisir un VAE ou vélo à assistance électrique est plus pratique qu’un vélo classique grâce à son moteur qui permet de faire beaucoup moins d’efforts sur la route. On y trouve de tout type, des vélos pour la ville, d’autres pour les chemins hors des sentiers battus, parfait pour vos balades en forêt, et même pliable !

Si vous souhaitez plutôt un vélo destiné pour la ville pas trop

chère, pratique et bien équipé, voici deux références qui devraient vous plaire : le Decathlon Elops 900 E, un modèle noté 7/10 par nos soins, et l’Intersport Nakamura E-City 110, qui soigne le confort et les équipements. Tous les deux en promotions, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Quels sont les vélos électriques en promotions ?

Des VTC joliment conçus et confortables

L’esthétique peut faire pencher dans la balance, mais ces deux références entrée de gamme ne sont pas sans défauts. Sur les deux modèles, les câbles de freins sont visibles au niveau du guidon et quelques pliures de soudures sont présentes sur le cadre.

Le Elops 900 E n’en reste pas moins élégant et agréable à l’œil, tout particulièrement dans son coloris bleu marine, affublé d’un effet mat du plus bel effet. Le Nakamura E-City 110 ajoute quelques stickers qui ne plaident pas beaucoup en sa faveur en matière de finitions.

L’E-City 100 se veut avant tout être un vélo électrique confortable. Pour cela, le vélo s’appuie sur un cadre ouvert, en forme de U, pour simplifier l’enjambement du vélo. Que vous soyez en tenue de travail ou habillé de manière décontractée, vous montez et descendez facilement de ce modèle. En concevant son Elops 900 E, Decathlon a choisi de mettre un cadre fermé en aluminium. Il est ainsi plus rigide et plus robuste, ce qui s’avère bien utile sur des terrains moins stables qu’en ville. Toutefois, ce type de cadre est plus difficile à enjamber qu’un cadre ouvert, mais la marque française a abaissé légèrement le cadre pour que la montée ne soit pas trop compliquée.

Des vélos bien équipés pour un bon confort de conduite

Concernant la taille de ces deux bolides, le Elops 900 E fait partie des poids lourds du marché : 25,4 kg (taille M). Il faudra donc un peu d’huile de coude pour le transporter lors de vos déplacements en train, ou dans la cage d’escalier, si vous n’avez pas d’ascenseur à votre domicile ou travail. L’E-City 110 peut se vanter d’être plus léger, avec ses 23 kg sur la balance.

Côté confort, le 900 E est équipé de pneus 28 pouces de type ballon qui absorbent les aspérités de la route pour un meilleur confort. L’E-City 110 est aussi équipé de pneus de type ballon, mais d’une taille inférieure (26 pouces), mais assure une bonne stabilité. Le principal atout est la fourche suspendue d’un débattement de 63 mm du 900 E. Cela permet de ne pas trop brusquer ni vous, ni l’avant du vélo, au passage d’un nid de poule ou d’un trottoir un peu surélevé. De son côté, Intersport intègre une fourche rigide en acier. Il n’y a donc pas de suspension avant pour absorber les chocs, il faudra donc privilégier les routes lisses.

Ils optent tous deux pour une petite panoplie d’équipements : garde-boue efficace, porte-bagages arrière avec élastiques, béquille, réflecteurs et sonnette.

Un capteur de couple plus généreux chez Nakamura

Que ce soit l’Elops 900 E ou l’E-City 110, les deux vélos électriques sont taillés pour le déplacement en ville et disposent d’un moteur d’une puissance de 250 W. En revanche, le Nakamura développe 80 Nm de couple, et le Decathlon fournit seulement 30 Nm de couple. Cela fait du E-City 110 un allié parfait pour la ville grâce à son dynamisme et ses reprises. Il vous aide à grimper les pentes sans avoir à faire trop d’efforts. Chez son rival, c’est assez pour de petites balades sur des routes plates. En revanche, pour les grosses montées, vous risqueriez d’éprouver quelques difficultés sur le vélo, dont la vitesse diminuera grandement (21 km/h sur des côtes moyennes).

Au niveau des freins, Decathlon choisit des freins à disque mécanique qui n’ont rien de médiocre, la sécurité est assurée, mais il faudra un poil plus anticiper les situations pour mieux réagir en amont. Sur le VAE Nakamura, ce sont des freins à Vbrake qui assure un freinage progressif et performant, attention en conditions pluvieuses.

Des modèles suffisamment endurants pour les trajets urbains

L’autonomie est l’un des critères importants à prendre en compte lors de l’achat un VAE. Le E-City 110 promet jusqu’à 80 km d’autonomie, contre 70 km pour le Elops 900 E.

Parlons plus précisément de celui que nous avons testé, celui de Decathlon. Il est capable de tenir une distance de 50 km. Il a aussi l’avantage de calculer avec une excellente justesse vos parcours et le nombre de kilomètres restants. Forcément, le gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus peuvent jouer sur l’ensemble.

De son côté, le vélo d’Intersport intègre une batterie d’une capacité de 375 Wh et offre jusqu’à 80 km d’autonomie selon la marque. Ce qui est étonnant, puisque celle de son rival est de 417 Wh. Il devrait tout même proposer une autonomie similaire entre 40 et 50 km. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement. La batterie est amovible, en revanche, le temps de charge est de 6 heures, soit deux fois plus que l’Elops 900 E, dont la recharge s’effectue quant à elle en environ 3h30.

Decathlon ou Intersport, lequel est fait pour vous ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins et vos préférences.

En choisissant le Decathlon Elops 900 E, vous avez un vélo à la fois bien équipé (béquille, porte-bagages, garde-boue), joli à regarder et confortable (merci la fourche suspendue). En revanche, son couple de 35 Nm est correct, mais aurait mérité mieux. Heureusement il se rattrape avec son autonomie de 50 kilomètres très satisfaisante pour quiconque se déplace quotidiennement. Surtout, il calcule à la perfection les kilomètres restants.

Le Nakamura E-City 110 semble aussi une bonne option. Il a tout de même un avantage considérable avec son couple de 80 Nm, une valeur relativement élevée pour nous aider lors des démarrages, reprises et côtes. Bien évidemment, il n’ira pas au-delà des normes européennes de 25 km/h, mais il est un allié parfait pour la ville grâce à son dynamisme et ses reprises. Toutefois, il faudra faire attention à se cantonner aux routes plates et lisses, vu qu’il n’a pas de suspension avant. Il reste un vélo électrique séduisant, non pas pour son design, mais pour son panel d’équipements et son cadre ouvert. Quant à son autonomie, elle devrait être confortable pour se déplacer en ville.

