En promo à moins de 700 €, ce vélo de ville électrique de chez Intersport est idéal pour les petits budgets

Le Nakamura E-City 70 est la preuve qu’un vélo électrique peut aussi s’adresser aux personnes ayant un budget restreint. Dévoilé à un prix déjà contenu, ce biclou est même encore moins onéreux que d’habitude : Intersport l’affiche à 699,99 euros au lieu de 899,99 euros.

On le sait : malgré les aides de l’État, les vélos électriques sont généralement très onéreux et les bons modèles avoisinent parfois les 3 000 euros. Mais certaines marques pensent heureusement aux budgets plus restreints, à l’image d’Intersport, qui propose une ribambelle de biclous abordables. Le Nakamura E-City 70 fait justement partie de ses dernières références. Bien équipé, solide et suffisamment endurant, ce VAE est en ce moment vendu à moins de 700 euros grâce à une belle promotion.

Le Nakamura E-City 70 en quelques mots

Un cadre ouvert en acier

Un couple de 45 Nm

Généreux en équipements

Lancé à 899,99 euros, le vélo électrique Nakamura E-City 70 est aujourd’hui proposé à 699,99 euros chez Intersport.

Un VAE avec plein d’accessoires

Avec son design élégant et un brin rétro, le Nakamura E-City 70 est un vélo électrique parfait pour la ville ; ça tombe bien, il a été conçu pour les trajets courts citadins. Son cadre ouvert à enjambement bas, qui permet d’enfourcher le vélo et d’en descendre facilement, est en acier, tout comme sa fourche. Un matériau réputé pour sa durabilité et sa souplesse.

Ce Nakamura E-City 70 est par ailleurs équipé de roues de 28 pouces, soit un diamètre qui permet de rouler vite et longtemps sans avoir à relancer trop souvent. Un bon coup de pédale au démarrage est nécessaire, mais le moteur électrique va ensuite aider grandement le pédalage. Côté équipements, Intersport n’a pas fait les choses à moitié : on trouve ici un porte-bagages intégré (25 kg maximum), un garde-boue, une béquille centrale et un éclairage LED amovible. Ce VAE pèse par ailleurs 23 kg. On est loin du poids plume, mais il ne devrait pas être trop gênant lors des déplacements intermodaux, par exemple.

Une puissance idéale pour la ville

Côté performances, le moteur placé sur le moyeu arrière du Nakamura E-City 70 revendique un couple de 45 Nm ; une valeur suffisante pour la ville, donc. Ce vélo électrique devrait vous offrir une conduite dynamique et naturelle. Il s’appuie par ailleurs sur une transmission KMC à six vitesses, via une poignée tournante et non des gâchettes comme c’est habituellement le cas. Côté freinage, on a droit à des freins à patin, relativement logiques pour tirer le prix vers le bas. Retenez surtout que ces freins V-Brakes sont sûrs et simples, ce qui est vraiment rassurant.

Enfin, côté autonomie, le Nakamura E-City 70 renferme une batterie de 345 Wh, qui offre, selon la marque, une autonomie maximale de 60 km. Sachez que cette valeur est probablement obtenue avec le mode d’assistance le plus faible.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques à moins de 1 000 euros.

