Intersport dégaine un nouveau vélo électrique urbain tout équipé à moins de 1000 euros

Le Nakamura E-City 70 est la dernière proposition d’Intersport en matière de vélo électrique abordable. Commercialisé à 899 euros, ce modèle se distingue par un couple décent de 45 Nm et un niveau d’équipements somme toute très correct.

Parfois à juste titre, les vélos électriques sont souvent critiqués pour leurs prix très onéreux. Mettre la main sur un modèle haut de gamme nécessite généralement de débourser une somme avoisinant les 2500 voire 3000 euros. Pour autant, des biclous abordables existent bel et bien dans certains catalogues de constructeurs, comme Decathlon et Intersport.

Ce dernier vient d’ailleurs de lancer un tout nouveau cycle à petit prix : le Nakamura E-City 70, vendu 899,99 euros. À ce tarif-là, il vient se confronter au Decathlon Elops 120E commercialisé à 800 euros. Voir les fabricants étoffer leur offre de produits bon marché reste en tout cas intéressant pour les plus petits porte-monnaie.

De l’acier plutôt que de l’aluminium

Plus concrètement, à quoi a-t-on le droit pour 900 euros ? D’un assemblage en France, pour débuter. Attention, cela ne signifie pas que le vélo est produit en Hexagone : les pièces sont fabriquées à l’étranger – très souvent en Asie – puis exportées chez nous pour être assemblées. Il est important de bien différencier ces deux étapes.

Composé d’un cadre en acier et d’une fourche en acier, un matériau réputé pour sa durabilité et sa souplesse, le E-City 70 s’appuie sur un moteur placé sur le moyeu arrière qui revendique un couple de 45 Nm. Soit une valeur suffisante pour la ville. À ce prix, on imagine qu’un capteur de rotation a forcément été privilégié à un capteur de couple.

La batterie de 345 Wh offre quant à elle une autonomie maximale de 60 km. Rappelons que les entreprises ont tendance à indiquer un rayon d’action obtenu avec le mode d’assistance le plus faible. Généralement, le rayon d’action obtenu en pratique est plus faible que celui communiqué en théorie.

En complément, ce E-City 70 s’appuie sur une transmission KMC à 6 vitesses, via une poignée tournante et non des gâchettes comme c’est habituellement le cas. Sur la gauche du guidon, un petit dispositif équipé de LED est capable d’afficher le mode d’assistance utilisé, mais aussi le niveau d’autonomie restante. Tout ce qu’il y a de plus classique.

Plus de 20 kg sur la balance

Du côté des équipements, ce modèle se montre relativement généreux : porte-bagages intégré (supporte 25 kg maximum), garde-boue, béquille centrale renforcée, éclairage LED amovible, le tout pour un poids de 23 kg. Terminons enfin par les freins, en l’occurrence des freins à patin relativement logiques pour tirer le prix vers le bas.

Le Nakamura E-City 70 est d’ores et déjà disponible au prix de 899,99 euros sur le site d’Intersport.