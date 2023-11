Vélo électrique Decathlon : tout comprendre à la gamme et quel modèle choisir

Avec de nombreux modèles au catalogue, Decathlon propose des vélos électriques ciblant chacun un besoin spécifique et des segments différents. Voici notre guide pour comprendre les différences et bien choisir son VAE.

Sur le marché français du vélo, impossible de ne pas penser à Decathlon avec son blason Btwin, qui s’accapare une part incontestable des parts du gâteau. La marque est également présente dans le secteur du vélo électrique, qu’elle a investi depuis plusieurs années. Sa force principale réside dans le fait de proposer des produits à des prix très accessibles et une gamme étendue de modèles.

Cependant, cette offre pléthorique est telle qu’il est difficile de s’y retrouver, d’autant que Btwin dispose de sous-marques par type de vélo. Jouant autant sur les vélos de ville que les VTT, VTC et depuis peu les vélos cargos, il était devenu nécessaire de détailler et d’expliquer le catalogue Decathlon, afin de trouver un modèle au plus proche de vos besoins.

D’Elops à Rockrider, plusieurs familles de vélos électriques

Decathlon possède un nombre incalculable de marques. Il faut donc s’accrocher lorsque l’on pratique plusieurs sports : Forclaz pour la montagne, ou encore Nabaji pour la natation, pour ne citer qu’elles. Et pour le vélo ou le vélo électrique, il y a Btwin. Or, au sein même de cette famille Btwin, Decathlon a segmenté l’offre entre différentes appellations.

Les urbains

Elops : c’est le vélo de ville, urbain ou vélotaf, celui pour les courses et les trajets domicile-travail. Certains sont dépouillés comme les Speed pour les amateurs de fixies et de légèreté, d’autres s’appuient sur un équipement complet (garde-boue, béquille, porte-bagages voire panier) pour la praticité au quotidien.

Fold : « plier » en anglais, cette sous-famille indique que le vélo électrique est pliant, remplaçant ainsi les anciens modèles « Tilt ». Ces vélos possèdent des roues de plus petit diamètre et sont conçus en taille unique, ce qui les rend plus pratiques pour entrer dans un train sans gêner ou pour être rangés chez soi. Cependant, ils sont généralement moins confortables et performants que les modèles Elops.

Vélocargo : c’est une famille de VAE assez récente. Les vélos cargos sont conçus pour un usage familial. Ces modèles permettent de transporter des enfants ou des charges plus conséquentes qu’un Elops classique. Chez Decathlon, il existe deux types de vélocargo : le modèle allongé (ou longtail) qui offre un espace de chargement à l’arrière, et le biporteur qui dispose d’une caisse à l’avant. Ils sont respectivement nommés R500 E (R pour Rear, « arrière » en anglais) et F900 E (F pour Forward, « avant » en anglais).

Les aventuriers VTC et VTTAE

Riverside : les modèles conçus pour « les bords de rivières » sont les VTC, ces vélos tout-chemin dotés d’une géométrie et de composants robustes adaptés à une utilisation sur des sentiers battus, en forêt ou pour les dénivelés. Ils disposent généralement d’une suspension avant (semi-rigide) et d’une transmission à nombreuses vitesses pour une polyvalence accrue.

Rockrider : les « grimpeurs de rochers » sont les VTT de Decathlon. Ces vélos présentent une garde au sol élevée et une géométrie plus engagée avec un guidon au niveau de la selle. Selon les modèles, ils sont soit semi-rigides, soit tout suspendus, et équipés de pneus plus larges et crantés pour évoluer même dans des conditions difficiles.

Ils sont habituellement dépourvus d’équipements tels que les garde-boue, lesquels restent disponibles en option chez Decathlon. L’offre se divise en deux : les E-ST pour l’entrée de gamme, qui ressemblent à des modèles non électriques, et les E-EXPL avec batterie intégrée au cadre pour une gamme plus premium.

Stilus : Cette sous-marque, relativement récente, coïncide avec l’introduction de vélos électriques plus premium chez Decathlon. Qu’ils soient rigides ou non, ces VAE sont des déclinaisons VTC ou VTT, en somme les grands frères haut de gamme des Riverside ou Rockrider. Leur construction est plus moderne, concurrençant les fabricants spécialisés, avec des moteurs et batteries de haute performance, ainsi que des composants plus élitistes.

Les modèles de vélos électriques Decathlon

La forme du vélo et le type de cadre sont les premiers critères qui vous orientent dans le choix de votre vélo électrique. En effet, à chaque pratique, son genre de vélo. Chez Moustache, par exemple, les modèles sont conçus pour être polyvalents, s’adaptant aussi bien pour le loisir que pour une utilisation quotidienne. C’est pourquoi de nombreux modèles sont équipés de garde-boues, de béquilles et de porte-bagages.

Ces VAE s’articulent autour de ces modèles :

Decathlon Elops 120 E Le vélo de ville premier prix

L’Elops 120E est le modèle d’entrée de gamme chez les vélos électriques de Decathlon. Son nom reprend celui du musculaire 120 et pour cause, il en est le dérivé électrique. Sa conception est plutôt basique, avec une géométrie typique des vélos urbains de style hollandais, caractérisée par deux tubes diagonaux distinctifs de Btwin.

Ce design en « col de cygne » facilite l’enjambement et n’est pas disponible en version avec cadre haut pour ce modèle. Comme adaptation électrique, le Decathlon Elops 120E intègre un moteur modeste dans la roue arrière, offrant 35 Nm de couple, ce qui est suffisant pour une utilisation sur terrain plat mais qui trouve rapidement ses limites dès les premières pentes, malgré ses 6 vitesses.

De même, sa batterie est de petite capacité, suffisante pour parcourir 50 km au maximum (30 km en mode maximal), et ses roues fines ne sont pas recommandées pour une utilisation en dehors des surfaces bitumées. Cependant, Decathlon compense ces limites par un prix très attractif de 799 euros, un tarif qui peut être réduit grâce aux aides à l’achat disponibles.

Réservé aux petits trajets en raison de son autonomie vérifiée de 30 km, l’Elops 120 E convient à ceux qui recherchent un vélo d’entrée de gamme simple, sans exiger de hautes performances et bien équipé. Il présente toutefois une maniabilité moyenne, un capteur de rotation offrant une sensation moins naturelle, une longueur importante et un poids conséquent. Néanmoins, son tarif avantageux est un argument de poids. Notre test du vélo électrique est disponible à la lecture.



Decathlon LD 920 E Le virtuose des vélos urbains

À l’opposé de la gamme « ville » de Decathlon, ce vélo électrique est si singulier et haut de gamme qu’il s’écarte de la catégorie Elops. Sous l’enseigne Btwin, le LD 920 E se présente comme un vélo urbain haut de gamme, affiché à près de 3 000 euros. Mais pour ce prix, la marque française offre un design moderne, hérité des récents LD 500 E, avec une batterie intégrée au cadre de grande capacité – 700 Wh – garantissant au moins 60 km d’autonomie en mode maximal.

Ce qui distingue particulièrement ce modèle est sa transmission automatique à variation continue couplée au moteur Owuru, offrant une expérience d’utilisation extrêmement agréable, que l’on soit sur du plat, en montée ou en accélération. Puissant, le Btwin LD 920 E s’adapte au rythme du cycliste, tandis que le confort est principalement assuré par les roues. En effet, la petite suspension de 30 mm ne peut se substituer à une fourche suspendue.

Conçu par la société belge E2Drives, le bloc pédalier est assemblé à Lille chez Decathlon, tout comme le reste du vélo, ce qui justifie en partie son prix avoisinant les 3 000 euros. C’est un prix inédit pour un VAE urbain de la marque, surtout quand on sait que le modèle précédent se situait largement en dessous de 2 000 euros. Cependant, notre test confirme que l’expérience offerte est nettement supérieure et excellente.

Le superbe moteur-transmission est la force de ce vélo, c’est indéniable. Quel pied de ne pas avoir à passer de vitesse ni d’actionner une manette, tout se fait automatiquement, ce qui simplifie grandement la conduite. Le LD 920 E, bien que puissant et agile, est tout de même assez lourd. Il est équipé d’une batterie de grande capacité qui offre une autonomie de 60 km. Elle est aussi pratique à manipuler et rapide à charger.

L’application et le bel écran sont également des points forts, tandis que le système de freinage, efficace sur sol sec, peut se révéler délicat à maîtriser sur sol mouillé. Quant au prix, il se montre clairement compétitif, surtout au regard d’une concurrence qui propose des vélos bien plus chers pour des prestations similaires. Notre test du Decathlon LD 920 E est disponible si le modèle vous intéresse.



Decathlon Riverside 540 E Le VTC au beau rapport prix/prestations

Les Riverside actuels, conçus pour les randonnées, sont désormais bien rodés car commercialisés depuis plusieurs années. Les versions électriques sont de plus dérivées des versions musculaires, en témoigne la batterie s’invitant sur le cadre fin en aluminium renforcé pour l’occasion.

Le modèle 540 E, nettement plus haut de gamme que le 520 E et plus polyvalent que le 920 E d’entrée de gamme, est équipé du robuste moteur central Shimano E6100 qui développe 60 Nm de couple. Le fabricant japonais fournit également la batterie de 418 Wh, qui promet jusqu’à 120 km d’autonomie en mode 1 sur 3, l’écran, ainsi que la transmission Deore à 10 vitesses. Les freins, cependant, ne sont pas de Shimano mais des hydrauliques Tektro TKD avec disques de 160 mm, et les roues de 28 pouces sont chaussées de pneus VTC Vittoria Terreno Dry.

Ces pneus permettent à ce VTC électrique Decathlon de s’adapter aussi bien sur les chemins de gravier que sur le bitume, et ce par tous les temps, offrant un confort supplémentaire grâce à la fourche Suntour et son débattement de 63 mm. Bien équilibré, le Riverside 540 E est proposé à un tarif inférieur à 2 500 euros.



Decathlon Rockrider E-ST 500 Le VTTAE pour novices et petits budgets

Conçu pour la pratique du VTTAE pour débutant et les budgets serrés, l’E-ST 500 est un modèle semi-rigide équipé uniquement d’une suspension avant, grâce à une fourche Suntour XCM offrant 120 mm de débattement. On remarque que le cadre intègre des haubans légèrement courbés pour atténuer les impacts au niveau de la selle.

Ce modèle ne vise pas les hautes performances et est équipé d’un moteur Brose C, moins connu dans le milieu, mais qui fournit néanmoins un couple de 50 Nm. Quant à la transmission à 8 vitesses, elle n’offrira pas les performances d’un système Shimano ou SRAM équivalent. La batterie de 420 Wh est amovible, bien qu’elle ne soit pas parfaitement intégrée au cadre, et l’écran affiche les informations essentielles mais n’est pas connecté. Cependant, il dispose de boutons bien placés sous le pouce gauche pour changer parmi les trois modes d’assistance sans déplacer les mains.

Les pneus de 27,5 pouces dépendent des stocks et peuvent être de marque Hutchinson ou Michelin, alors que les freins sont systématiquement des hydrauliques Tektro M276 avec disques de 160 mm et étriers à deux pistons. Les autres composants – selle, pédales, guidon, potence, poignées – sont de la marque Decathlon Rockrider, ce qui contribue à maintenir le prix du Rockrider E-ST 100 en dessous de 1 500 euros, disponible en quatre tailles allant de S à XL.



Decathlon Stilus E-All Mountain Le VTTAE des confirmés

Nous avons inclus un second VTT électrique dans notre sélection, démontrant ainsi que Decathlon est capable d’offrir à la fois des produits d’entrée de gamme et des modèles haut de gamme. Sous le nouveau label Stilus, le modèle E-All Mountain se distingue en étant un VTTAE tout suspendu équipé de suspensions Rockshox, avec une fourche avant et un amortisseur arrière Deluxe Select+ offrant 150 mm de débattement, sans oublier la selle télescopique Trans-X.

Le point fort de ce modèle est son moteur, le Bosch CX de 85 Nm, qui est l’un des meilleurs de sa catégorie, couplé à une transmission Sram SX Eagle à 12 vitesses. Sram fournit également des freins à 4 pistons avec des disques de 200 mm (G2), qui sont intégrés aux roues SunRingle Duroc 30 de 29 pouces – de moyenne gamme, mais réputées pour leur solidité et légèreté – chaussées de pneus Vittoria Martello Enduro. Bien que moins connus que les Maxxis, ces pneus sont très appréciés.

Le VTTAE Stilus de Decathlon est assez lourd, avec un poids variant entre 25 et 26 kg selon la taille, mais il demeure clairement performant pour grimper des terrains accidentés ou pour descendre sans crainte, tandis que la batterie Bosch de 625 Wh garantit de longues excursions pouvant aller jusqu’à 5 heures ou 2 000 m de dénivelé. Le prix de l’E-All Mountain avoisine les 4 200 euros, ce qui est élevé, mais reste très compétitif face aux marques spécialisées dans ce segment.



Decathlon BTWIN E Fold 500 Le pliant électrique abordable

Avec la disparition des Tilt, la gamme de vélos pliants électriques de Decathlon se résume à deux modèles : les E Fold 100 et E Fold 500. Le second est, logiquement, le plus haut de gamme, mais demeure parmi les options les plus abordables du marché.

Pour contenir les coûts, la marque a développé ce VAE en s’appuyant sur le vélo non électrique 500, avec un cadre en acier et des roues de 20 pouces. Il intègre un moteur arrière relativement modeste de 35 Nm, alimenté par une batterie placée en porte-à-faux sous le porte-bagages. Avec une capacité de 252 Wh, l’autonomie est limitée à 30 kilomètres en mode maximum (3 sur 3) et peut atteindre 50 km en mode Éco. Ce mode peut paraître insuffisant, surtout que le Decathlon E Fold 500 affiche un poids de 21,4 kg.

Bien qu’il ne soit pas le plus aisé à transporter, le VAE pliant de Decathlon se révèle extrêmement compact une fois plié, avec des dimensions de 84 x 73,5 cm et une largeur de 46 cm. De plus, une poignée intelligemment placée sous la selle facilite son déplacement à côté de soi. Pratique et bien pensé, l’E Fold 500 est proposé au prix de 1 099 euros, sans compter les éventuelles aides à l’achat disponibles.



Decathlon Longtail R500Elec Le vélo cargo allongé pour la famille

9 /10 Fiche produit Voir le test Confortable

Confortable Le capteur de transmission

Le capteur de transmission Son équipement de série complet Particulièrement long

Premier modèle de vélo cargo chez Decathlon, avant le lancement du second modèle biporteur F900E, le R500E appartient à la catégorie des longtails, caractérisés par leur train arrière allongé. Grâce à cette longueur supplémentaire, ce vélo électrique peut transporter deux enfants, équipé d’une plateforme avec des barres de maintien et des repose-pieds.

Le Velocargo R500E affiche de bonnes performances, essentielles pour transporter des charges supplémentaires, y compris à l’avant grâce à un panier intégré. Son moteur arrière, avec un couple de 58 Nm, permet d’atteindre 25 km/h sans difficulté, tandis que sa batterie de 504 Wh vise à offrir une autonomie de 50 km avant la nécessité d’une recharge, qui peut se faire hors du vélo puisqu’elle est amovible.

Habituellement, ce type de fonctionnalités entraîne un coût élevé sur un vélo cargo, mais Decathlon a réussi à maintenir le prix en dessous de 3 000 euros, un tarif très compétitif pour un longtail. Cependant, cela implique un compromis avec un cadre en acier – un matériau moins polluant – qui est cependant plus lourd et produit en Asie.

Bien qu’il soit le premier de son genre chez Decathlon, le Velocargo R500E est une belle réussite. Son assistance électrique est très agréable et réactive, plus que celle des autres longtails concurrents dans la même gamme de prix, et sa transmission à simple dérailleur à 7 vitesses est adéquate pour un usage quotidien. Le confort est également au rendez-vous, grâce à la suspension avant et aux pneus ballon volumineux, avec une autonomie annoncée à 50 km.

Clou du spectacle : le millésime 2024 arrivé en octobre 2023 vient corriger les petits défauts de la première version (panier avant plus grand, bloque-roue sur la roue avant, ajout d’une bavette, béquille centrale plus robuste, meilleur traitement du bois).

Cette itération propose de surcroît de nouveaux coloris blanc et vert qui le distinguent de l’ancienne version bleue – et du modèle identique que le voisin aurait pu acquérir auparavant. Notre test du vélo cargo Decathlon est disponible à la lecture.



LD, 100/500/900 E, semi-rigides : le lexique de Decathlon

Aux noms et sous-familles de vélos électriques, Decathlon complète par une numérotation et autres indicateurs. Voici comment les décrypter :

LD : ces initiales signifient Longue Distance et désignent les modèles de vélos de ville Decathlon Elops et Btwin conçus pour les longs trajets. Ils offrent généralement une meilleure autonomie, sont construits de manière plus robuste et équipés de composants adaptés pour une utilisation intensive.

: ces initiales signifient Longue Distance et désignent les modèles de vélos de ville Decathlon Elops et Btwin conçus pour les longs trajets. Ils offrent généralement une meilleure autonomie, sont construits de manière plus robuste et équipés de composants adaptés pour une utilisation intensive. 120, 500, 920 : chez Decathlon, les gammes de produits portent des numéros à trois chiffres, une norme qui s’applique à tous les articles, des tentes aux vestes, en passant bien sûr par les vélos électriques. Trois catégories principales émergent : les séries 100 pour un usage occasionnel, 500 pour une pratique régulière et 900 pour une utilisation intensive.

Au sein de ces catégories, on observe des numérotations croissantes : par exemple, un modèle 520 sera plus abordable et considéré comme d’entrée de gamme par rapport à un modèle 540. Cependant, ces numéros n’existent pas pour les Stilus, qui préfèrent des appellations comme E-Trail ou E-Mountain.

920 E, 920 E : Decathlon a commencé à fabriquer ses premiers vélos dans les années 1980 et continue de le faire aujourd’hui. Toutefois, avec l’arrivée des vélos à assistance électrique, il a été nécessaire de les distinguer des modèles traditionnels. Pour ce faire, la marque basée à Lille a opté pour l’ajout du suffixe « E », ce qui permet de différencier un Elops 920 classique d’un modèle électrique 920 E.

: Decathlon a commencé à fabriquer ses premiers vélos dans les années 1980 et continue de le faire aujourd’hui. Toutefois, avec l’arrivée des vélos à assistance électrique, il a été nécessaire de les distinguer des modèles traditionnels. Pour ce faire, la marque basée à Lille a opté pour l’ajout du suffixe « E », ce qui permet de différencier un Elops 920 classique d’un modèle électrique 920 E. Semi-rigide, suspendu : ces termes, bien qu’ils ne soient pas exclusifs à Decathlon, décrivent le type de suspension d’un vélo électrique. « Rigide » désigne un vélo sans aucune forme d’amortissement. « Semi-rigide » se réfère aux vélos équipés d’une fourche avant suspendue, souvent hydraulique, typique des VTC ou des VTT d’entrée de gamme. « Suspendu », ou « tout suspendu », est utilisé pour les VAE qui bénéficient de deux suspensions, dont une arrière, indiqués chez Rockrider avec le suffixe S, et qui sont principalement destinés aux VTT.

Le réseau et le SAV, la force de Decathlon

Decathlon n’est pas seulement un site internet constituant une vaste boutique en ligne. Le groupe français possède également un réseau important de 325 magasins en France, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. On y trouve des sites de grande taille ainsi que des formats plus compacts comme les « Decathlon City », où l’offre est plus sélective, mettant par exemple l’accent sur les vélos de ville Elops de la gamme Btwin.

Dans les magasins Decathlon, on peut s’équiper complètement pour le vélo et également bénéficier de services d’atelier pour la réparation de son vélo électrique au sein du réseau. Ces ateliers disposent de l’expertise et des pièces spécifiques nécessaires au remplacement, même si les services d’un vélociste indépendant peuvent aussi être sollicités à proximité de chez vous.

Pour ceux qui considèrent le vélo électrique comme encore trop onéreux, la marque propose également des offres de location allant de 12 à 36 mois sur certains modèles de vélos électriques. En outre, Decathlon dispose d’un catalogue de VAE reconditionnés sous l’appellation « Seconde Vie », proposés à des prix avantageux.

