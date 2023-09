Avec plus de 70 modèles au catalogue, Moustache propose des vélos électriques ciblant chacun un besoin spécifique. Voici notre guide pour comprendre leurs différences et bien choisir son VAE parmi cette offre pléthorique.

En 2012, le pari de ne construire que des vélos électriques était très ambitieux de la part de Moustache. La marque vosgienne a réussi son challenge, et avec désormais plus de dix ans d’expérience, elle est devenue l’une des marques françaises incontournables, avec une très belle offre de VAE qualitatifs.

Mais tous ne sont pas identiques, bien au contraire. Ils appartiennent à des catégories différentes et aspirent à des pratiques diverses au sein d’environnements spécifiques, du vélo de ville au gravel en passant par le trekking, voire du cargo. Frandroid décortique le catalogue de la firme tricolore pour accompagner vos recherches et vous aider à choisir le modèle correspondant le plus à vos besoins et vos envies.

La nomenclature et le lexique des VAE Moustache à connaître

Si vous n’êtes pas familier avec la nomenclature de Moustache, sachez que les noms des modèles sont censés refléter leur usage ou leur utilité. Chaque vélo commence par un jour de la semaine, le Lundi indiquant un vélo de ville à utiliser en semaine, le Samedi un vélo de loisir pour le week-end. Simple, basique. Les nombres correspondant au diamètre des roues, en pouces : un Samedi 27 aura donc des roues de 27 pouces.

D’autres noms ou chiffres curieux viennent s’ajouter à la dénomination des vélos électriques Moustache. Ci-dessous, vous y trouverez une explication précise pour chacun d’entre eux.

.1, .3, .5 ou .7

Avec ces chiffres, la marque indique que vous montez en gamme petit à petit — le prix grimpe aussi, donc. Exemple, le Lundi 27.1 est le plus modeste de sa gamme, le 27.3 l’intermédiaire, et le 27.5 le mieux équipé. Les différences résident généralement entre le type de transmission (chaîne, courroie, modèle de dérailleur ou Enviolo), le moteur installé, et la taille de la batterie.

Cadre ouvert Open/Standard

Un Samedi 28 propose autant un cadre ouvert que fermé. Cette double configuration permet de toucher le plus de monde, car un vélo à cadre ouvert est plus pratique à enjamber – et inversement – qu’un cadre fermé. Les deux types de cadres peuvent exister sur un même modèle, il est donc nécessaire de le mentionner. Les cadres ouverts se nommaient auparavant Open, quand ceux fermés sont dénommés « Standard ».

Smart System

Ces deux mots ne viennent pas de Moustache, mais du fournisseur allemand Bosch. Le Bosch Smart System équipe un certain nombre de vélos électriques Moustache, avec une connectivité avancée via l’application eBike Flow, intégrant des statistiques, des informations sur le vélo, la gestion des niveaux d’assistance, un GPS ou le verrouillage du moteur.

Des mises à jour logicielles à distance ainsi que des systèmes de sécurité disponibles en option sont aussi de mise.

Taille de la batterie

Les vélos électriques n’ont pas tous une quantité d’énergie similaire au cœur de leur batterie. La capacité varie entre 400 et 725 Wh. Wh signifie wattheure et correspond à l’unité de capacité d’électricité stockée par la batterie. L’autonomie peut varier du simple au double en fonction du niveau d’assistance utilisé : 400 Wh alloue environ 80 km d’autonomie, et 725 Wh proche de 150 km, avec le mode éco, soit le mode d’assistance le plus faible.

Transmission

Chez Moustache, on distingue trois grandes familles de transmission pour les vélos électriques. Deux d’entre elles sont des transmissions dites à chaîne, associé à un dérailleur classique de la marque Shimano qui est autant polyvalente pour la ville que le tout-chemin (Altus pour l’entrée de gamme, Deore pour la performance).

De son côté, le moyeu arrière Nexus offre un changement de vitesse à l’arrêt, plus adapté à la ville. Le dernier type de transmission est à courroie, combiné à un moyeu Enviolo. Ce dernier est ce que l’on appelle une transmission à variation continue, pilotée depuis une manette rotative située sur le guidon (comme le Nexus). Un système parfait pour la ville, mais convenant aussi aux usages polyvalents d’un VTC.

Les modèles de vélos électriques Moustache en 2023

La forme du vélo et le type de cadre sont les premiers critères qui vous orientent dans votre choix de vélo électrique. En effet, chaque pratique a droit à son type de vélo. Au sein de la gamme Moustache, les modèles sont assez polyvalents, cherchant à être utilisables aussi bien pour le loisir que pour le quotidien. C’est pourquoi beaucoup sont équipés de garde-boue, de béquille et de porte-bagages.

Les VAE Moustache s’articulent autour de ces gammes :

Lundi 27 : le vélo de ville au quotidien ;

: le vélo de ville au quotidien ; Samedi 27 Xroad : le VTC pour débuter en randonnée ;

: le VTC pour débuter en randonnée ; Samedi 27 FS : le VTC haut de gamme performant et tout suspendu ;

: le VTC haut de gamme performant et tout suspendu ; Samedi 28 : le VTC de ville pour avaler les kilomètres avec un bon confort ;

: le VTC de ville pour avaler les kilomètres avec un bon confort ; J : le made in France ultra polyvalent ;

: le made in France ultra polyvalent ; Lundi 20 : le cargo rallongé pour la famille.

Moustache Lundi 27.3 Le vélo de ville au quotidien

C’est le vélo originel ou presque, de Moustache, car il est né sous le nom de Lundi 26 (en 26 pouces à l’époque, donc). Constamment amélioré, ce modèle existe dans sa dernière génération depuis 2020. C’est un vélo de ville, avec un cadre ouvert unique, ainsi qu’une position passive et droite.

Il offre donc une conduite confortable, mais rigide en l’absence de suspension, compensée toutefois par une selle suspendue. De plus, ses gros pneus ballon Schwalbe Moto X assurent un amortissement correct. Il est reconnaissable entre tous grâce à son guidon en V et à ses garde-boue tubulaires de la couleur du cadre.

À moins de 3 000 euros, le Moustache Lundi 27.1 est déjà bien équipé : il dispose d’un dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses et du moteur Bosch Active Line Plus, suffisant pour des trajets sans grands dénivelés. La batterie de 400 Wh permet de parcourir des distances moyennes.

La version Lundi 27.3 renforce la vivacité avec le moteur Performance Line et augmente l’endurance grâce à une batterie de 500 Wh. Elle est également équipée de l’écran moderne Kiox 300 avec Smart System. Pour un confort d’utilisation optimal, la transmission Enviolo est proposée sur le Lundi 27.5, offrant une meilleure autonomie estimée à 133 km (contre 110 km avec dérailleur).

Lisez notre test du Moustache Lundi 27.3 pour en savoir plus.



Moustache Samedi 27 Xroad : le VTC pour débuter

C’est le VTC électrique du catalogue, mais esthétiquement moins original que le Lundi 27. Il conserve tout de même une allure robuste, disponible en cadre ouvert ou standard. Sa géométrie, favorisant une position du corps semi-active, en fait le choix parfait pour les sorties loisirs, grâce à sa suspension avant et ses pneus Hutchinson mixtes, ou pour le trajet quotidien en ville.

En effet, ce VAE est bien équipé : il dispose de garde-boue, d’un porte-bagages et d’un carter de chaîne. Cette dernière transmet l’assistance électrique du moteur Bosch à la roue arrière via un dérailleur, mais la gamme offre plusieurs options en matière de transmission et de performance.

Le XRoad 1, proposé à moins de 3 000 euros mi-2023, utilise un moteur Active Line Plus, une batterie de 400 Wh et un dérailleur Shimano Altus. C’est le seul modèle de la série qui n’est pas équipé du Smart System. Le XRoad 2 augmente la capacité de la batterie à 500 Wh et propose un Nexus en option.

Quant au haut de gamme, le XRoad 3, il adopte le moteur Performance Line et une transmission Shimano Deore à 10 vitesses. Enfin, le XRoad 6 se dote d’un écran moderne Kiox 300, d’une selle suspendue, de 11 vitesses et, surtout, d’un moteur Performance Line CX.

Moustache Samedi 27 Xroad FS : le VTC haut de gamme performante

Le cousin du Samedi 27 X Road « tout court » ajoute le suffixe FS. Cela indique qu’il est « full suspended », ou tout suspendu, doté d’un amortisseur arrière supplémentaire. Il s’adresse donc aux plus sportifs d’entre vous, car ce vélo électrique est taillé pour la performance en tout-terrain. Cependant, cela ne l’empêche pas d’être un bon vélo pour le quotidien, étant équipé de garde-boue et d’un porte-bagages arrière pratiques.

Proposé en cadre unique légèrement ouvert (barre haute courbée), le Samedi 27 Xroad FS est équipé du moteur Bosch Performance Line CX, avec le Smart System et une transmission Shimano Deore à 11 vitesses. Ce VTT électrique tout suspendu se décline en deux modèles, le FS 3 avec une suspension XCR 32 ATB et une batterie de 500 Wh, tandis que le 6 FS propose la suspension Mobile 25, une batterie de 625 Wh, une selle télescopique et l’écran Kiox 300.

Bien qu’il ne soit plus au catalogue, car lancé fin 2020, nous avions pu tester le FS 5, qui est très proche du FS 6. Il propose les mêmes suspensions et la grande batterie. Nous avons particulièrement apprécié ce modèle pour sa polyvalence et son confort. Toutefois, il reste onéreux et lourd, avec un éclairage perfectible. Voici notre essai du Samedi 27 XRoad 5 FS.

Moustache Samedi 28.5 Le VTC confort pour avaler les kilomètres

Plus civilisé que le Samedi 27, le Samedi 28 répond à ceux et celles qui cherchent un intermédiaire entre le VTC et le vélo de ville électrique. Sa position plus passive, restant semi-active, avec une suspension avant, en fait le vélo trekking (ou VTC électrique) confort de la gamme Moustache.

Ce vélo sert donc pour la randonnée, les balades tout chemin, en forêt, sans aller vers du terrain trop accidenté. Sa polyvalence lui permet également d’être utilisé au quotidien pour parcourir de longues distances sans inconfort. Cependant, ce modèle est plus lourd.

La gamme s’étend du 28.1 au 28.7. À noter que le Samedi 28.1 appartient à l’ancienne génération : il dispose d’une batterie non intégrée au cadre, d’un moteur Active Line et d’une selle non suspendue. La nouvelle génération débute avec le Samedi 28.2, qui est équipé d’une transmission Shimano Altus à 9 vitesses et d’un moteur Active Line Plus, plus performant.

Sur ce modèle, un antivol de roue arrière est inclus en série et il est muni d’un dérailleur Shimano Deore à 11 vitesses. Enfin, le 28.7 offre une batterie de 625 Wh et dispose également de 11 vitesses.

Beau, performant et confortable grâce à sa fourche et selle suspendues ainsi qu’aux excellents freins, le Samedi 28, présenté ici en version haut de gamme, séduit. Tout comme (presque) tous les Moustache, il est parfaitement équipé, incluant un porte-bagages et des garde-boue pour le vélotaf.

Sa batterie de 625 Wh lui offre une bonne autonomie. Toutefois, elle présente l’inconvénient d’une manipulation peu aisée, et alourdit l’ensemble à 26 kg. On lui avait reproché l’absence de connectivité, mais désormais, il intègre le Smart System avec l’écran Kiox 300 de série. Par contre, le prix s’élève à 3 899 euros à la rentrée 2023, contre 3 599 euros pour le modèle testé fin 2022.

Voici notre test complet sur Moustache Samedi 28.5.



Moustache J. all Le made in France polyvalent

8 /10 Fiche produit Voir le test Confortable et polyvalent

Confortable et polyvalent Robuste et bien fini

Robuste et bien fini Ecran et connectivité Bosch Freins un peu en deçà

Le dernier-né de la famille des vélos vosgiens, le J, appartient à une nouvelle génération haut de gamme et sert de base à trois modèles aux usages très variés. Ce VAE est doté d’un cadre français, moulé en un bloc, et bénéficie d’une double suspension. Il privilégie le confort avec une position semi-active pour la polyvalence et un cadre ouvert pour convenir à tous les gabarits. S’appuyant sur l’univers Bosch avec le Smart System, un moteur Performance Line et l’écran Kiox 500, le Moustache J a clairement une touche allemande.

Dans la gamme, le J. all est le trekking de la famille. Il est disponible avec une transmission par chaîne ou courroie Enviolo, et une batterie de 500 Wh ou 625 Wh. D’autres options, telles que les garde-boue et le porte-bagages suspendu à la tige de selle, sont incluses dans l’offre de base du modèle citadin, le J. on.

Cette version est dotée d’une suspension avant plus modeste et de pneus typés pour la ville. Le troisième membre du trio est le Moustache J. off, conçu pour l’off-road, c’est-à-dire le tout-terrain. Il est logique qu’il soit équipé de pneus et suspensions plus performants, et qu’il n’offre que la transmission par chaîne. Cependant, son cadre ouvert lui apporte une polyvalence, même pour une utilisation quotidienne.

Lors de notre test du modèle trekking (J. all), nous avons hésité entre une note de 8 ou 9. Le confort est prodigieux, pour rouler sans secousses en ville ou assurer un comportement sain en tout chemin. Les performances sont bonnes, même si nous aurions préféré le moteur Bosch CX. L’écran et la connectivité sont au rendez-vous, tout comme une transmission haut de gamme.

Cependant, les freins sont un peu en deçà des attentes. Son autonomie est correcte et il est bien équipé, mais à un prix élevé. D’où la note de 8 : à 5 199 euros lors du lancement, le tarif peut facilement dépasser les 6 000 euros avec les options.

Voici notre essai complet du Moustache J. all.



Moustache Lundi 20.3 Dual Le vélo cargo électrique Moustache pour la famille

7 /10 Fiche produit Voir le test Bonne puissance, bon freinage

Bonne puissance, bon freinage Super autonomie

Super autonomie Passagers bien sécurisés Lourd, sans suspension

Complètement différent des autres modèles Moustache, le Lundi 20 est ce que l’on appelle un vélo cargo. Dans cette catégorie de cycles familiaux, il fait partie de la famille des allongés — ou longtail en anglais — avec un long empattement permettant d’augmenter la charge arrière.

C’est le type de vélo préféré des parents en France, car il peut emmener deux enfants derrière soi, grâce à un poids autorisé plus élevé, et un porte-bagages compatible avec des sièges bébés et une sellerie avec des barres de maintien. Avec ses roues de 20 pouces (d’où le 20 de Lundi 20), le vélo cargo électrique Moustache reste très maniable, avec une position de conduite confort.

L’allongé reprend le guidon du Lundi 27, son éclairage intégré, de gros pneus absorbant les petits chocs, et intègre en plus une selle télescopique.

Comme tous les autres vélos Moustache, il s’équipe d’un moteur Bosch, mais Cargo Line, dédié aux vélos familiaux avec plus de couple au démarrage. Car ce Moustache Lundi 20 pèse près de 40 kg, et doit pouvoir se hisser à 25 km/h avec un parent et des enfants. Deux versions sont proposées, avec une seule modification au tableau : une transmission Shimano Deore 10 vitesses sur le Lundi 20.3 et un Enviolo avec courroie sur le Lundi 20.5.

Premier vélo cargo de Moustache, le Lundi 20 est une réussite dans sa conduite. Son super freinage est assuré par un système de Magura, alors que la disposition des enfants à l’arrière et un stationnement vertical sont possibles. Il souffre peut-être de l’absence d’une suspension avant, est un peu trop lourd et est devenu nettement plus cher après l’inflation de fin 2022 pour être considéré comme excellent. Cependant, il offre une option avec une double batterie, soit 500 + 500 Wh, garantissant une belle autonomie quotidienne allant jusqu’à 120 km sur des parcours avec charge et dénivelé.

Si vous êtes intéressés par ce vélo cargo électrique, voici notre test complet du Moustache Lundi 20.3.



Les autres types de vélos Moustache

Le Moustache Friday 27 Speed, le speedbike

Moins connu, le Friday 27 Speed est l’alter ego du Samedi 27. C’est un speedbike, c’est-à-dire qu’il est équipé d’un moteur de puissance supérieure à 250 W, pouvant atteindre 45 km/h, mais devant être conduit avec un permis AM. Il nécessite donc une immatriculation avec une carte grise, comme un cyclomoteur, ainsi que le port d’un casque intégral, un rétroviseur, des clignotants, un phare avant puissant et un feu arrière permanent.

De plus, il est interdit sur les pistes cyclables et est souvent utilisé pour des trajets ville-banlieue ou de longues distances.

Deux modèles existent : tous deux possèdent un cadre fermé, une double suspension pour un maximum de confort, et sont équipés soit d’une batterie de 625 Wh de base, soit de 1125 Wh en Dual (avec un ajout de 500 Wh sur le cadre).

Le Moustache Dimanche 29, le gravel ou routier polyvalent

Le Moustache Dimanche 29 est un vélo gravel électrique. C’est une déclinaison du vélo de route, équipé de pneus adaptés à toutes les surfaces pour emprunter des chemins. Le gravel existe aussi en version électrique, ce qui permet de niveler les efforts et d’allonger les distances parcourues lors des sorties.

Moustache le duplique en une version 29.2 Gravel à moins de 4 000 euros, équipée d’une transmission Shimano, d’un compteur Bosch Purion, d’une batterie de 500 Wh et d’un moteur Performance Line. C’est le modèle qui conviendra aux débutants ainsi qu’à ceux qui l’utilisent au quotidien en ville, car il est doté d’un guidon droit.

Le 29.6 Gravel est le modèle le plus haut de gamme, équipé de transmissions et de freins Campagnolo (spécialiste du vélo de route), ainsi que d’une selle télescopique. Il est destiné aux sportifs les plus exigeants, car le guidon à cintre gravel, spécifique à cette pratique, est moins adapté à la conduite en ville.

Le Weekend FS, le cousin VTTAE du Samedi 27 Xroad

Moustache sait faire des VTT électriques – ou VTTAE – mais essaie de cibler les pratiques intermédiaires, plus ponctuelles ou polyvalentes. Comme nous l’avons vu précédemment avec le Samedi 27 XRoad FS, qui représente un parfait équilibre, ceux qui recherchent un vélo davantage technique se tourneront vers le Weekend FS.

Ce dernier, avec son cadre plus relevé, se distingue du Xroad par sa géométrie, offrant une position plus dynamique et donc plus sportive. C’est un modèle qui reste polyvalent, puisque Moustache lui offre une version Weekend FS EQ, dotée de garde-boue, d’un porte-bagages et d’un fort éclairage LED. La double suspension devrait ravir sur chaussées dégradées.

Le moteur du Moustache Weekend FS EQ est le Bosch Performance Line CX, associé à une transmission par dérailleur Shimano Deore à 12 vitesses, idéale pour trouver le bon braquet en usage loisir. Les sorties peuvent être prolongées : la batterie de base a une capacité de 625 Wh (121 km théoriques), mais une option de double batterie ajoutant 500 Wh est disponible, portant l’autonomie totale à 221 km. Le prix du Moustache Weekend FS EQ est sensiblement proche de celui du Samedi 27 Xroad FS 6, toutefois, il est équipé d’un écran Purion et non d’un Kiox 300.

Moteurs Bosch pour vélo électrique de ville et VTC : explications

Tous les vélos électriques n’ont pas les mêmes clientèles, et donc les mêmes besoins. Le fabricant Bosch propose une gamme aux performances différentes en fonction du type de vélos et des usages. Ses moteurs sont tous centraux, intégrés au pédalier et associés à un capteur de couple, assurant un pédalage naturel et dynamisme palpable.

Voici les principales gammes de moteurs pour la ville et le tout-chemin :

Active Line : vélo de ville de base ;

Active Line Plus : vélo urbain plus exigeant :

Performance Line : vélo de ville haut de gamme ou VTC/VTT moyen de gamme ;

Performance Line CX : vélos haut de gamme ;

Performance Line SX : gravel, VTTAE ou vélos de ville légers et performants ;

Cargo Line : vélos cargo allongés ou biporteurs.

Le moteur Bosch Active Line suffit pour un vélo de ville d’entrée de gamme de type Moustache Lundi 27.3. D’un couple de 40 Nm, il assure de bonnes accélérations et des relances correctes sur le plat, et peut passer des petits dénivelés.

Il montre néanmoins ses limites sur des pentes modérées, où il peut difficilement atteindre 25 km/h. Si vous sentez que votre trajet nécessite davantage, il est préférable de passer sur l’Active Line Plus. Avec 50 Nm de couple, il offre un peu plus de souplesse sur certaines pentes.

Le Performance Line avec 65 Nm est plus à même d’assurer cette polyvalence, et convient donc aussi pour des vélos trekking type Moustache Samedi 28 ou VTT abordables.

À noter : toutes les assistances électriques Bosch fonctionnent jusqu’à 25 km/h, vitesse légale limite en Europe, et à une puissance nominale de 250 W. Cependant, quatre niveaux d’assistance font varier la réponse du moteur selon le besoin, avec même un mode Auto qui s’adapte à l’effort.

Le Performance Line CX, la valeur sûre

Pour être sûr de filer à une allure de 25 km/h en toutes occasions ou de passer toutes sortes d’obstacles, le Performance Line CX et ses 85 Nm sont la solution parfaite – pour un Moustache Samedi 27 Xroad FS par exemple. Ce moteur reste cependant volumineux et lourd. Enfin, le Bosch Performance Cargo Line prend pour base le CX avec ses 85 Nm, mais avec une courbe de couple différente, assurant une réponse vive au démarrage en raison du poids du vélo et de sa charge.

Bon à savoir : les moteurs Bosch sont couplés à différents écrans. Chez Moustache, les vélos électriques d’entrée et milieu de gamme utilisent souvent le Purion 100 ou 200. Ceux couplés au Smart System fonctionnent avec l’Intuvia 100 dont l’affichage est plus soigné, ou les Kiox 300 (3 pouces) et Kiox 500 (5 pouces).

Ces deux derniers offrent un affichage couleur – tout comme le Purion 200 – avec plusieurs menus : ils sont de véritables ordinateurs de bord connectés à une application eBike Flow sur smartphone. Ils ne sont pas tactiles et fonctionnent avec des boutons déportés sur le guidon.

Où sont fabriqués les vélos électriques Moustache ?

Comme évoqué dans l’introduction, le constructeur Moustache a pris le parti de construire ses vélos électriques seul. Toutes les pièces et éléments qui composent les vélos électriques de la marque ne sont pas forcément issus des usines vosgiennes. Le dessin des modèles ainsi que l’assemblage de ses derniers se font dans l’usine Moustache basée dans à Thaon-Les-Voges.

