Moustache J officialisé : tout savoir sur ce vélo électrique haut de gamme et polyvalent au possible

Moustache a officiellement révélé sa toute dernière création, le Moustache J. La particularité de ce vélo électrique réside dans son cadre fabriqué en France — c’est une première pour la marque —, le tout a un prix onéreux qui reflète néanmoins une fiche technique de haute volée. Frandroid vous présente les trois versions en détail.

À l’Eurobike 2023, sis à Francfort, le Moustache J s’était révélé au grand jour au travers d’une première prise en main et d’une précieuse récompense, l’Eurobike Gold Award. Pour autant, la marque française n’avait jusque-là pas fait d’annonce officielle concernant son nouveau vélo électrique polyvalent.

C’est désormais chose faite : voici donc le Moustache J, dans sa version On, All et Off. Frandroid a d’ores et déjà pu tester ce VAE, qui — spoiler — nous a clairement convaincus au regard des prestations proposées. Découvrez aussi les secrets de fabrication de ce modèle pas comme les autres, dont le cadre a été entièrement conçu en France.

Un cadre fabriqué en France

Jusque-là, Moustache faisait appel à un partenaire taïwanais pour la fabrication de ses cadres. Le J marque le début d’une nouvelle ère pour la firme tricolore, qui cherche à réduire l’empreinte carbone relative à sa chaîne de production. Le groupe estime avoir construit le cadre le plus rigide et robuste de son histoire.

Au total, trois versions du J ont été imaginées : le On, le All et le Off. Chacun se prédestine à une pratique particulière : la ville pour le premier, le tout chemin pour le second et le tout-terrain pour le troisième. Le trio partage de nombreuses caractéristiques techniques, mais se distingue sur certains points spécifiques qui définissent leur usage.

Débutons tout d’abord par leurs points communs. Tous les Moustache J embarquent le même moteur, à savoir le Bosch Performance Line en version Smart System, dont le couple atteint les 75 Nm. Le traceur Bosch Connect Module est intégré de série, mais il faudra passer à la caisse pour profiter des fonctions eBike Lock et eBike Alarm.

L’ordinateur de bord est également le même : le fameux Kiox 500 récemment présenté — c’est le même que le Kiox 300, mais en plus grand –, qui vous apportera une ribambelle d’informations de conduite, un GPS ainsi qu’une connexion Bluetooth avec l’application eBike Flow. Le support Bosch Smartphone Grip est en option.

Au chapitre de la batterie, c’est peu ou prou similaire. Les J. on et J. all proposent deux choix : une Bosch PowerTube 500 Wh ou 625 Wh, contre uniquement une version 625 Wh pour l’itération off. Dans tous les cas, une batterie additionnelle PowerMore de 250 Wh est disponible en option, forcément payante.

À l’avant, il faut compter sur un phare Trelock de 100 Lux. Les garde-boue tubulaires en aluminium sont aussi de la partie sur les J. on et J. all, mais en option sur le off. Logique, au regard de ses aptitudes typées VTTAE.

Moustache applique la même logique pour le porte-bagages : soit un porte-bagage minimaliste éligible à la norme QL3, soit un modèle suspendu (MIK HD, QL3), à la fois pour les J. on et all. Pour le J. off, seul le porte-bagages minimaliste demeure une option. Il n’est donc pas inclus par défaut.

Pour terminer, chaque modèle s’appuie sur le même amortisseur arrière, le Moustache Magic Grip Control d’un débattement de 115 mm. Ce qui a le mérite d’apporter une sacrée dose de confort en ville. Comptez enfin sur une tige de selle télescopique, qui se règle depuis un petit bouton placé sur le guidon. Très pratique et intuitif.

Voilà pour les similitudes. Abordons désormais les principales différences qui les distinguent.

Moustache J. on

Destiné à un usage urbain, le J. on se dote logiquement d’une fourche suspendue ayant le plus faible débattement de la gamme : la SR Suntour Mobile 25, de 100 mm de débattement. Ce qui reste amplement suffisant pour la ville.

Il se contente par ailleurs d’un unique choix de transmission à variation continue : un système Enviolo TR, en version manuelle, associée à une courroie Gates en carbone. Une association haut de gamme qui a le mérite d’apporter de la polyvalence d’un côté, le tout avec une courroie non salissante et peu sujette aux révisions.

Les roues de 27,5 pouces sont chaussées sur des pneus Schwalbe Super Moto-X avec des renforts anti-crevaison. Ce sont ici des pneus ballon dont le but est d’optimiser toujours plus le confort de conduite. Des freins à disque hydrauliques viennent compléter la formule, avec un disque de 180 mm à l’avant et de 160 mm à l’arrière.

Moustache J. all

Le Moustache J. all est, en quelque sorte, le modèle polyvalent de la gamme, qui saura jongler entre les trajets urbains et les sorties plus bucoliques sur des chemins et autres sentiers battus. Même si, avouons-le, le J. on en serait capable aussi. À la seule différence que les pneus utilisés sur ce J. all sont beaucoup plus adaptés aux balades champêtres.

Le vélo se pare de pneus de 27,5 pouces Schwalbe Johnny Watts dont l’aspect cranté lui apporte une bien meilleure adhérence que les Super Moto-X. La fourche suspendue — une SR Suntour XCR 34 Air — profite aussi d’un meilleur débattement, de 120 mm au total.

Preuve qu’il mise sur la polyvalence, le Moustache J. vous laisse le choix entre une transmission à variation continue Enviolo TR ou une transmission Shimano Cues à 11 vitesses. Moustache ne précise pas s’il s’agit de la Série U8000 ou U6000. Les disques des freins hydrauliques sont de 180 mm à l’avant comme à l’arrière.

Moustache J. off

Comme son nom l’indique, le Moustache J. off est taillé pour l’off road, c’est-à-dire pour le tout-terrain. Pour ce faire, il monte en gamme à plusieurs niveaux : la fourche suspendue est une Marzocchi Z2 Air de 130 mm de débattement, les jantes sont faites par Moustache et les roues de 29 pouces accueillent des pneus Maxxis Rekon.

Cette fois-ci, seule la transmission Shimano Cues à 11 vitesses est proposée. Les freins à disque hydrauliques optent quant à eux pour des disques de 203 mm à l’avant et de 180 mm à l’arrière.

Moustache J : quels prix ?

Les Moustaches J. sont vendus aux tarifs suivants :

Moustache J. on : à partir de 5999 euros ;

Moustache J. all : à partir de 5199 euros ;

Moustache J. off : à partir de 5699 euros.

Les deux premiers modèles sont disponibles dès le 6 septembre 2023. La version J. off débarquera dans le courant du mois d’octobre, nous a indiqué la marque.

À noter que Moustache a spécialement conçu un configurateur pour la sortie de ce vélo électrique. Le configurateur n’est valable que pour ce modèle. Avec, vous pourrez choisir le coloris, le type de porte-bagages, l’ordinateur de bord, les fonctions de sécurité, les accessoires, etc. Un code unique propre au vélo configuré vous est ensuite attribué.

À noter qu’aucune option ABS n’est au menu.

