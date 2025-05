L’avez-vous remarqué ? Le vélo électrique Moustache J a connu une chute de prix drastique

Autrefois vendu à partir de 5199 euros, le vélo électrique Moustache J a depuis revu sa copie. Un représentant de la marque avec qui Frandroid a discuté lors d’un événement presse nous a confirmé que depuis, le J avait drastiquement chuté de prix. Le tarif d’appel s’élève désormais à 3999 euros.

Source : Moustache Bikes

En septembre 2023, Frandroid attribuait la note de 8/10 au vélo électrique Moustache J. all, non sans pointer du doigt son tarif jugé salé : à partir de 5199 euros sans aucune option, voire 5699 euros pour le Moustache J. off et 5999 euros pour le Moustache J. on. Le tout propulsé par le moteur Bosch Performance Line, alors qu’un Line CX aurait été à nos yeux plus légitimes eu égard au prix onéreux. Mais c’est une autre histoire.

Jusqu’à 2000 euros de baisse

Cette époque est révolue. Car le Moustache J a depuis drastiquement chuté de prix. C’est d’ailleurs un représentant de la marque Moustache qui nous a appris la nouvelle lors d’une prise en main de VTT électrique organisée pour la presse. Sauf qu’aucune communication officielle n’avait vraiment été entreprise, hormis auprès des distributeurs.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cette baisse tarifaire est intervenue au cours des premiers mois de l’année 2025. Alors, pourquoi en parler maintenant, me direz-vous ? Car Moustache n’a pas seulement retiré quelques centaines d’euros à son vélo. Cela se compte en millier d’euros, faisant du Moustache J un VAE d’un coup d’un seul encore plus attractif qu’il ne l’était.

Ci-dessous, voici la nouvelle grille tarifaire.

Moustache J. on : à partir de 3999 € (baisse de 2000 €)

Moustache J. all : à partir de 3999 € (baisse de 1200 €);

Moustache J. off : à partir de 4449 € (baisse de 1250 €).

Attention : les prix indiqués correspondent au prix public généralement constaté, note la marque vosgienne. Ils peuvent donc légèrement varier selon les revendeurs. Nous avons tout de même déniché un Moustache J. on à 3999 euros sur le site Cyclable. Preuve que le prix public constaté est ici respecté.

Pour rappel, le Moustache J est le premier vélo électrique de l’entreprise à bénéficier d’une fabrication 100 % française pour son cadre. Cadre coulé à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône, usinage réalisé à Poligny dans le Jura, assemblage chapeauté par les équipes Moustache à Thaon-les Vosges, juste à côté d’Épinal. Le tout avec un alliage d’aluminium de première fusion, en provenance de fournisseurs français et italiens.