L’Union Sport & Cycle a présenté des chiffres intéressants relatifs à la réparation des vélos, dans le cadre de l’Observatoire du Cycle 2024. Un fait notable ressort : le nombre de réparations de vélos ne cesse d’augmenter d’année en année.

« Notre vélo se répare pratique à l’infini. Il n’y a pas d’obsolescence programmée. La durée de vie ne fait qu’augmenter. C’est une tendance forte du marché ». Jean-Philippe Frey, responsable du pôle intelligence économique de l’Union Sport & Cycle, s’est attardé quelques instants sur le marché de la réparation de vélo dans le cadre de l’Observatoire du Cycle 2024.

+44 % par rapport à 2019

En ressortent plusieurs enseignements : « Il se répare 3 fois plus de vélo qu’il s’en achète », annonce l’intéressé. Ainsi, en 2024,1,9 million de vélos neufs se sont écoulés… pour 5,9 millions de réparations effectuées, soit une hausse de 3,3 % et de 44 % par rapport à 2023 et 2019, respectivement.

« C’est la preuve que la pratique du vélo n’a pas souffert en 2024 », estime Jean-Philippe Frey, malgré des volumes de vente en forte baisse (-12 %). La réparation du cycle représente ainsi une valeur de 113 millions d’euros, soit +4,3 % par rapport à 2023. Ces données montrent à quel point le vélo est un produit qui peut tenir sur la durée.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Pour David Jamin, CEO et directeur général de la Manufacture française du cycle (MFC), « c’est la preuve que nos produits roulent, durent, sont réparables et réparés. La météo a été maussade en 2024, mais les Français sont sortis faire du vélo ».

Les accessoires en retrait

De son côté, Jean-Philippe Frey évoque la bonne tenue des composants et des pièces d’usure, qui ont bien résisté en 2024. En revanche, c’est davantage la soupe à la grimace pour le marché des accessoires, qui a reculé de 2,2 % l’an passé, avec un chiffre d’affaires de 1,116 million d’euros. Encore une fois, la comparaison avec 2019 est saisissante : +33 %.

Pour aller plus loin

VTC électrique, vélo de ville, VTTAE, cargo : voici le classement officiel des catégories de cycle en 2024

L’année 2019 est considérée comme un point de bascule avant les années Covid et l’explosion du marché jusqu’en 2022, avant qu’une bulle n’explose dans la foulée. Ce qui a alors conduit à deux baisses consécutives en 2023 et 2024. Le cru 2019 est ainsi souvent pris comme un indicateur : il nous permet de voir à quel point le marché du vélo a clairement grandi entre cette période et celle d’aujourd’hui.