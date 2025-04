VTC électrique, vélo de ville, VTTAE, cargo : voici le classement officiel des catégories de cycle en 2024

Alors que le marché français du cycle a essuyé un camouflet en 2024, tant du côté des vélos mécaniques que des vélos électriques, certaines catégories de biclous font tout de même de la résistance. Mieux, ils parviennent même à progresser. En voici un petit état des lieux.

Quelle catégorie de vélos mécaniques et vélos électriques s’en est le mieux sortie en 2024 ? À cette question, l’Union Sport & Cycle y a répondu en présentant le tant attendu Observatoire du Cycle 2024, dans le cadre du salon Vélo In Paris. Frandroid y était et a pu accéder à l’ensemble des chiffres.

Faut-il déjà savoir que les volumes de vente de vélos neufs sont en baisse de 12 % par rapport à 2023. C’est même pire pour les VAE, avec un net recul de 16 %. Pour autant, « deux catégories de vélos électriques ont bien fonctionné », note Jean-Philippe Frey, responsable du pôle intelligence économique de l’USC.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Et d’enchaîner : « Les vélos de route et gravel électrique d’un côté, et les vélos cargos qui ont de nouveau connu une croissance et qui ont été boostés par les longtails pour l’usage familial et les biporteurs pour la logistique du dernier kilomètre ». Dans le détail, il s’est vendu 34 643 cargos (+5 % par rapport à 2023) et 14 140 vélos de route/gravel (+ 33 %).

Les vélos électriques tout chemin sont ceux qui ont le plus conquis les Français, avec 221 443 unités écoulées, contre 142 827 VTTAE, 141 732 VAE de ville et 19 247 vélos pliants électriques.

Quid des vélos mécaniques ?

Du côté des vélos mécaniques, Jean-Philippe Frey note la « bonne tenue de route des vélos route et gravel », qui grimpent de 5 % avec 74 619 ventes. « Sur 5 ans, c’est l’une des seules catégories qui a augmenté ses ventes », note-t-il. Les vélos pour enfant dominent le classement (586 766), suivi des VTT adultes (355 431), VTC (122 545), vélos de ville (81 207), BMX (20 378) et vélos pliants (16 084).