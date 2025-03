Voici le vélo électrique de ville le plus léger au monde, avec 100 km d’autonomie

Pesant seulement 9,9 kg, le vélo électrique Ponomarets Eidolon franchit la barre symbolique à renfort de carbone, de pièces sur mesure, d’une assistance Mahle, tout en concoctant un design soigné.

Source : Ponomarets

Envoyer du lourd, c’est bien, mais la norme dans le vélo électrique fitness est plutôt à la recherche d’un poids plume. Sous 15 kg on peut déjà parler de VAE léger, mais la barre des 10 kg est quasiment impossible à franchir. Pas pour Ponomarets, dévoilant un modèle à 9,9 kg.

Carbone à gogo pour la chasse aux kilos

Il est vrai que VELLO semblait avoir pris de l’avance avec son pliant aux ProDays 2022, bien qu’il ne soit pas commercialisé en l’état. On retient uniquement le minimaliste Coboc eCycle F1 de 2018 et ses 10,8 kg en aluminium, mais avec pas mal de concessions (freins à patins notamment, monovitesse). Et on exclut le HPS, un vélo de route électrique à 8,5 kg mais à assistance minimale (avec une batterie de 86 Wh).

Source : Ponomarets

Le Ponomarets Eidolon – un fantôme ou une apparition dans la mythologie grecque – est bien plus design, polyvalent et moderne. Il opte pour la fibre de carbone en partenariat avec les Allemands d’All Ahead Composites, un matériau qui fournit le cadre, la fourche, le cintre et la tige de selle (à assise 3D Fizik Vento Argo).

Un Ponomarets Eidolon sur mesure

Ce VAE urbain “inspiré par les vélos de route classiques” affiche un design sublime, avec l’aide du studio belge Voyager que l’on connaît pour la voiture électrique Arrival. Malgré l’objectif sous les 10 kg, la marque allemande intègre des freins à disques hydrauliques sur mesure, qu’elle réalise avec son partenaire belge ainsi que le Suisse 612 Parts.

Source : Ponomarets Source : Ponomarets Source : Ponomarets Source : Ponomarets

Les roues en carbone Beats GR25 de 27,5 pouces emportent des pneus Challenge Strada Bianca en format 700c36C. Le VAE teuton n’oublie pas l’éclairage via un phare avant et un feu arrière Supernova Mini.

Assistance légère et transmissions prestigieuses

Et pour toucher les 9,9 kg, il faut utiliser la transmission la plus légère du marché. Le Ponomarets Eidolon inclut ainsi le Mahle X20 dans la roue arrière (55 Nm de couple), avec une batterie fixe dans le tube diagonal.

De capacité 236 Wh, la marque indique 100 km d’autonomie. Cette valeur vaut probablement en mode éco, toutefois réaliste sachant la moindre consommation en raison du poids.

Le moteur Mahle X20 et sa batterie pèsent 3 kg. // Source : Ponomarets

Le vélo électrique propose deux transmissions 12 vitesses, un dérailleur classique Ingrid RD1 ou l’électronique SRAM Red AXS, ainsi que deux pédaliers 40 dents SRAM Red Carbon ou Actofive Signature X.

Un prix de gros scooter électriques

Bien que le Ponomarets Eidolon semble taillé sur mesure, il propose aussi 3 tailles (S, M et L), ainsi que 3 coloris (gris, noir et carbone). C’est ce que dit la page de la firme, mais vous voyez que les couleurs rouge et blanc semblent aussi au programme.

Le Ponomarets Eidolon coûte… 12 800 euros ! // Source : Ponomarets

Enfin, attachez-vous bien, ce vélo électrique à moins de 10 kg se paie au prix fort : 12 800 euros livraison incluse ! C’est presque un scooter électrique BMW CE 04 ! La commande se déroule uniquement sur le site officiel de la marque.