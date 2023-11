Vélos : SRAM initie un rappel important d’une pièce qui met en jeu la sécurité des cyclistes

Après Shimano et ses pédaliers, au tour d’un autre fabricant de composants d’annoncer un rappel massif, en l’occurrence SRAM pour certains de ses leviers de changement de vitesse.

Un élément du vélo mal réglé, c’est un possible risque d’accident. Shimano avait récemment émis un rappel pour des pédaliers, lesquels étaient susceptible mettre en péril les cyclistes qui en étaient équipés. SRAM est aussi conscient de cela et vient d’opérer un rappel volontaire après avoir décelé un souci sur un composant qu’il commercialise.

Un rappel SRAM nord-américain seulement

Le fabricant américain cible les leviers de changement eTap AXS Red, Force, Rival et Apex pour les transmissions 12 vitesses. Ces éléments sont uniquement en après-vente, et non dédiés aux vélos montés. Voici toutes les références concernées par le rappel de SRAM :

« Un frein-filet excessif sur le boulon de serrage du levier de changement de vitesse peut entraîner un non-serrage du collier de serrage, même si le couple de serrage du boulon atteint est justement atteint », explique SRAM via Global Cycling. De ce fait, il est possible que le levier de vitesses se détache pendant la conduite. La sécurité du cycliste est alors mise en jeu.

SRAM va mettre gratuitement à disposition des kits de remplacement du collier de serrage aux revendeurs. Cela concerne seulement l’Amérique du Nord, et des productions ayant eu lieu avant le 1er juillet 2023, sans indiquer le nombre de pièces touchées. La marque n’a pas indiqué si le défaut pourrait toucher d’autres pays.