Vélos : attention, Shimano effectue un rappel massif d’une importante pièce et l’Europe est concernée

Dans un communiqué de presse officiel, Shimano annonce avoir lancé une grande campagne de rappel en Europe, et accessoirement aux États-Unis et au Canada. En cause : un système de pédalier défectueux, et dont le risque de séparation ou de laminage est réel.

Shimano est probablement le fabricant de transmissions et autres composants pour vélos parmi les plus célèbres au monde. Malheureusement, l’une de ses pièces a été officiellement considérée comme défectueuse, et fait ainsi l’objet d’une campagne de rappel massive. Il s’agit du système de pédalier HOLLOWTECH II.

Comme nous l’apprend Bike Radar, plus de 760 000 pédaliers sont concernés aux États-Unis et au Canada. Ce rappel a été acté après plus de 4000 incidents ayant entraîné six blessures, dont des fractures osseuses et déplacements articulaires. La faute à une séparation pure et dure de la manivelle, soit une défaillance extrêmement dangereuse.

En Europe, aucun chiffre concernant le nombre de pédaliers touchés n’a été communiqué.

Quels sont les pédaliers rappelés ?

Un communiqué de presse pour l’Europe a été publié le 22 septembre 2023. Voici les modèles de pédaliers concernés par ce rappel. Il s’agit de versions principalement destinées à des vélos de route. Deux gammes sont concernées, les Ultegra et Dura-Ace à 11 vitesses.

ULTEGRA FC-6800 ;

DURA-ACE FC-9000 ;

ULTEGRA FC-R8000 ;

DURA-ACE FC-R9100 ;

DURA-ACE FC-R9100-P.

Information importante : tous les pédaliers Ultegra et Dura-Ace ne sont pas forcément concernés. Seuls les modèles produits entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2019 le sont. Pour ceux-là, il est impératif de les faire inspecter.

Comment savoir si son pédalier est concerné ?

Pour vérifier si votre pédalier est concerné par ce rappel, il est dans un premier temps nécessaire de connaître le numéro de modèle de son pédalier. Ce numéro se situe à l’intérieur de la manivelle. « Si le numéro correspond à celui d’un modèle Ultegra et Dura-Ace, alors il faut identifier le code de fabrication imprimé sur votre manivelle », est-il écrit.

Quels sont les codes de fabrication concernés ?

Les codes de fabrication concernés sont les suivants : KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI., LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, Œ, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE et RF.

Si votre manivelle arbore l’un de ses codes de fabrication, alors il faut impérativement contacter un revendeur Shimano agrée pour planifier une inspection gratuite. Cette inspection déterminera si oui, ou non, un risque de séparation ou de délaminage est véritablement présent. Si c’est le cas, la pièce sera remplacée gratuitement par un professionnel.

Comment contacter Shimano ?

Shimano précise que « le pédalier remplacé sera une version spéciale, qui pourra présenter un aspect esthétique différent tout en conservant le même niveau de performances. » Pas d’inquiétude, donc, sur un potentiel changement de comportement de votre vélo.

En France, le numéro d’assistance Shimano à contacter en cas d’inquiétudes ou de questions est le suivant : +33 173 071 925.