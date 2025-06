En gestation depuis plusieurs années, la transmission automatique sans fil autonome Shimano Q’Auto est désormais disponible pour les vélos urbains, VTC et gravel.

Source : Shimano

La modernisation des vélos électriques passe en partie par une transmission automatique. On en trouve de toutes sortes, comme le Shimano Di2 officiant sur certains modèles avec moyeu Nexus.

D’autre part, le Shimano Di2 est aussi l’appellation des transmissions électroniques sur les vélos sportifs. Cependant, ce type de dérailleur nécessite une batterie dédiée, qui dure un certain nombre de passages de vitesses, et qu’il faut recharger régulièrement.

Pour pallier à ceci, certains fabriquant cherchent à rendre le système autonome, ce qu’a réussi Shimano. Le géant japonais combine ainsi le passage automatique et la transmission électronique, solution qu’elle a fait miroiter depuis 2023. Le système Shimano Q’Auto est enfin officiel depuis ce 4 juin 2025 et détaille son système et ses composants.

Un algorithme qui imite votre pédalage

Parmi les composants du Shimano Q’Auto, le plus important est le moyeu Cues FH-U6060. Dans ce moyeu, une dynamo génère de l’électricité pour les passages de vitesses. Une batterie lithium-ion accumule l’énergie, et est capable de la conserver pendant un an. Car il faut aussi alimenter un petit calculateur interne, regroupant les données de trois capteurs – vitesse, cadence, inclinaison – de quoi procurer un pédalage le plus fluide possible.

Le moyeu collecte les données de 3 capteurs, et possède une batterie rechargée par une dynamo. // Source : Shimano

Aucune batterie rechargeable donc, le Shimano Q’Auto est donc idéal pour les vélos mécaniques, la marque visant les urbains, les VTC et les gravel. La marque précise également que ce système “permet une intégration facile et une fiabilité à long terme”. Pas de câble, pas de levier, la transmission se simplifie au possible.

Reste un dérailleur classique, ici le Cues RD-U8050, que Shimano couple à la commande SW-EN605-R qui fonctionne sans fil. Sur cette dernière, il est possible de basculer entre les modes auto et manuel. Oui, il reste un mode manuel, servant à entraîner l’algorithme, qui imite au mieux vos passages de vitesses parmi les 6 500 combinaisons possibles enregistrées.

La commande permet un monde manuel pour alimenter l’agorithme du mode auto à son image. // Source : Shimano

“Plus vous roulez, plus vous vous personnalisez la relation entre le cycliste et le vélo” ajoute Shimano. Les sportifs seront les plus adeptes de cet affinage. Mais les urbains – plus paresseux à passer leurs vitesses – en profiteront également pour réduire la contrainte sur leur transmission en roulant sur le bon rapport.

Shimano Q’Auto compatible pour les vélos sportifs, et les vélos électriques ?

Pour ceux ayant déjà un système Shimano Di2, tous les composants sont compatibles avec le Shimano Q’Auto, pratique pour faire évoluer son VAE sportif. En effet, la transmission électronique Shimano Di2 est populaire chez les vélos de route électriques et VTTAE haut de gamme.

Le Shimano Q’Auto vise les vélo urbains, VTC et les gravel. // Source : Shimano

Cependant, le moyeu actuel Cues n’est compatible qu’avec des cassettes 10 et 11 vitesses. On imagine aussi que le Shimano Q’Auto pourrait s’inviter sur des vélos électriques cherchant la sobriété esthétique à moindre intégration. Il sera ainsi intéressant de voir quelles marques et quels modèles adopteront cette transmission automatique autonome, et à quel prix !