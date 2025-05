Lidl retire 500 € au prix de son vélo électrique Crivit X.3 avec une transmission Shimano

DĂ©voilĂ© en mars dernier, le Crivit X.3 fait partie des premiers vĂ©los Ă©lectriques de Lidl Ă©quipĂ©s d’une transmission Shimano Ă 9 vitesses. Un modèle efficace en ville et endurant que l’on trouve en ce moment Ă 1 199 euros au lieu de 1 699 euros sur le site de la marque.

Lidl a Ă©largi, en mars dernier, son catalogue de vĂ©los Ă©lectriques abordables Crivit. On y trouve notamment le modèle X.3 Ă©quipĂ© d’une transmission Shimano Ă 9 vitesses, bien plus polyvalent que les modèles dits single speed. C’est d’ailleurs une première pour la marque. Le Crivit X.3 est donc la rĂ©fĂ©rence qui nous intĂ©resse le plus actuellement, aussi et surtout grâce Ă son prix, qui chute sous les 1 200 euros grâce Ă une promotion.

Les points essentiels du Crivit X.3

Un cadre en aluminium fermé

Une transmission à 9 vitesses avec un dérailleur Shimano

Une autonomie de 100 km avec le mode Eco

Initialement affichĂ© Ă 1 699 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Crivit X.3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 199 euros chez Lidl.

Un vélo bien équipé

Le Crivit X.3 est tout d’abord un vĂ©lo Ă©lectrique dotĂ© d’un cadre en aluminium fermĂ©, soit une conception qui complique un peu l’enjambement de l’engin. Au moins, cela apporte davantage de soliditĂ© Ă l’ensemble. CĂ´tĂ© encombrement, son poids de 24 kg est suffisamment contenu, mais gare aux dĂ©placements intermodaux : avoir un peu de muscle dans les bras ne sera pas de trop.

CĂ´tĂ© Ă©quipements, Lidl s’est montrĂ© plutĂ´t gĂ©nĂ©reux avec un porte-bagages, une sonnette, des garde-boues, un support pour smartphone et mĂŞme un compartiment cachĂ© pour placer un tracker et ainsi savoir oĂą se trouve son vĂ©lo Ă tout moment. Le Crivit X.3 est par ailleurs muni de pneus Schwalbe Big Ben de 27,5 pouces, comme sur le Y.3 ; une taille qui offre un bon compromis vitesse/inertie et qui est adaptĂ©e Ă la majoritĂ© des situations. CĂ´tĂ© freins, on a droit Ă des modèles Ă disque hydrauliques Shimano MT200.

Un modèle taillé pour les trajets urbains

Le vĂ©lo Ă©lectrique de Lidl embarque Ă©galement un moteur Mivice M080 qui envoie un couple de 40 Nm, avec une puissance lĂ©gale de 250 W. Ce n’est certes pas Ă©norme, mais c’est tout Ă fait suffisant pour les courts trajets en ville. Ce VAE est surtout Ă©quipĂ© d’une transmission Shimano Cues U400 Ă 9 vitesses ; une telle version avec une chaĂ®ne, un dĂ©railleur et des vitesses est ainsi capable d’offrir plus de latitude au niveau du braquet. En comparaison, un modèle single speed est nettement moins polyvalent.

Le Crivit X.3 propose aussi trois niveaux d’assistance, et mĂŞme une fonction Boost (20 secondes max) qui sera d’une grande aide sur les cĂ´tes. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, une batterie de 355 Wh permet au VAE de parcourir 100 km avec le mode Eco. Bien sĂ»r, tout dĂ©pendra du poids de l’utilisateur, de l’Ă©tat de la route ou encore des conditions mĂ©tĂ©orologiques. Notez aussi que la batterie est amovible, et peut donc ĂŞtre chargĂ©e directement sur le vĂ©lo ou retirĂ©e pour ĂŞtre rechargĂ©e de façon plus pratique.

