Pourquoi le Samsung Galaxy Z Fold 7 perd 2 atouts iconiques à cause de sa finesse

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 vient d’être officialisé et deux grands absents se font remarquer sur le nouveau smartphone pliable extrêmement fin : la caméra cachée sous l’écran et le stylet S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Samsung a présenté officiellement le Galaxy Z Fold 7. Un nouveau smartphone pliable qui met en avant son design très fin : 4,2 mm seulement quand il est déplié.

Comme nous l’évoquons dans notre prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 7, cette finesse est non seulement jolie, mais constitue aussi une amélioration pour le confort en main. Toutefois, elle ne vient pas sans sacrifice.

Le constructeur a en effet retiré deux choses qui participaient pourtant à l’identité de la gamme Fold chez Samsung :

la caméra cachée sous l’écran ;

le stylet S Pen Fold Edition.

Caméra selfie : un poinçon au lieu de la discrétion

La caméra cachée dans le grand écran du smartphone pliable a fait son apparition à partir du Fold 3. Le but d’une telle intégration était de proposer une dalle sans interruption pour une meilleure immersion. La qualité de la caméra en pâtissait significativement, mais ce n’était pas un réel souci puisqu’elle était pensée principalement et presque exclusivement pour les appels vidéo où ce détail n’est pas primordial.

La caméra cachée dans le grand écran du Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Frandroid

Elle n’était pas non plus parfaitement invisible : une petite zone quadrillée pouvait être aperçue là où le téléphone laissait entrer la lumière vers le capteur. L’illusion était cependant bien travaillée pour que cela ne gêne jamais l’expérience de visionnage.

Sur le Galaxy Z Fold 7, cette caméra cachée ne l’est plus. Son emplacement est bien visible puisqu’elle est intégrée désormais dans un poinçon plus traditionnel comme on le voit sur les mobiles conventionnel à l’exception des modèles ZTE et Nubia Red Magic, les seuls à voir cette particularité. En contrepartie, on a un capteur mieux défini à 10 Mpx avec un meilleur champ de vision (100 degrés).

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Samsung nous explique que l’intégration d’une caméra cachée dans l’écran implique une disposition particulière des composants en interne qui était incompatible avec la finesse recherchée sur ce Galaxy Z Fold 7.

La fin d’un S Pen plein d’ingénierie

Même son de cloche pour le stylet. Le S Pen Fold Edition s’était invité sur les smartphones pliables de Samsung à partir du Fold 3 également. Le géant coréen avait déployé un joli savoir-faire technique pour réussir à proposer une belle expérience avec cet accessoire.

Prise de notes sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec le S Pen // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Ainsi, la pointe du stylet était repensée par rapport au S Pen classique des Galaxy S Ultra afin de ne pas abîmer la couche de plastique en surface de l’écran interne spécifique du Fold. Surtout, les téléphones compatibles embarquaient deux panneaux – un pour chaque moitié de la dalle pliante – pour fonctionner avec le stylet sans nuire à sa réactivité.

Enfin, au niveau de la pliure, Samsung ne pouvait pas mettre de panneau. Les ingénieurs de la marque avaient donc mis au point un algorithme sophistiqué capable de calculer avec précision le passage du S Pen au niveau de la pliure pour que l’utilisateur ne se rende compte de rien et puisse tracer une ligne d’un bout à l’autre de l’écran sans interruption.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Oui, mais voilà. Les fameux panneaux participaient à l’épaisseur du smartphone selon Samsung et, en plus, les retours recueillis par l’entreprise montraient qu’un nombre assez faible de personnes utilisaient l’accessoire avec leur Fold. La marque a donc fait le choix de supprimer cette compatibilité en estimant qu’elle ne manquerait pas à beaucoup de monde.

Une question de prix ?

Voilà pour les raisons officielles avancées par la marque. On pourrait sans doute ajouter une dernière explication : l’argent tout simplement. Puisque les absences de la caméra cachée sous l’écran et de la compatibilité S Pen permettent de réduire le nombre de composants à intégrer, on peut légitimement penser qu’elles permettent aussi de réduire certains coûts de fabrication.

En effet, dans un cas Samsung s’appuie sur une méthode largement maîtrisée sur le marché (la caméra dans un poinçon), dans l’autre, il n’a pas même pas d’alternative à trouver (pas d’autre accessoire au lieu du S Pen).

Pour faire un smartphone ultra fin, ces choix semblent tout à fait logiques et pragmatiques. Reste à savoir s’ils seront bien accueillis par le public.