Amazon Prime Day : la musique est bonne avec ces promos sur les AirPods et enceintes de plage ! Le top 13 des offres sur l’audio

C’est probablement la sélection la plus en raccord avec l’été. Notre guide des meilleurs bons plans des Prime Day d’Amazon sur les casques audio, les écouteurs sans fil ou encore les enceintes Bluetooth est régulièrement mis à jour afin de vous faire passer un été en musique.

Du 8 au 11 juillet, le Prime Day d’Amazon qui dure exceptionnellement quatre jours durant cette édition nous arrose de promotions en tous genres. Parmi les produits tech phares, et même saisonniers, on a toute la panoplie d’équipements audio tels que les casques, les écouteurs et les enceintes. La sélec’ idéale de l’été !

Les meilleurs bons plans audio des Prime Day d’Amazon

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez jeter un œil à nos différents guides d’achat sur l’audio, peut-être qu’un bon plan s’y cache. Nous avons une sélection de casques audio pour jouer à la Nintendo Switch 2, un guide des meilleures enceintes Bluetooth étanches à écouter au bord de la piscine ainsi qu’un comparatif des meilleurs écouteurs ouverts pour vos séances de jogging.

Beats Studio Pro

Bonne réduction de bruit active, autonomie plus que généreuse, compatibilité avec les iPhone ET Android, connexion filaire par USB-C… On ne peut pas dire que le Beats Studio Pro est un casque qui manque d’atouts. Toutefois, il n’est pas exempt de défauts, d’où sa note de 6/10. Ce casque devient néanmoins bien plus recommandable quand il est à moitié prix.

Les points forts du Beats Studio Pro

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

Au lieu de 399,95 euros lors de son lancement, le Beats Studio Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 195 euros sur Amazon.

Sony WH-1000XM5SA

Malgré la sortie du WH-1000XM6, le Sony WH-1000XM5 reste encore aujourd’hui une référence, mais sa déclinaison SA est toutefois plus intéressante avec sa structure plus souple. Vous avez là un casque Bluetooth à réduction de bruit active d’excellente facture, multipoint, avec des options poussés de personnalisation audio. Tout ce qui permet de profiter d’un son de grande qualité, avec une autonomie dans le haut du panier.

Les points forts du Sony WH-1000XM5SA

La qualité de la réduction de bruit active

La connexion multipoint fonctionne très bien

Toutes les possibilités offertes par l’application

Au lieu de 379 euros, le Sony WH-1000XM5SA est aujourd’hui disponible en promotion à 269 euros sur Amazon.

Apple AirPods Pro 2

Apple a peaufiné ses écouteurs AirPods Pro jusqu’à la deuxième version dont il est question ici. En plus ce sont les plus modernes avec le port USB-C, le port universel. Avec la puce H2, vous profitez d’une super réduction de bruit active pour bien vous immerger dans vos sons. Petite nouveauté aussi, l’apparition d’un haut-parleur dans l’étui de charge et une géolocalisation plus précise pour les retrouver si jamais vous les égarez.

Les points forts des Apple AirPods Pro 2

La puce H2 fait un très bon travail

L’autonomie de 5 h avec l’utilisation de l’ANC

Le son Dolby Atmos fonctionne à merveille

Au lieu de 279 euros, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sont aujourd’hui disponibles en promotion à 199 euros sur Amazon.

Beats Fit Pro

Avec ses Fit Pro, Beats a voulu proposer une version sportive de ses Studio Buds. Ils ont beaux avoir été notés 5/10, ils ont quelques qualités qui en font de bons compagnons pour les sportifs. Avec leur prix élevé, il était difficile de recommander les Beats Fit Pro à leur sortie… Mais aujourd’hui, ils deviennent tout de même plus intéressants.

Les points forts des Beats Fit Pro

Des écouteurs confortables

Un mode transparence efficace

Une bonne autonomie

Au lieu de 229,95 euros, les Beats Fit Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 129 euros sur Amazon.

Bower & Wilkins Px7 S3

Bowers & Wilkins n’est peut-être pas la plus commerciale des marques, mais c’est l’une des plus reconnues en matière de qualité sonore. C’est un casque Bluetooth pour audiophile averti qui propose non seulement un son bien traité, mais aussi les dernières innovations technologiques avec notamment une réduction de bruit active. Si elle ne se veut pas la plus performante du marché, et la marque le revendique, elle est respectueuse du matériau d’origine et ne dénature pas les morceaux écoutés dans le casque.

Les points forts du Bower & Wilkins Px7 S3

La compatibilité aptX Lossless et Hi-Res Audio

Le design et le confort premium avec des matériaux nobles

Une autonomie de 30 h avec ANC et la charge rapide

Au lieu de 429 euros, le Bower & Wilkins Px7 S3 est aujourd’hui disponible en promotion à 365,99 euros sur Amazon.

JBL Quantum One

Vous connaissez sûrement la marque JBL, réputée dans le monde de l’audio, qui propose surtout de très belles enceintes Bluetooth pour sonoriser votre domicile. Elle décline son savoir-faire dans un autre domaine : l’audio pour le gaming. C’est ainsi qu’on se retrouve face au JBL Quantum One, un casque filaire pouvant se brancher en USB sur PC ou avec une prise jack 3.5 mm sur consoles, tablettes et smartphone. C’est sur PC qu’il se dévoile le plus puisqu’il est compatible avec une virtualisation 7.1, le head-tracking et le DTS Headphone:X 2.0.

Les points forts du JBL Quantum One

Les coussinets à mémoire de forme offrent une bonne isolation passive

L’immersion sonore avancée sur PC est très performante

L’accent sur les basses particulièrement adapté aux jeux vidéo

Au lieu de 249 euros, le JBL Quantum One est aujourd’hui disponible en promotion à 110,99 euros sur Amazon.

Bose SoundLink Micro

Les longues journées ensoleillées d’été approchent à grands pas, et avec elles les moments privilégiés entre amis à la piscine ou au bord de la mer. Pour rendre ces instants encore meilleurs et plus festifs, vous pourriez par exemple emporter une petite enceinte Bluetooth portable bien solide, à l’image de la Bose SoundLink Micro.

Les points forts de la Bose SoundLink Micro

Une enceinte compacte, légère et résistante (IP67)

Un son suffisamment clair

Une autonomie correcte

Au lieu de 129,99 euros, la Bose SoundLink Micro est aujourd’hui disponible en promotion à 80,75 euros sur Amazon.

Sony ULT Field 5

Lancée en avril 2025, l’enceinte Bluetooth Sony ULT Field mise tout sur les basses et promet donc un son bien puissant. Le tout, délivré par un modèle compact, facile à transporter et résistant.

Les points forts de la Sony ULT Field 5

Son format compact et sa bandoulière

Son éclairage LED

Des basses profondes

Une autonomie de 25 heures

Au lieu de 299 euros, la Sony ULT Field 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 259 euros sur Amazon.

Idem pour le modèle plus accessible, la Sony ULT Field 3, qui est actuellement disponible à 132,05 euros au lieu de 199,99 euros.

Ultimate Ears Everboom

L’Ultimate Ears Everboom est une enceinte qui aime les grands espaces, la vie en plein air et la nature. C’est Mike Horn, mais qui fait de la musique. Une enceinte puissante, Bluetooth, avec une autonomie flirtant avec les 20 h et une grande résistance aux éléments, ce qui permet de l’emmener partout en vadrouille avec soi. Son look est peut-être clivant, mais sa résistance est indiscutable, tout comme la qualité du son émis.

Les points forts de l’Ultimate Ears Everboom

La certification IP67 qui atteste de sa résistance

La connexion Bluetooth multipoint et la fonction Party Up

L’autonomie de 20 h permet de faire la fête jusqu’au bout de la nuit

Au lieu de 269,99 euros à son lancement, l’Ultimate Ears Everboom est aujourd’hui disponible en promotion à 162,44 euros sur Amazon.

CMF Buds Pro 2

La dernière génération des écouteurs sans fil pas chers de Nothing, les CMF Buds Pro 2, proposent une réduction de bruit active, un son de qualité et une excellente batterie tout en étant abordable.

Les points forts des CMF Buds Pro 2

Une réduction de bruit active efficace

La technologie LDAC

Une bonne autonomie

Au lieu de 59,95 euros, les CMF Buds Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 45,99 euros sur Amazon.

Huawei FreeBuds 6i

Notés 8/10 dans nos colonnes, les Huawei FreeBuds 6i sont des écouteurs sans fil particulièrement performants. Ils sont notamment dotés d’une réduction de bruit active qui figure parmi les meilleures du marché, c’est dire. Une qualité encore plus surprenante quand on sait qu’ils sont généralement proposés à moins de 100 euros.

Les points forts des Huawei FreeBuds 6i

Leur design confortable

Le son puissant et dynamique

Une excellente réduction de bruit active + le mode Transparence

Au lieu de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont aujourd’hui disponibles en promotion à 64,99 euros sur Amazon.

Par ailleurs, leurs prédécesseurs, les Huawei Freebuds 5i, sont également en promotion à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros à leur lancement.

