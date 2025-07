La nouvelle enceinte Bluetooth Sony ULT Field 5 voit déjà son prix baisser grâce au Prime Day d’Amazon

L’enceinte Sony ULT Field 5 est un modèle sans fil portable très pratique, en plus de délivrer des basses bien profondes. En plein Prime Day d’Amazon, vous la trouverez à 259,99 euros au lieu de 299,99 euros sur la plateforme.

Lancée en avril 2025, l’enceinte Bluetooth Sony ULT Field mise tout sur les basses et promet donc un son bien puissant. Le tout, délivré par un modèle compact, facile à transporter et résistant. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle bénéficie d’une réduction de 40 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts de la Sony ULT Field 5

Son format compact et sa bandoulière

Son éclairage LED

Des basses profondes

Une autonomie de 25 heures

Habituellement affichée à 299,99 euros, l’enceinte Sony ULT Field 5 est désormais proposée à 259,99 euros sur Amazon.

L’ancienne référence, la Sony ULT Field 3, est de son côté vendue à 139 euros au lieu de 199 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Sony ULT Field 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte solide à emporter partout

Avec son poids contenu de 3,3 kg et sa bandoulière amovible, la Sony ULT Field 5 est une enceinte Bluetooth compacte particulièrement légère et pratique à transporter. Vous pourrez en plus la glisser dans votre valise pour vos vacances à la mer ou au bord d’une piscine puisqu’elle est certifiée IP67, et donc résistante à l’eau. Elle peut même être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite.

Cette enceinte est par ailleurs équipée d’un éclairage LED multicolore à 360°, qui se synchronise avec la musique écoutée. Toujours sympathique pour mettre un peu plus d’ambiance en soirée. Côté autonomie, la Sony ULT Field 5 est en théorie capable de fonctionner pendant 25 heures avant de devoir passer par la case recharge. D’ailleurs, vous pourrez récupérer jusqu’à 100 minutes d’écoute en 10 minutes de recharge. Et notez que l’enceinte peut faire office de batterie externe pour recharger d’autres appareils, comme votre smartphone, par exemple.

Un accent mis sur les basses

Dans les entrailles de l’enceinte, se nichent deux tweeters, un woofer et deux radiateurs passifs. Une configuration qui devrait offrir un son bien puissant, avec des basses profondes. D’ailleurs, deux modes sonores consacrés à ces basses peuvent être activés grâce au bouton ULT de l’enceinte : le Deep Bass, qui permet de renforcer les basses fréquences, et l’Attack Bass, qui nous fait profiter d’une musique plus puissante et énergique.

La Sony ULT Field 5 dispose par ailleurs d’une technologie d’optimisation du champ sonore, qui ajuste l’audio en fonction de l’environnement dans lequel l’appareil se trouve. Enfin, l’enceinte s’accompagne d’une application sur laquelle on peut régler l’éclairage, avoir accès à un égaliseur à 10 bandes ou encore connecter jusqu’à 100 enceintes Sony compatibles via Bluetooth. Sachez aussi qu’avec le Stereo Pair, vous pourrez bénéficier d’une expérience stéréo plus immersive.

