L’enceinte Bluetooth JBL au look rétro avec son tuner FM et son antenne perd pratiquement 50 % de son prix sur Amazon

La JBL Tuner XL mise sur la simplicité, le son et la polyvalence. Enceinte Bluetooth par nature, radio par vocation, elle tient facilement une journée complète sans recharge. En promo à 92 euros au lieu de 169,99 euros, elle devient un excellent compagnon pour la cuisine, l’atelier, la terrasse ou les week-ends nomades.

Les enceintes portables, il y en a partout. Mais peu combinent aussi bien une vraie qualité audio et un tuner radio digne de ce nom. La JBL Tuner XL reprend le meilleur des deux mondes. D’un côté, un haut-parleur large bande puissant, de l’autre, un récepteur FM/DAB/DAB+ pour capter vos stations préférées, même sans réseau. Avec son écran rétro et sa forme allongée, elle rappelle les bons vieux tuners FM qu’on posait sur la table en formica, entre le café tiède et les cartes Michelin, l’époque des vacances en caravane, sans GPS, mais avec de la musique partout. La JBL Tuner XL est actuellement disponible à moitié prix.

Les atouts de cette JBL Tuner XL

Un look rétro bien réussi

Un large choix de station via DAB/DAB+ et FM

Une grosse autonomie qui se recharge en USB-C

Au lieu de 169,99 euros, la JBL Tuner XL est aujourd’hui disponible en promotion Ă 92 euros sur Amazon.

Une enceinte qui sait faire

Sous ses airs minimalistes, la JBL Tuner XL cache un vrai savoir-faire sonore. Le haut-parleur, bien calibré, envoie un son riche et clair, avec des graves présents et des aigus sans agressivité. Elle n’est pas là pour faire trembler les murs, mais pour offrir une écoute confortable et stable aussi bien pour de la musique que pour les infos du matin.

La partie radio est un vrai plus. Contrairement à de nombreuses enceintes Bluetooth, la Tuner XL capte aussi bien la FM que le DAB/DAB+, avec une recherche automatique des stations. L’écran LCD affiche clairement la fréquence ou le nom de la station, même en extérieur ou en faible luminosité.

Le DAB (Digital Audio Broadcasting) et sa version améliorée DAB+ sont des standards de radio numérique. Contrairement à la FM, ils offrent une meilleure qualité sonore, sans parasites, et permettent aussi d’afficher des infos en temps réel (titre de la chanson, nom de l’artiste, météo…). Le DAB+ utilise un codec plus récent (AAC+) pour une diffusion plus efficace, avec davantage de stations sur une même bande de fréquence. Bref, c’est la radio… mais en version 2025.

Autonomie, connectivitĂ©, robustesse : l’essentiel est prĂ©sent

Côté batterie, JBL annonce 12 heures d’autonomie. Un chiffre réaliste en volume modéré. La recharge se fait via USB-C, ce qui évite les câbles exotiques. L’enceinte se glisse facilement dans un sac de voyage ou sur un plan de travail, avec un châssis étanche certifié IPX7 elle résiste sans souci à une éclaboussure ou une météo capricieuse.

Pas de Wi-Fi ni d’assistant vocal ici : la Tuner XL va Ă l’essentiel. Elle se connecte Ă n’importe quel appareil Bluetooth en un clin d’Ĺ“il (smartphone, tablette, PC…), sans app Ă installer ni compte Ă crĂ©er. Le Bluetooth 4.2 assure une portĂ©e stable pour un usage en intĂ©rieur comme en extĂ©rieur.

La JBL Tuner XL vise juste. Elle ne cherche pas à faire tout ce qu’une enceinte connectée sait faire, mais ce qu’elle fait, elle le fait bien et avec une touche Old School bien représentée. Un bon son, une vraie radio, une autonomie solide. À ce prix-là , difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

