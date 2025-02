La nouvelle mini enceinte Bluetooth de Xiaomi perd déjà 20 € de son prix de base

Quoi de mieux que de pouvoir Ă©couter sa musique partout avec une belle qualitĂ© audio, surtout avec les beaux jours qui arrivent ? La Xiaomi Bluetooth Speaker Mini est Ă peine mise en ligne qu’elle est dĂ©jĂ sous le joug d’une rĂ©duction passant de 49,90 euros Ă 29,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Les enceintes connectĂ©es portables sont devenues en l’espace de quelques annĂ©es l’un des accessoires les plus populaires de cette gĂ©nĂ©ration, malgrĂ© quelques nuisances dans les lieux publique. Mais, lorsque c’est utilisĂ© dans les règles de l’art, c’est un superbe accessoire. La nouvelle Xiaomi Speaker Bluetooth Mini coche plusieurs cases, surtout celle du prix puisqu’elle se voit retirer 20 euros pour son lancement.

Qu’offre la Xiaomi Speaker Bluetooth Mini ?

Une autonomie jusqu’Ă 11 heures

Diffusion sonore omnidirectionnelle à 360°

Design compact et portable

Au lieu de 49,90 euros, la Xiaomi Speaker Bluetooth Mini est aujourd’hui disponible en promotion Ă 29,99 euros sur le site de Xiaomi.

Une qualité sonore dans toutes les directions et dans un petit format

Cette Xiaomi Bluetooth Speaker Mini embarque une architecture acoustique Ă trois unitĂ©s offrant une sortie sonore omnidirectionnelle en diffusant Ă 360°. La conception de l’appareil lui permet une diffusion uniforme du son, idĂ©ale pour partager de la musique lors de rassemblement en extĂ©rieur ou en intĂ©rieur, et dans le respect des règles du savoir-vivre bien entendu. L’enceinte connectĂ©e de Xiaomi est Ă©quipĂ©e de deux haut-parleurs de grande taille dĂ©livrant un volume puissant et une excellente couverture sonore qui s’Ă©tend correctement. Une unitĂ© passive Ă grande amplitude se charge quant Ă elle de renforcer les basses pour une expĂ©rience audio de qualitĂ© et dynamique dans n’importe quelle situation.

Petite, mais puissante ce seraient les mots pour qualifier cette dernière nĂ©e des accessoires audio de la firme chinoise, en plus de proposer un matĂ©riel de qualitĂ©, la Bluetooth Speaker Mini propose un algorithme acoustique qui lui permet de dĂ©ployer une qualitĂ© sonore naturelle (du moins c’est ce qu’en dit le site de la marque). Plusieurs styles audio prĂ©dĂ©finis sont inclus dans le boitier musical, dont le système maison de Xiaomi permettant de modifier la courbe de rĂ©ponse en frĂ©quence manuellement pour amĂ©liorer ou Ă©liminer les frĂ©quences spĂ©cifiques afin de crĂ©er une expĂ©rience unique.

Une bonne ambiance sonore et lumineuse

Les nouvelles sorties audio de Xiaomi se distinguent d’un cĂ´tĂ© par une qualitĂ© sonore indĂ©niable, mais aussi avec une partie lumineuse customisable. En effet, une bande LED RVB (Rouge, Vert, Bleu) vient s’incruster sur les enceintes connectĂ©es afin de propager une atmosphère colorĂ©e en harmonie avec la musique, tout cela est modifiable dans l’application officielle de Xiaomi (Home) et si cela vous gĂŞne, il est aussi possible de dĂ©sactiver la barre LED.

La canette de musique connectĂ©e est aussi comblĂ© de technologie permettant de connecter rapidement et facilement les pĂ©riphĂ©riques notamment avec le NFC pour une connexion quasi instantanĂ©. Pour les puristes, un port jack 3,5 mm et de la partie et la dernière version de la technologie Bluetooth est intĂ©grĂ©e (5.3). La symbiose entre plusieurs enceintes connectĂ©es est aussi de la partie, jusqu’Ă huit Bluetooth Speaker (Mini et autres de la gamme) peuvent se synchroniser afin de crĂ©er des effets audio et augmenter la portĂ©e de vos ambiances sonores.

