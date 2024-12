La toute nouvelle enceinte Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus est à son prix le plus bas jamais vu chez Amazon, de quoi passer un Noël festif

Avec une puissance max de 140W en mode Max Booming Bass, l’enceinte Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus met l’ambiance partout oĂą elle est posĂ©e, sans peser sur votre budget avec cette promotion de 30 %.

Soundcore Boom 2 Plus // Source : Soundcore

La Soundcore Boom 2 Plus est une enceinte Bluetooth qui reprend un peu le format des Boombox des annĂ©es 80, ces Ă©normes lecteurs cassette avec enceinte intĂ©grĂ©e qui ont fait l’identitĂ© de cette dĂ©cennie exceptionnelle. Mais ici, vous profitez de toute la modernitĂ© de 2024 avec une autonomie de 20h, une certification IPX7, des lumières RGB pour festoyer et surtout une puissance max de 140W. Et que dire de cette rĂ©duction de 60 euros chez Amazon, qui n’est pas pour dĂ©plaire ?

Ce qu’il faut savoir sur la Soundcore Boom 2 Plus

Les 20h d’autonomie avec charge rapide 30W

La certification IPX7, et en plus, elle flotte

Système PowerBank intégré : elle recharge vos autres appareils

Jusque-lĂ vendue 169,99 euros sur Amazon, la Soundcore Boom 2 Plus bĂ©nĂ©ficie d’une promotion jamais vue, appliquĂ©e sur les trois coloris Ă savoir bleu, noir et vert, disponibles Ă 139,99 euros.

Une enceinte Bluetooth pour faire la fĂŞte

Avec la Soundcore Boom 2 Plus, vous avez une enceinte Bluetooth avec poignĂ©e intĂ©grĂ©e qui fait que vous pouvez la transporter partout et dĂ©placer la fĂŞte avec vous. Elle pèse tout de mĂŞme 3,80 kg donc vous ne pouvez pas faire le trail du Mont Ventoux en la portant Ă bout de bras. Mais le temps d’une soirĂ©e entre amis, c’est tout Ă fait possible, le temps de trouver le bon endroit oĂą la poser.

MĂŞme si ce n’est plus trop la saison en ce moment, vous pouvez aussi l’emmener au bord de la piscine, et mĂŞme dedans. Puisqu’en plus d’ĂŞtre certifiĂ©e IPX7, ce qui signifie qu’elle peut tomber dans l’eau un court temps sans cesser de fonctionner, elle flotte. Ce qui Ă©vite d’aller la chercher au fond de la piscine.

Une puissance impressionnante

Pour le petit cĂ´tĂ© festif, la Soundcore Boom 2 Plus est Ă©quipĂ©e d’un système d’Ă©clairage RGB personnalisable, en fonction de la musique ou de vos goĂ»ts. D’ailleurs, vous pouvez personnaliser l’Ă©coute avec un Ă©galiseur pro. Ce n’est pas tout : avec PartyCast 2.0, vous pouvez connecter pas moins de 100 enceintes ensemble pour diffuser le mĂŞme son ! Vos voisins vont ĂŞtre ravis.

L’enceinte est composĂ©e de deux woofers de 50W et deux tweeters de 20W pour offrir un son de bonne qualitĂ©, aidĂ© d’un mode BassUp 2.0 qui met l’accent sur les basses et augmente la puissance pour la faire passer de 100W Ă 140W. Par rapport Ă BassUp 1.0, ça reprĂ©sente une augmentation de 160 %. Enfin, le petit plus qu’on n’attendait pas, mais qui fait plaisir : elle intègre un PowerBank, donc vous pouvez recharger vos appareils avec une puissance de 10W.

