Amazon brade à -41 % les Razer Hammerhead HyperSpeed, des écouteurs gaming PC/Xbox sans latence, sans fil et sans limites

Razer a déjà fait des merveilles sur PC et la marque s’attaque au marché des consoles avec des écouteurs sans-fil. Il s’agit des Razer Hammerhead HyperSpeed que vous retrouvez à 105,85 euros au lieu de 179,90 euros.

Razer propose des écouteurs avec dongle à faible latence, mais à 2,4 GHz // Source : Razer

Les Razer Hammerhead HyperSpeed ne sont pas des écouteurs comme les autres. Si, d’apparence, il ressemble à des true wireless classiques, techniquement, ils ont un petit truc en plus. Ce truc, c’est le dongle USB qui permet une connexion 2.4 GHz faisant baisser la latence de 25 à 35 ms. Ajoutez à cela que les écouteurs proposent aussi une réduction de bruit active, pour une expérience gaming haut de gamme sur un format réduit, proche des AirPods Pro, et vous avez un résultat alléchant. Résultat qui l’est encore plus avec la promo du moment sur Amazon où ils sont disponibles avec 41 % de réduction.

Les points forts des Razer Hammerhead HyperSpeed

La latence minimale avec le dongle USB-C

La double connectivité avec le Bluetooth 5.2

L’autonomie jusqu’à 30 h avec le boitier

Les Razer Hammerhead HyperSpeed ont été lancés à 179,90 euros, mais avec la promo en ce moment sur Amazon, vous les retrouvez à 105,85 euros.

Des écouteurs gaming au profil racé

Razer a l’habitude de proposer des produits à destination des gamers. Avec les Hammerhead HyperSpeed, la marque ne déroge pas à la règle et propose un boitier noir, sobre. On ne voit que le nom de la marque et une LED verte qui indique que les écouteurs sont en train de charger. Quand on ouvre le boitier, on est face à un revêtement vert fluo qui rappelle non seulement la couleur emblématique de Razer, mais aussi celle de Xbox.

Une fois que vous les sortez de la boite, les écouteurs s’appairent avec votre PC ou votre Xbox Series. L’avantage de ces écouteurs, c’est qu’ils se connectent soit en Bluetooth 5.2, pour une connexion stable. Ou, si vraiment vous cherchez la performance pure : vous utilisez le dongle USB-C 2.4 GHz. Attention, sur cette version, ce n’est compatible qu’avec la Xbox Series, en plus du PC. Si vous avez une PlayStation 5, il faudra acheter une paire d’écouteurs dédiée.

Des micros performants pour parler et pour l’aNC

Les écouteurs sont aussi dotés de micros performants : il y a un double micro à réduction de bruit pour des communications nettes lorsque vous jouez. Lorsque vous jouez, si vous souhaitez vous isoler dans votre univers, il y a l’option de réduction de bruit active. Comme sur des écouteurs classiques, ça permet de couper les sons autour pour mieux profiter de l’audio, de qualité d’ailleurs.

Cette option est d’ailleurs énergivore, c’est un peu le revers de la médaille. Elle consomme un peu plus d’autonomie, qui est normalement de 6,5 h par cycle de charge. 30 h en tout avec le boitier. Si jamais vous avez tendance à stresser et à transpirer en jouant, ils sont certifiés IPX4 donc pas de problème pour continuer de les utiliser. Et parce qu’il faut bien un petit côté gamer, vous pouvez personnaliser le logo en changeant les couleurs RGB via l’app, même si, là aussi, ça consomme plus de batterie.

