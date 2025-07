Soldés, ils sont bien plus recommandables : les écouteurs sportifs Sony LinkBuds Fit coûtent enfin moins de 100 €

Le prix de lancement assez élevé des Sony LinkBuds n’était pas forcément justifié, notamment en raison d’une ANC décevante. Mais à 99,99 euros, tarif affiché par Boulanger pendant ces soldes d’été, ces écouteurs sportifs, qui offrent tout de même un son équilibré, deviennent bien plus intéressants.

Particulièrement adaptés aux sportifs grâce au maintien impeccable qu’ils offrent, les Sony LinkBuds Fit sont des écouteurs sans fil qui ne manquent pas d’atouts, surtout au niveau de leurs performances audio et de leur autonomie. Mais leur réduction de bruit active peu efficace, et surtout leur prix de lancement élevé venaient ternir le tableau. Heureusement, pendant les soldes d’été, ils sont bien moins chers et sont même passés sous la barre symbolique des 100 euros.

Les points essentiels des Sony LinkBuds Fit

Un excellent maintien et une certification IPX4

Un son dynamique et équilibré

Une bonne autonomie sans l’ANC

Habituellement proposés à 149,99 euros, les Sony LinkBuds Fit (coloris blanc) sont actuellement affichés à 99,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Sony LinkBuds Fit. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs parfaits pour les entraînements

Les Sony LinkBuds Fit sont de petits écouteurs intra-auriculaires, dont les embouts viennent se loger dans le conduit auditif pour d’abord proposer une bonne isolation passive. Ajoutons à cela un appendice en silicone, en forme d’ailette souple, qui améliore considérablement leur tenue dans l’oreille, et vous obtenez des true wireless très bien maintenus, y compris pendant les activités sportives. Cependant, sachez que les ailettes compliquent le contrôle des zones tactiles, situées en haut de la coque et trop petites.

Légers, les LinkBuds Fit exercent heureusement une très faible pression dans le pavillon de l’oreille, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ils ne craignent ni la transpiration, ni la pluie fine puisqu’ils sont certifiés IPX4. Pratique pour les sessions en extérieur, donc. Par ailleurs, les écouteurs peuvent être configurés sur l’application Sony Sound Connect, qui comporte aussi un égaliseur, des profils sonores déjà programmés, et même une fonction très utile qui détecte la voix de l’utilisateur pour interrompre la musique et activer le mode transparence pour lui permettre de tenir une conversation.

Un son bien clair et équilibré

Les Sony LinkBuds Fit supportent par ailleurs la technologie Bluetooth LE Audio, qui permet de profiter d’une transmission radio plus économe en énergie avec un smartphone compatible. Les codecs LC3 (LE Audio), SBC, AAC et LDAC sont aussi pris en charge, et la double connexion Bluetooth est également possible. C’est au niveau de leur réduction de bruit active que le bât blesse : elle ne convainc tout simplement pas. Les écouteurs ne parviennent pas à gommer ou à atténuer les bruits des transports et autres basses fréquences. L’isolation passive est là, mais elle ne fait clairement pas tout. Le mode transparence est bien plus intéressant.

On se console avec leurs performances audio excellentes. Le son délivré par les écouteurs de Sony est clair et bien équilibré, avec quelques pics bien sentis dans le médium et l’aigu, et les graves sont puissants. Mais notez que les voix ne sont pas toujours très naturelles. Enfin, côté autonomie, les LinkBuds Fit peuvent fonctionner durant 5h10 avec l’ANC, et 7h sans. Le boîtier offre quant à lui trois recharges complètes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony LinkBuds Fit.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.