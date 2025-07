PS5 Slim, Switch 2, Miyoo Mini+… voici les 8 meilleurs deals gaming pour la fin des soldes

Si vous souhaitez acquérir la nouvelle console de Nintendo, une console portable ou bien encore la PS5, c’est l’occasion : pendant les soldes, ces produits gaming sont à des prix plus attractifs. Découvrez notre sélection des meilleures offres disponibles.

À l’instar des smartphones, des PC portables ou même des TV, l’univers du gaming profite aussi des offres des soldes d’été. C’est le moment propice pour ceux qui désirent améliorer leur équipement ou bien étoffer leur bibliothèque de jeux. Afin de vous aider, l’équipe Bons Plans de chez Frandroid a sélectionné pour vous les meilleures offres gaming qui valent le coup.

Les meilleures offres gaming des soldes

Lenovo Legion Go S

La Lenovo Legion Go S, c’est l’une des plus puissantes consoles portables PC du moment. Sous ses airs sages, la bête embarque un Ryzen Z2 Go taillé pour les AAA, afin de trimballer toute votre ludothèque sans faire de sacrifices. Pour la fin des soldes, elle perd 115 euros de son prix.

La Lenovo Legion Go S en quelques mots

Un duo CPU Ryzen Z2 Go et graphique Radeon

Écran 8 pouces 120 Hz : fluide, net, immersif

Une bonne prise en main

Au lieu de 629,99 euros, la Lenovo Legion Go S (16+512 Go) est actuellement en promotion à seulement 514,99 euros sur Amazon. On trouve aussi le modèle avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage à 691,59 euros au lieu de 849,99 euros.

Pack Nintendo Switch 2

La nouvelle console de Nintendo apporte de nettes améliorations par rapport à son aîné, la plus conséquente étant la puissance, bien sûr. Si vous souhaitez vous la procurer, c’est le moment : pendant les soldes, Cdiscount propose d’économiser 60 euros sur un pack Switch 2 complet avec Mario Kart World et une manette Pro 2.

Pourquoi la Switch 2 est-elle si séduisante ?

L’accroche magnétique des Joy-con beaucoup plus qualitative

Son plus grand écran, même si ça reste du LCD

Le gain de puissance significatif par rapport à la première version

Une Switch 2 en pack avec Mario Kart World, c’est 499,99 euros. La manette Switch 2 Pro seule, c’est 89 euros. La sacoche de transport, elle, coûte 19,99 euros. Sur Cdiscount pendant les soldes, tout ce petit monde est en pack pour 559,99 euros.

Sony PlayStation 5 Édition Standard

Si vous n’avez pas encore PlayStation 5, cette offre est là pour vous mettre le pied à l’étrier d’une bien belle façon. Vous avez la console Édition Standard avec lecteur et la manette DualSense à 499 euros au lieu de 549 euros.

Les avantages de ce pack PS5 Édition Standard

Le lecteur intégré + manette DualSense

Le lancement ultra-rapide des jeux

La rétrocompatibilité des jeux PS4

Au lieu d’un prix barré à 549 euros, le pack PS5 Édition Standard avec manette DualSense est en ce moment remisé à 499 euros sur Amazon. On trouve aussi la PS5 Slim Digitale à 399 euros sur le site PlayStation Direct ou en pack avec une DualSense supplémentaire à 459,99 euros.

Miyoo Mini Plus

Nostalgie ou redécouverte de grands classiques, on a tous une bonne raison de se faire plaisir avec une console rétrogaming. Et la Miyoo Mini Plus est parfaite pour cela, surtout qu’elle est en ce moment bradée à seulement 30,19 euros chez AliExpress.

La Miyoo Mini Plus, c’est quoi ?

Émule de tout : des ordinosaures à la PlayStation 1

L’écran IPS de 3,5″ affiche 640 × 480 pixels, mieux qu’à l’époque

Vous pouvez mettre l’OS que vous voulez dedans

Sur le site officiel de Miyoo, la console portable Mini Plus est affichée à 109 euros. Mais en allant chez AliExpress aujourd’hui, vous pouvez la commander pour seulement 30,19 euros.

8BitDo Ultimate 2 Wireless

Idéale pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est précise, polyvalente et confortable en main. Si vous souhaitez vous la procurer, elle coûte 25 % de moins lors des soldes.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

Initialement proposée à 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Manette Pro Controller Nintendo Switch 2

Plus performante que la première version, la Nintendo Switch 2 Pro Controller est un accessoire idéal qui permet d’exploiter tout le potentiel de la récente console de la marque. Pendant les soldes, on la trouve à 79,90 euros au lieu de 89,90 euros chez Amazon.

Ce que l’on trouve sur la Switch 2 Pro Controller

Un design toujours aussi soigné

Des commandes personnalisables

Le bouton C pour activer les conversations audio et vidéo

Habituellement vendue à 89,99 euros, la manette Nintendo Switch 2 Pro Controller est aujourd’hui remisé à 79,90 euros chez E.Leclerc.

MSI Claw A1M

Malgré ses quelques défauts, la MSI Claw reste une excellente copie version team bleue de la ROG Ally. Cette console portable peut en intéresser plus d’un, surtout maintenant qu’elle se négocie à moins de 430 euros.

Pourquoi choisir la MSI Claw ?

Pour son ergonomie parfaite

Son logiciel sous Windows

Sa chauffe très bien maîtrisée

Lancée à 799 euros, la MSI Claw AM1-042FR sous Intel Core Ultra 5 et avec 512 Go de SSD se retrouve aujourd’hui en promotion à 429 euros sur Leclerc.

Caméra Plante Piranha

La caméra Plante Piranha est une alternative au modèle officiel de Nintendo, à retrouver à 29,46 euros sur Amazon au lieu de 39,99 euros. Moins chère, certes, mais aussi plus limitée.

Les points forts de la caméra Plante Piranha

Son look vraiment mignon et original

Le fait qu’on puisse cacher l’objectif en lui fermant la bouche

La technologie plug’n’play fonctionne très bien

La caméra Hori Plante Piranha est un produit qui coûte normalement 39,99 euros. Mais pour la fin des soldes chez Amazon, vous avez une possibilité de la commander pour 29,46 euros.

