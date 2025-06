Boulanger donne tout pour le premier jour des soldes d’été : les 20 deals à saisir

La 2ᔉ Ă©dition des soldes 2025 vient de dĂ©buter et Boulanger propose dĂ©jĂ une ribambelle d’offres pour l’occasion. Certains produits trĂšs demandĂ©s bĂ©nĂ©ficient ainsi de promotions inĂ©dites. DĂ©couvrez les meilleures offres dans cet article.

La seconde Ă©dition des soldes est bien lĂ en ce dĂ©but d’étĂ© 2025. L’occasion de faire dĂ©jĂ de bonnes affaires sur de nombreuses rĂ©fĂ©rences Tech. Boulanger participe Ă©videmment Ă l’évĂšnement, et il est dĂ©jĂ possible de se faire plaisir avec de belles rĂ©ductions. Pour ce faire, nous vous avons concoctĂ© une sĂ©lection de produits en promotion chez l’enseigne française.

Quelles sont les meilleures offres Boulanger pendant les soldes d’Ă©tĂ© ?

Hisense PL2

Le vidĂ©oprojecteur Hisense PL2 est un modĂšle ultra courte focale qui ambitionne de transformer votre salon en salle de cinĂ©ma, et c’est rĂ©ussi. Il offre une expĂ©rience cinĂ©ma Ă domicile de trĂšs haute qualitĂ©, tout en restant simple Ă installer et Ă utiliser. Face Ă la concurrence, le Hisense PL2 s’impose comme un choix solide et qui bĂ©nĂ©ficie aujourd’hui de 400 euros.

Hisense PL2 // Source : Frandroid

Pourquoi choisir l’Hisense PL2 ?

La qualité du design

Son image, lumineuse et contrastée, mais aussi la compatibilité HDR

L’Interface Vidaa complĂšte et rĂ©active

Le vidĂ©oprojecteur Hisense PL2 coĂ»te normalement 1 999 euros. Si vous avez eu la patience d’attendre les Soldes pour vous le procurer, vous avez bien fait puisque chez Boulanger, il est Ă 1 599 euros.

Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE

Polyvalente, boostĂ©e Ă l’IA et fournie avec son S Pen trĂšs utile, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est une honorable tablette dans le monde d’Android qui ne manque pas d’atouts. À l’occasion des soldes d’Ă©tĂ©, Boulanger l’inclut dans un pack, avec un clavier dĂ©tachable, Ă moins de 400 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 FE

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

PrĂ©cĂ©demment affichĂ© Ă 629 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S10 FE + Book Cover Keyboard Slim est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399 euros chez Boulanger.

Pack Galaxy S24 + Buds 3

LancĂ© il y a un an, le Samsung Galaxy S24 reste un smartphone sĂ©duisant et chouette Ă utiliser. Bonne nouvelle : pendant les soldes, il est dans un pack avec des Ă©couteurs sans fil. Il constitue une bonne affaire pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper entiĂšrement Ă moindre coĂ»t.

Que propose le Samsung Galaxy S24 ?

Un design vraiment réussi et un gabarit compact des plus agréables

Un écran, un affichage et une luminosité au pinacle

Une interface trĂšs complĂšte et 7 ans de mises Ă jour

Petit plus : des Ă©couteurs sans fils offerts

Dans un pack, le Samsung Galaxy S24 avec les Galaxy Buds 3 est en promotion Ă 599 euros au lieu de 801,99 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus abouti des smartphones de la marque sud-corĂ©enne en 2025. Il ne rĂ©volutionne pas le marchĂ©, mais pousse les limites encore plus loin. Que ce soit l’écran, le design, les performances, le premium se ressent Ă tous les niveaux. Et si vous souhaitez vous le procurer, les soldes vous font faire de belles Ă©conomies.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Les atouts du Samsung Galaxy S25 Ultra

One UI 7 et l’intĂ©gration de l’IA avec Gemini impressionne

Le processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » casse tout

Le bloc photo fait partie des meilleurs du marché

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est un smartphone qui n’a pas que sa fiche technique de premium : son prix aussi. 1471,99 euros pour la version 12+256 Go proposĂ©e ici, soldĂ©e Ă 1321,99 chez Boulanger.

EssentielB Urban 600

L’EssentielB Urban 600 est un bon vĂ©lo Ă©lectrique pour se dĂ©placer en ville, notamment grĂące Ă son autonomie de 80 km. Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©s, sachez qu’il coĂ»te 300 euros de moins chez l’enseigne Boulanger.

Essentielb Urban 600 // Source : Frandroid

L’EssentielB Urban 600, c’est quoi ?

Un VAE avec cadre ouvert confortable

Un capteur de couple de 90Nm

Une autonomie jusqu’Ă 80 km

De base Ă 1 512,53 euros, l’EssentielB Urban 600 se nĂ©gocie actuellement en promotion Ă 1 210,02 euros sur le site Boulanger.

Vous pouvez faire baisser le prix de la facture grĂące aux aides de l’état.

Microsoft Surface Laptop Go 3

Le Microsoft Surface Laptop Go 3 est un PC portable qui brille par sa taille minuscule et son utilisation hybride en tablette. Pratique pour switcher de l’un Ă l’autre Ă la volĂ©e mĂȘme si l’écran n’est pas dĂ©tachable. Un trĂšs bon rapport qualitĂ©/prix, encore plus maintenant qu’il tombe Ă moins de 400 euros.

Les avantages du Microsoft Surface Laptop Go 3

L’écran tactile de 12,4″ est Ă la fois trĂšs rĂ©actif et super lisible

Le processeur Intel Core i5 1235U tient bien la baraque

Il ne pùse que 1,13 kg, c’est fou

Le Microsoft Surface Laptop Go 3 est habituellement vendu à 899 euros, mais en ce moment, il est remisé à 399 euros sur le site Boulanger.

Microsoft Surface Laptop 15″ (Snapdragon X Elite)

Le Microsoft Surface Laptop 15″ est une machine sĂ©duisante qui s’avĂšre puissante avec sa puce Snapdragon X Elite. LĂ©ger et compact, il s’affiche Ă un prix particuliĂšrement intĂ©ressant pendant les soldes.

Les forces du Microsoft Surface Laptop 15″

Un design raffiné et léger

Un écran tactile avec une définition 2496 x 1664 pixels et 120 Hz

La puissance de la puce Snapdragon X Elite

Alors qu’il coĂ»te habituellement 1 549,99 euros, vous avez l’opportunitĂ© de retrouver le Microsoft Surface Laptop 15″ Ă seulement 959 euros sur Boulanger.

Sonos Move

Si vous souhaitez une enceinte connectée avec un son dynamique et percutant à écouter quotidiennement, la Sonos Move est tout indiquée pour cela. Et ça tombe bien, pendant les soldes, son prix chute sous les 250 euros.

La Sonos Move en résumé

Une bonne qualité audio

L’écosystĂšme Sonos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

LancĂ©e Ă 399 euros puis ramenĂ©e Ă 449 euros, la Sonos Move, premiĂšre du nom, est aujourd’hui disponible en promotion Ă 247 euros chez Boulanger.

Pack Samsung Galaxy A35 + JBL Clip 5

Les soldes, pĂ©riode riche en promotions, est l’occasion pour beaucoup d’enfin s’offrir certains produits tech assez onĂ©reux de base. Par exemple, vous pouvez en ce moment mettre la main sur un smartphone Samsung Galaxy A35, dotĂ© d’une fiche technique assez pointue, avec la JBL Clip 5, une mini-enceinte Ă mousqueton trĂšs rĂ©ussie, pour pas cher.

L’essentiel Ă retenir du Samsung Galaxy A35

Un smartphone fluide et puissant

Une enceinte Bluetooth avec une bonne puissance sonore

Un petit prix

De base Ă 459,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy A35 et une JBL Clip 5 est aujourd’hui proposĂ© Ă 260,39 euros chez Boulanger.

Pack Xiaomi Redmi Note 14 5G + Buds 6 Play

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G va ravir les personnes Ă la recherche d’un smartphone efficace, et ce, sans faire flamber la facture. Il dĂ©livre une expĂ©rience Ă©quilibrĂ©e et des performances globalement satisfaisantes avec un prix plus doux dans ce pack en promotion pendant les soldes.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 5G

Il promet 4 ans de mises à jour, c’est pas mal

Vous retrouvez un port jack et un emplacement pour une carte microSD

Vous avez un bel Ă©cran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Chez Boulanger, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est en promotion Ă 239,99 euros avec les Ă©couteurs Buds 6 Play offerts, au lieu de 299,99 euros de base.

Samsung Galaxy A36

DĂ©voilĂ© il y a quatre mois, le Samsung Galaxy A36 fait partie des premiers smartphones de la sĂ©rie Galaxy A Ă offrir les fonctions IA du constructeur. S’il vous intĂ©resse, sachez que ce digne successeur du trĂšs bon Galaxy A35 est en ce moment 50 euros moins cher pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy A36

Une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces

Six ans de mises Ă jour

Galaxy AI

Initialement affichĂ© Ă 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est aujourd’hui proposĂ© Ă 349 euros chez Boulanger.

TV QLED Samsung TQ55Q7F5

Le TV Samsung TQ55Q7F5 est un nouveau modĂšle QLED optimisĂ© par l’intelligence artificielle. Il a surtout l’avantage d’ĂȘtre nettement moins cher que d’habitude grĂące aux soldes et tombe sous les 600 euros.

Les forces du Samsung TQ55Q7F5

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG, HGiG

De nombreuses fonctionnalités IA

De base à 799 euros, le TV QLED Samsung TQ55Q7F5 peut aujourd’hui vous revenir à 599 euros chez Boulanger.

iPhone 15 Pro Max (256 Go)

MĂȘme si l’heure est aux rĂ©cents iPhone 16 et ses dĂ©clinaisons, la version la plus haut de gamme de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente a encore de beaux jours devant elle, surtout quand elle est proposĂ©e en promotion Ă un super prix dans sa version 256 Go pendant les soldes.

Ce que l’iPhone 15 Pro Max a pour lui

Son Ă©cran Oled Super Retina XDR de 6,4″ trĂšs lumineux

La puissance de la puce Apple A17 Pro et sa débauche de puissance

La polyvalence de ses photos avec son zoom x5

Disponible Ă 1 329 euros dans sa version 256 Go, l’iPhone 15 Pro Max est aujourd’hui remisĂ© Ă 1 079 euros sur le site Boulanger.

Xiaomi Redmi 14C (256 Go)

Le Xiaomi Redmi 14C est un smartphone d’entrĂ©e de gamme qui ne manque pas d’atouts, entre son design soignĂ©, son Ă©cran plutĂŽt fluide et sa grosse autonomie. Un modĂšle qui devrait en plus ravir les utilisateurs au budget serrĂ© puisqu’il coĂ»te moins de 150 euros durant les soldes.

Les bons points du Xiaomi Redmi 14C

Une dalle HD+ de 6,88 pouces + 120 Hz

La photo de jour

Une journĂ©e et demie d’autonomie

ProposĂ© Ă 177 euros, le Xiaomi Redmi 14C (256 Go) est aujourd’hui affichĂ© Ă seulement 149 euros chez Boulanger.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth Ă rĂ©duction de bruit active qui est une vraie rĂ©fĂ©rence dans le domaine. MĂȘme si depuis est sortie le XM6, il reste un bon casque Ă conseiller et qui se trouve bien plus abordable lors des soldes.

Pourquoi le Sony WH-1000XM4 est toujours intéressant ?

Une autonomie monstre de 30h, mĂȘme avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Habituellement vendu Ă 269 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui proposĂ© seulement Ă 229 euros sur le site Boulanger.

On trouve Ă©galement le XM5 en promotion Ă 299 euros chez Boulanger, au lieu de 419 euros Ă son lancement.

Xiaomi Mi Smart Compact projector 2

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 reste un trĂšs bon vidĂ©oprojecteur compact offrant plusieurs fonctionnalitĂ©s pratiques, comme la diffusion d’images en Full HD jusqu’à 120 pouces. En ce moment, il est possible d’en profiter pour pas cher lors des soldes.

Le Xiaomi Mi Smart Compact projector 2 en bref

Un vidéoprojecteur compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Android TV présent

De base à 449 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact projector 2 est en ce moment bradé à 314,30 euros sur le site Boulanger.

Samsung TQ83S90D 2024

Avec une taille de 83 pouces, l’OLED et la 4K, vous avez une qualitĂ© d’image folle sur une grande surface, de quoi plonger dans vos divertissements avec une qualitĂ© Ă la hauteur du prix du tĂ©lĂ©viseur, qui bĂ©nĂ©ficie de 900 euros de remise durant les soldes.

Les points forts du Samsung TQ83S90D

Le processeur NQ4 AI Gen2 traite l’image en temps rĂ©el

La taille de 83″ est particuliĂšrement adaptĂ©e aux grands espaces

Le HDR+ sur l’OLED soigne l’image comme jamais

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 3 590 euros, le tĂ©lĂ©viseur est en ce moment en promotion Ă 2690 euros chez Boulanger.

Xiaomi Redmi Pad SE

La Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette simple et suffisamment efficace pour une utilisation classique. Elle se concentre plutĂŽt sur l’essentiel, et c’est une rĂ©ussite, d’autant plus que ce modĂšle pas cher propose mĂȘme quelques caractĂ©ristiques vraiment intĂ©ressantes pour son prix, comme un Ă©cran rafraĂźchi Ă 90 Hz. GrĂące aux soldes, elle ne coĂ»te pas plus de 160 euros.

Pourquoi choisir la Xiaomi Redmi Pad SE ?

Sa dalle de 11 pouces en FHD+ et rafraĂźchi Ă 90 Hz

Sa puce Snapdragon efficace pour les tĂąches du quotidien

Sa batterie de 8 000 mAh

ProposĂ©e Ă 199 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE s’affiche en ce moment en promotion Ă 159 euros sur le site Boulanger.

MacBook Air 13 M3

Le MacBook Air 13 M3 est un ultraportable qui plaĂźt pour ses performances trĂšs solides, son autonomie musclĂ©e et son poids plume. Il semble un choix judicieux pour changer votre laptop vieillissant, surtout maintenant qu’il coĂ»te moins de 850 euros.

Que propose le MacBook Air 13 M3 2024 ?

Le design épuré et un bel écran

Les performances de la puce M3

Une machine silencieuse

D’abord Ă 1 299 euros, le MacBook Air 13 M3 de 2024 s’affiche aujourd’hui Ă 999 euros, mais grĂące aux soldes, il tombe Ă 849 euros chez Boulanger.

Lenovo LOQ 15IAX9

Le Lenovo LOQ 15IAX9 est un laptop dĂ©diĂ© pour le gaming bien Ă©quipĂ©, capable d’encaisser du jeu en Full HD avec une RTX 4060 sous le capot. Le tout Ă un tarif bien placĂ©, sans sacrifier l’essentiel : Ă©cran 144 Hz, processeur Intel musclĂ©, clavier rĂ©troĂ©clairĂ©. Il est encore plus recommandable pendant les soldes avec cette belle remise.

Trois choses Ă retenir sur le Lenovo LOQ 15IAX9

Un robuste processeur Intel Core I5 12450HX

Une carte graphique NVIDIA RTX 4060

Un Ă©cran de 15,6 pouces FHD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz

Au lieu de 949,99 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9 est aujourd’hui disponible en promotion à 759 euros sur le site Boulanger.

