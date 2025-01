Avis aux gamers, voici les 11 bons deals à saisir côté gaming pour la fin des soldes

La période des soldes est aussi l’occasion idéale de refaire son équipement en matière de jeu vidéo. Consoles, manettes ou casque audio, tous bénéficient de promotion à l’occasion des soldes. Découvrez notre sélection des meilleures offres disponibles avant la fin.

Entre l’annonce de la Nintendo Switch 2 et la mise en vente prochaine des cartes graphiques RTX 5000, ça bouge du côté du gaming ! Ce serait presque oublier que nous sommes encore au cœur des soldes d’hiver durant lesquelles les consoles du moment font aussi l’objet de bons plans. Entre les consoles, les manetteset autres accessoires, voyons ce que cet événement promotionnel a de mieux à nous offrir.

Les meilleures offres gaming des soldes d’hiver 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guide d’achat gaming, à commencer par cette sélection des meilleures consoles de jeux portables du moment. Nous avons également ce guide des meilleures manettes pour jouer sur PC ainsi que cette sélection des meilleurs accessoires pour la Nintendo Switch.

SteelSeries Arctis Nova 5

Avec le SteelSeries Arctis Nova 5, la marque se pare là d’un casque milieu de gamme de très bonne facture, puisqu’il a même obtenu l’excellente note de 9/10 dans notre test. Ce qui le différencie des autres, c’est sa polyvalence grâce à sa double connectivité et son dongle USB-C qui lui permet de passer du PC à la Switch à la volée.

Ce qu’il faut retenir du SteelSeries Arctis Nova 5

Une autonomie qui vient chatouiller les 45h

La charge rapide : 15 minutes pour 6h d’autonomie

Un design très soigné et un confort certain

Le SteelSeries Arctis Nova 5 est un casque qui coûtait, à sa sortie en mai 2024, 139,99 euros. Le temps passant et les Soldes aidant, vous le retrouvez chez Amazon en ce moment à 94,99 euros.

MSI Claw A1M-042FR

En janvier dernier, MSI a dévoilé sa toute première console portable, la MSI Claw A1M. Avec cette console portable, MSI a tout naturellement souhaité concurrencer Asus, Lenovo ou encore Valve et sa fameuse Steam Deck. Malgré des points communs un peu trop évidents avec ses concurrentes, la MSI Claw a tout de même quelques points positifs qui méritent le détour, surtout avec 45 % de réduction pendant les soldes d’hiver.

Les points forts de la MSI Claw A1M-042FR

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

Au lieu de 799,99 euros, la MSI Claw A1M-042FR est aujourd’hui disponible en promotion à 429,99 euros sur Amazon.

Asus ROG Ally Z1 Extreme

Sur le marché des consoles portables, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une référence qui compte parmi les meilleures. Cette sorte de petit PC sous Windows embarqué dans un format poche nous a particulièrement impressionnés par ses performances et notamment sa capacité à fournir du 1080p en medium à 60 FPS avec une grande facilité. Bref, une « rivale sous stéroïde » du Steam Deck, comme nous l’avons surnommée, et que l’on trouve aujourd’hui avec près de 40 % de réduction pendant les soldes.

Les points forts de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme

Un excellent écran 120 Hz anti-tearing

Les performances de sa puce Z1 Extreme

L’interface Armoury Crate SE

Au lieu de 799 euros, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur Boulanger ainsi que chez la Fnac.

Meta Quest 3S

Présenté lors de la Meta Connect 2024, où avait notamment été teasé son prix ultra-compétitif, le Meta Quest 3S est un casque de réalité virtuelle et mixte qui se veut être un modèle plus grand public que ses prédécesseurs. D’aucuns y ont vu une réponse directe à l’Apple Vision Pro. Certes, plusieurs concessions ont été réalisées pour proposer un tarif plus contenu, mais ce casque VR reste un bon produit promettant de bonnes performances. Et pendant les soldes d’hiver, il est encore moins onéreux que d’habitude puisqu’il est passé sous la barre des 400 euros.

Les points forts du Meta Quest 3S

Un casque de réalité virtuelle moins cher

De bonnes performances avec le Snapdragon XR2 Gen 2

Les caméras qui permettent de proposer la réalité mixte

Au lieu de 439,99 euros, le Meta Quest 3S (256 Go) avec le jeu Batman : Arkham Shadow et 3 mois inclus au service Meta Quest+ est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur Amazon.

Sony Pulse Explore

Lancés en même temps que le PlayStation Portal et le casque Sony Pulse Elite, les Sony Pulse Explore sont des écouteurs sans fil pensés pour les joueurs PS5. Entre la faible latence et les micros à élimination de bruits ambiants, ils sont tout à fait recommandés pour les parties multijoueurs. Bien sûr, vous pouvez toujours vous en servir pour d’autres usages, comme écouter de la musique dans les transports ou regarder une série sur votre laptop.

Les points forts des Sony Pulse Explore

Des sons réalistes

L’élimination des bruits parasites du micro

Une faible latence

Au lieu de 219,99 euros à leur lancement, les Sony Pulse Explore sont aujourd’hui disponibles en promotion à 160,28 euros sur la Fnac.

Nacon Revolution 5 Pro

Si la manette DualSense est le périphérique de jeu officiel de la PS5, des marques comme Nacon ont développé leur propre version du contrôleur. Et dans le cas de la Revolution 5 Pro, les changements sont majeurs. Emplacement des joysticks, gâchettes supplémentaires, personnalisation des boutons, du poids, etc. Une technologie qui a un coût, mais grâce aux soldes chez Carrefour, vous pouvez commander la manette avec 55 euros de remise.

Les points forts de la Nacon Revolution 5 Pro

La technologie Hall Effect magnétique qui évite le joystick drift

4 profils inclus par plateforme, 3 poids à ajouter, 3 tailles de joystick, etc.

Amplitude des gâchettes personnalisable avec le Trigger Block

Au lieu de 219,99 euros, la Nacon Revolution 5 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 164,99 euros sur Carrefour.

Backbone One USB-C

On n’y pense pas assez mais le gaming sur mobile représente une part significative du marché vidéoludique. Certains constructeur l’ont compris et proposent aujourd’hui tout un écosystème d’accessoires pour jouer sur son smartphone. C’est le cas de Backbone avec cette manette pour smartphone, un bijou d’ergonomie avec joysticks et croix directionnelle facile à transporter avec soi.

Les points forts de la Backbone One

La prise en main est excellente, la manette est confortable

Vous pouvez la transporter facilement, pour jouer partout

Elle est compatible avec de nombreux produits, même les derniers iPhone

Au lieu de 119,99 euros, la Backbone One (USB-C) est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur Son-Vidéo.

Anbernic RG35XX

Avec la miniaturisation des composants et la montée en puissance de ces derniers, on se retrouve avec des consoles comme l’Anbernic RG35XX version 2024. Une plateforme gaming qui ressemble à une Game Boy boostée aux stéroïdes, un écran couleur, des gâchettes en plus et une puissance telle qu’elle peut faire tourner quelques jeux Dreamcast, là où la version précédente s’arrêtait à la PlayStation première du nom. Une opportunité à saisir à moins de 50 euros pendant les soldes d’hiver 2025.

Anbernic RG35XX // Source : Frandroid

Les points forts de l’Anbernic RG35XX

Son écran IPS couleur 480P de 3,5 pouces

Elle supporte plus de 30 émulateurs, y compris la PSP, la Dreamcast, la GBA, les jeux d’arcade, la NES, etc.

Une autonomie entre 6h et 7h

Au lieu de 65 euros environ, l’Anbernic RG35XX (32 Go – sans jeux) est aujourd’hui disponible en promotion à 49,87 euros sur Geekbuying.

Une autre version, l’Anbernic RG40XXV (32 Go – sans jeux), est aussi en promotion durant ces soldes. Au lieu d’un prix avoisinant les 80 euros, on la retrouve chez le même marchand pour la modique somme de 55,19 euros grâce au code promo 24YEARS1.

Enfin, l’Anbernic RG34XX avec son look de Game Boy Advance est aussi en promotion chez Geekbuying. Au lieu d’un prix d’environ 85 euros, cette console est disponible pour 62,55 euros avec le code promo 24YEARS1.

Dock de recharge Razer

Élégant et pratique, ce dock de recharge signé Razer et spécialement conçu pour les manettes PS5 est l’achat utile de ces soldes d’hiver. Sa forme de « berceau incurvé » est pensée pour accueillir parfaitement la manette et sa puissance est telle qu’elle est capable de recharger une DualSense en trois heures.

Les points forts de la station de recharge Razer

Une conception pratique et bien stable

Une charge rapide

Une connectivité polyvalente

Au lieu de 59,99 euros, la station de recharge Razer pour DualSense est aujourd’hui disponible en promotion à 36,27 euros sur Amazon.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.