Boulanger brade à -30 % ce super écran PC gamer QD Mini LED de 27″ et 180 Hz, l’offre idéale pour allier qualité, fluidité et bon prix

C’est un écran PC de chez TCL qui est proposé ici en promotion à 348 euros alors qu’il a été lancé à 499 euros. Un écran plat conçu pour les jeux vidéo sur une surface généreuse et de qualité.

TCL est une marque plutôt connue pour ses téléviseurs, avec souvent des prix plus agressifs que chez les marques haut de gamme. Elle fait aussi dans le périphérique PC, plus particulièrement gaming avec ce modèle 27G24, qui n’est pas dépourvu d’atouts. C’est un écran PC plat de 27 pouces mis sur le marché en début d’année 2025 avec une dalle VA QD-Mini LED pour afficher de belles couleurs et proposer une grande fluidité. Cet écran, lancé à 499 euros, s’est fréquemment retrouvé à 399 euros et là il est affiché à 348 euros pendant la braderie Boulanger.

Les points forts du TCL

1 ms de latence, 180 Hz de rafraîchissement, parfait pour le gaming

La technologie Mini-Led pour un meilleur contraste

Une luminosité élevée, chose rare sur un écran gaming

Lorsqu’il a été lancé début 2025, le TCL 27G64 coûtait 499 euros. Mais en ce moment il y a une grande braderie sur Boulanger, qui fait que l’écran passe à 348 euros.

Un écran haut de gamme pour les compétiteurs

TCL nous a plutôt habitués à faire des produits d’entrée de gamme, abordables, même si la marque nous propose depuis quelque temps des appareils plus premium. En témoigne cet écran PC TCL 27G64 qui cumule réactivité optimale et qualité d’image. C’est en grande partie dû à sa dalle QD Mini-LED qui utilise la technologie à points quantiques avec le fameux rétroéclairage Mini-LED.

Il propose 180 zones de local dimming pour permettre des noirs profonds et un excellent contrôle de la luminosité. Cet écran se distingue par son fort taux de rafraîchissement, qui s’élève à 180 Hz maximum, et un taux de latence très bas, une seule milliseconde. Si vous faites dans l’esport ou le compétitif, c’est un sacré avantage car comme vous le savez, la moindre frame peut être un véritable atout.

Le TCL 27G64 soigne aussi vos yeux

Dans son escarcelle, le TCL 27G64 a aussi une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium. Ce qui permet une synchronisation adaptative du taux de rafraîchissement entre la carte graphique et l’écran pour éliminer les déchirures d’image, ce qu’on appelle le tearing. Un autre atout de cet écran, c’est sa luminosité, qui peut s’élever à 600 nits. De quoi jouer même dans une pièce bien éclairée.

Côté ergonomie, le TCL 27G64 propose un pied réglable en hauteur et inclinable, ce qui facilite son positionnement pour un confort d’utilisation prolongée. Santé toujours avec la certification Rheinland Low Blue Light qui réduit la fatigue oculaire lors de longues sessions. Pour la connectique, le moniteur est équipé de deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque. Il n’y a pas de haut-parleur intégré, mais ce n’est pas un mal, ceux-ci étant généralement de qualité médiocre.

