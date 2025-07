Cet écran PC gaming OLED ultra-fluide (480 Hz !) est presque à moitié prix en cette fin de soldes

Avis aux joueurs très exigeants qui ne veulent faire aucune concession sur la fluidité de leur écran : le LG UltraGear 27GX790A, dont le taux de rafraîchissement monte à 480 Hz, bénéficie actuellement d’une belle réduction. LG le propose en effet à 585,46 euros au lieu de 999,98 euros pendant les soldes d’été.

Les amateurs de jeux de type FPS savent à quel point un écran doté d’un taux de rafraîchissement élevé est important pour avoir une excellente réactivité face à l’adversaire. Avec 480 images affichées par seconde, le LG UltraGear 27GX790A devrait tout à fait leur convenir, et la bonne nouvelle, c’est qu’en cette fin de soldes d’été, on le trouve à moins de 600 euros.

Les points essentiels du LG UltraGear 27GX790A

Une dalle OLED QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 480 Hz

Une connectique fournie

Lancé à 999,98 euros, puis réduit à 649,99 euros, le moniteur LG UltraGear 27GX790A est aujourd’hui disponible en promotion à 585,46 euros sur le site officiel de LG.

Le prix réduit du LG 27GX790A sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG UltraGear 27GX790A. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand écran bien stable

Comme tous les écrans de la gamme axée gaming de LG, le modèle UltraGear 27GX790A adopte les codes du genre avec ses angles marqués et son design agressif. L’écran est heureusement fin sur les bords, et dans son dos, se niche un boîtier épais renfermant toute la connectique. Celle-ci est composée de deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, trois ports USB et un port audio 3,5 mm, d’ailleurs compatible DTS-X.

Le pied est quant à lui assez massif, mais il a l’avantage de garantir une belle stabilité à l’ensemble. Surtout, il est possible de poser divers périphériques sur sa zone plate assez compacte, histoire de ne pas encombrer le setup. Mention spéciale aussi pour le passe-câbles sur le pied. Côté écran, on a droit à une sublime dalle OLED QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui promet des contrastes infinis et des noirs profonds ; agréables pour le gaming, oui, mais aussi pour les séries en streaming. Petit bémol toutefois pour la luminosité de la dalle, un peu trop faible à notre goût.

Une fluidité bluffante

Si l’écran est tout à fait idéal pour une utilisation courante (bureautique, streaming, vidéos YouTube…), il dévoile évidemment tout son potentiel lors des sessions gaming. Avec son taux de rafraîchissement ultra-élevé de 480 Hz, il fait clairement de l’ombre aux écrans standards 144 Hz et permet aux joueurs d’être bien plus réactifs. La fluidité se ressent à chaque seconde et les flous de mouvement sont complètement absents, y compris lors de l’enchaînement de combos nerveux.

Celles et ceux qui possèdent une configuration capable de faire tourner les jeux en 480 FPS se régaleront, donc. Ajoutons à cela un temps de réponse de 0,03 ms, grâce auquel les retards ou ralentissements à l’image sont considérablement minimisés. Bien pratique lorsqu’un ennemi pointe le bout de son nez au cours de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG UltraGear 27GX790A.

