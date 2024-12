Cet écran PC gaming OLED de 45 pouces qui se plie à volonté est à moitié prix aujourd’hui

Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 cumule des bons points avec sa dalle Ultrawide, en 4K, HDR et Oled avec un taux de rafraichissement à 240 Hz. Il est le parfait compagnon dans les jeux vidéo compétitif et coûte aujourd’hui deux fois moins cher sur Boulanger : 999 euros au lieu de 2 399 euros au lancement.

À côté de Samsung, Asus ou encore Dell, c’est Corsair qui se lance sur le segment des écrans PC gamer avec dalle OLED. C’est une technologie d’affichage qui continue de prendre du terrain tant elle séduit par ses couleurs vives et son contraste infini. Avec son modèle Xeneon Flex 45WQHD240, la marque présente une très belle vitrine technologique, dont la courbure peut être réglé. Mais avec plus de 2 000 euros sur la facture finale, il est difficile de le recommander les yeux fermés. Heureusement, avec plus de 50 % de remise sur son prix initial, il devient plus envisageable de craquer pour lui.

Que propose le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240?

Un écran Oled HDR de 45 pouces

Un taux de rafraîchissement à 240 Hz, latence minimale

Plat ou incurvé à l’envie

Au lieu de 2 399,99 euros à sa sortie en 2022, l’écran PC Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 se trouve actuellement en promotion à 999 euros sur Boulanger. Notez que le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 1 399 euros.

Un écran imposant qui se plie à vos envies

Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 va demander beaucoup de place sur un bureau. Avec sa diagonale de 45 pouces au format 21:9, c’est un moniteur très imposant. Il a la particularité d’intégrer deux poignées rétractables sur les côtés pour permettre à l’utilisateur de courber l’écran. Une troisième poignée est placée sous l’écran pour gérer l’inclinaison.

Côté affichage, Corsair se tourne vers LG Display pour la dalle Oled de son moniteur. À cela s’ajoute une définition 3 440 x 1 440 pixels, certification HDR1000, contraste infini et cerise sur le gâteau, la surface de l’écran n’est pas sujette aux reflets. On mesure une calibration d’usine très réussie avec un DeltaE moyen de 2,62 et une couverture à 98 % du DCI-P3.

Une réactivité et fluidité ultime

Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 envoie aussi du lourd côté performances. Il vaut donc mieux avoir une carte graphique qui soit capable de suivre la cadence afin d’exploiter tout son potentiel. Sur cet écran OLED de 45 pouces, on peut profiter d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. C’est plus que suffisant pour profiter d’une image nette dans les jeux les plus nerveux, comme les FPS ou les jeux de course où ça défile à la vitesse de la lumière. Nous avons mesuré un input lag de seulement 2,5 ms en mode 240 Hz, ce qui est tout simplement excellent. Il n’y a donc peu ou prou aucune latence entre votre action en jeu et la réaction de l’écran.

Il dispose également de quelques fonctions afin d’améliorer l’expérience d’utilisation, à commencer par le Freesync Premium et G-Sync qui en font un écran de choix pour les joueurs de jeu vidéo. Quant à la connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB Type-C intégrant à la fois le transfert de données (pour les ports USB du hub), la vidéo (via le protocole DisplayPort) et même l’énergie. En effet, il sera capable de charger votre PC portable.

