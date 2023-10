Test Asus ROG Swift OLED PG27AQDM : un écran gaming OLED convaincant mais imparfait

L’OLED s’est maintenant fait une place dans le secteur très concurrentiel des écrans gaming. Déjà très performante sur les téléviseurs et les téléphones, cette technologie arrive maintenant sur nos PC avec son contraste infini et ses noirs profonds. Nous avons testé récemment des modèles allant de l’Ultrawide (Samsung Odyssey G9 Oled) à l’écran 27 pouces (LG UltraGear 27GR95QE). C’est sur cette dernière catégorie que les joueurs sont le plus friand de nouveautés.

Cette année, Asus a ainsi proposé un écran OLED 27 pouces en 1440p montant jusqu’à 240 Hz de fréquence de rafraîchissement, l’Asus ROG Swift PG27AQM. Que vaut ce modèle en attendant son successeur en 4K ? Nous l’avons passé au crible de notre protocole de test.

Fiche technique

Modèle Asus ROG Swift OLED PG27AQDM Dimensions 60,5 cm x 27,4 cm Écran incurvé Non Taille de l'écran 27 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 2560 x 1440 pixels Fréquence d'affichage 240 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 1000 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Non USB Oui Poids 6,9 kg Fiche produit

Ce moniteur nous a été prêté par Asus dans le cadre de ce test.

Design

L’Asus ROG Swift PG27AQDM est un écran 27 pouces au design agréablement discret pour la gamme ROG. Certes, on retrouve la signature de la marque dans l’encoche sur la base de l’écran ainsi que sur son pied, mais ses bords plutôt fins sont à l’image de l’écran qu’ils entourent, d’une épaisseur d’environ 0,5 mm.

L’écran se monte très rapidement et s’avère d’une stabilité à toute épreuve. À l’arrière, vous retrouverez le système lumineux Aura RGB que vous pourrez personnaliser avec différents effets et cycles, via le menu interne de l’écran (OSD). Le pied projette un logo Asus sur le sol et vous trouverez dans le boite deux autres logos au choix ainsi que trois autres caches entièrement personnalisables.

Comme tous les écrans destinés au joueur, celui-ci arbore un revêtement mat pour contrer les éventuels reflets. À l’instar du LG UltraGear 27GR95QE que nous avons testé récemment, ce choix se fait au détriment du contraste observé et de la luminosité, mais pour cette utilisation, il reste logique pour qui veut jouer en plein jour.

Connectique

L’offre connectique du moniteur est bien suffisante pour un usage PC : un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0 et un hub USB 3.0 (dont un port USB-B pour les mises à jour de firmware). On regrette l’absence de port HDMI 2.1 pour les consoles actuelles, mais celles-ci se comportent cependant très bien avec cet écran comme nous le verrons dans la partie gaming.

Le passage de câbles se fait via le pied de l’écran, mais comme toujours avec ce placement des ports, il est toujours un peu technique de s’y retrouver : les ports restent à l’arrière du panneau et peuvent être difficiles d’accès.

Support

Rien de surprenant, l’écran peut être monté sur un mur ou un bras avec le kit de fixation VESA 100 x 100 inclus dans la boite.

Le pied de l’écran est très stable et vous permettra de le pivoter verticalement, de l’ajuster en hauteur ainsi que de l’incliner à un angle de 30 degrés dans un sens comme dans l’autre. Et tout se fait de manière fluide et sans accroc.

Qualité de l’image

L’Asus ROG PG27AQDM est le fleuron OLED des écrans PC gaming chez Asus, en ça qu’il propose le couple diagonale / définition désormais dominant du marché (2560 sur 1440 en 27 pouces) en avec une fréquence de rafraichissement compétitive de 240 Hz. À l’allumage de l’écran, on voit évidemment tout de suite la différence avec un écran IPS : le contraste est infini, les noirs sont noirs et vous aurez une dalle parfaitement uniforme. Une dalle OLED fonctionnant sans rétroéclairage, vous aurez aussi le droit à des angles de visions parfaits, peu importe votre position, même si dans le cadre d’un écran de PC, ce critère s’avère moins important.

À l’aide de notre sonde colorimétrique couplée au logiciel Calman Ultimate, nous avons mesuré tout d’abord sa luminosité. Sur ce point, les écrans OLED ont toujours un temps de retard par rapport aux modèles LCD. Dans nos différents tests, l’Asus ROG PG27AQDM peut monter jusqu’à 940 cd/m² (sur une fenêtre 5% de l’écran), bien au-delà d’autres modèles qui peinent à atteindre les 400 cd/m² en HDR. Cela permettra à certaines zones de l’image aux tons clairs de bien ressortir en termes de luminosité.

Cependant, en plein écran, c’est une tout autre histoire : l’écran dépasse tout juste les 180 cd/m² en HDR (220 cd/m² en SDR), bien en deçà des modèles LED. Il faut dire que ces derniers ont pour eux la présence d’un rétroéclairage qui permet de maintenir une plus forte luminosité sur une plus grande partie de l’écran. Vous gagnerez en qualité d’image avec ce contraste infini, mais perdrez en luminosité avec l’OLED.

Les couvertures de l’espace colorimétrique sont très bonnes avec 140% du spectre sRGB ainsi que 94% du DCI-P3. En HDR (le mode dans lequel vous utiliserez davantage cet écran), le Delta E moyen est de 3,79 dans le mode « ASUS Gaming HDR » (avec un maximum de 7,66), un chiffre qui démontre une justesse colorimétrique quelque peu défaillante, mais acceptable. La fidélité des couleurs est la même selon le mode HDR choisi dans le menu de l’écran. On est donc sur un écran gaming relativement fidèle sur lequel on ne vous conseillera pas non plus d’effectuer des tâches graphiques nécessitant une justesse chromatique irréprochable.

Enfin, notez que l’affichage des textes sur cet écran n’est pas optimal. Les moniteurs WOLED utilisent une structure de pixels RWBG qui n’est pas compatible avec la fonctionnalité ClearType de Windows. Résultat : le texte n’est pas aussi net qu’on le voudrait avec des franges de couleurs au bord des caractères. C’est un problème bien connu sur ce type de dalle et la seule solution temporaire serait de désactiver les optimisations de ClearType sur Windows, mais vous perdrez du coup en finesse. À vous de faire votre choix.

Gaming

L’Asus ROG PG27AQM ne fait pas l’impasse sur ses performances en jeu avec sa fréquence de rafraichissement maximale de 240 Hz. Couplé aux grandes forces de l’OLED concernant son temps de réponse, vous avez le droit à une image extrêmement fluide, contrastée et sans aucun trop de flou de mouvement ni d’effets de trainées qu’on retrouve traditionnellement sur des dalles LCD. Celles-ci doivent d’ailleurs se reposer sur un réglage d’overdrive afin de minimiser le motion blur tout en proposant des temps de réponse compétitifs.

Le 240 Hz change-t-il la donne par rapport à du 165 Hz ou même 144 Hz ? Qu’il s’agisse de fluidité de l’image, de temps de réponse et de latence, le passage à une telle fréquence peut se faire ressentir pour les joueurs plus assidus. Le flou de mouvement inhérent à la technologie LCD se fait ainsi moins ressentir avec une expérience très satisfaisante dans les jeux compétitifs comme Valorant, Overwatch ou même Rocket League.

Interface

L’accès au menu de l’écran (OSD) s’effectue grâce au petit joystick apposé à l’arrière du logo Asus ROG à la base de l’écran. On apprécie toujours ce système, bien plus pratique que les multiples boutons pour naviguer dans les différentes catégories.

Vous aurez le droit aux classiques profils d’écran, à la fois en SDR et HDR, ainsi qu’un menu gaming pour activer ou non le VRR (AMD FreeSync et Nvidia G-Sync). Jusque-là, rien de surprenant. C’est dans ce menu, ainsi que dans le logiciel ASUS Display Widget Center, que vous pourrez aussi régler les différentes lumières RGB au dos et sur la base de l’écran.

Le plus intéressant résidera dans les options liées à la protection de votre écran OLED contre le marquage (burn-in). Dans la catégorie « Configuration Système », vous trouverez une sous-catégorie « Protection de l’écran » avec diverses fonctionnalités visant à baisser la luminosité des éléments fixes de l’image, comme les logos ou encore d’effectuer un nettoyage complet des pixels, tâche qui sera ensuite effectuée automatiquement une fois l’écran éteint. Cette panoplie d’outils, on la retrouve aussi dans les téléviseurs OLED du marché, il est donc rassurant de la retrouver ici.

Consommation

Les dalles OLED n’étant pas rétroéclairées, elles consomment moins que leurs consœurs en LCD. Sur Windows, la consommation du moniteur tourne autour des 40-45 W. En plein jeu, ce chiffre monte cependant à 80W, ce qui est un peu élevé, mais reste acceptable.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG Swift OLED PG27AQDM est disponible à un prix avoisinant les 1000 euros.