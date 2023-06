Test du LG UltraGear 27GR95QE : l’OLED QHD en 240 Hz, un écran gaming proche de la perfection

De l’OLED sur 27 pouces, en 1440p, avec un taux de rafraichissement à 240 Hz ! Voilà comment résumer brièvement cette nouvelle offre sur le marché des écrans gaming. Avec la promesse de temps de réponse extrêmement faible, d’une fluidité idéale et d’une image aux nombreuses qualités, LG vend du rêve aux joueurs et, mine de rien, à un tarif qui reste « dans les clous » pour une telle innovation.

Ils sont là ! Les dalles Oled de plus petites tailles débarquent sur le marché des écrans gaming. Jusque-là, les dalles fournies par LG Display se sont cantonnées à des diagonales imposantes, sur 42 pouces et plus. Plus récemment, Samsung Display est venu avec son alternative QD-OLED pour produire de nouveaux téléviseurs, ainsi que des écrans gaming. C’est ainsi qu’un moniteur comme le Dell Alienware AW3423DW a pu voir le jour l’an passé.

Pour 2023, LG revient à l’abordage avec deux évolutions majeures. Tout d’abord avec une offre d’écrans Oled flexibles que nous avons pu essayer avec le Corsair Xeneon Flex, mais surtout dans la production d’écrans sur des diagonales plus classiques, comme c’est le cas avec le LG UltraGear 27GR95QE que nous testons aujourd’hui, ou encore l’Asus PG27AQDM.

Fiche technique du LG UltraGear 27GR95QE

Diagonale : 26,5 pouces

Incurvé : non

Technologie : Oled

Définition : 2560 x 1440 pixels

Taux de rafraichissement : 240 Hz

Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium

Certification HDR 10

Ports : HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4, USB 3.0 x 2, sortie casque

604,4 x (464,4 – 574,4) x 258 mm

Le moniteur nous a été prêté par LG pour ce test.

Design et ergonomie

Oled oblige, la dalle de cet écran est extrêmement fine tandis que ses bordures sont presque invisibles. Il est clair que l’immersion est renforcée avec une configuration comme celle-ci. Le bloc accueillant l’électronique est logiquement plus imposant, mais on ne le remarque guère lorsque l’on se trouve en face de l’écran. Il accueille par ailleurs deux bandes RGB qui mettent l’écran en valeur dans l’obscurité.

Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu

Le pied de l’écran est fidèle à ce que produit LG depuis quelque temps. Fin lui aussi, il est tout à fait classique, mais manque peut-être d’un peu de lest pour vraiment nous garantir que l’écran ne bougera pas lors de nos diverses manipulations. On retrouve un autre éclairage RGB, en dessous l’écran, qui vient illuminer le bureau. Le tout est bien sûr réglable via l’OSD.

Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu

Les réglages ergonomiques sont tout à fait classiques, avec une amplitude de 11 cm pour ajuster la hauteur, une inclinaison vers l’avant ou l’arrière, la rotation à droite comme à gauche et enfin la possibilité de passer du mode paysage au mode portrait.

Ce moniteur se distingue aussi par le fait qu’il est livré avec une télécommande, ce qui est tout de même rarement le cas. La navigation au sein de l’interface reste évidemment possible via un simple bouton (et non un joystick) placé sous l’écran, mais la télécommande rend les choses plus faciles. LG a d’ailleurs pris soin à développé une interface très agréable qui ressemble a celle que l’on retrouve sur ces téléviseurs.

Connectiques

Le LG UltraGear 27GR95QE se pare de deux connecteurs HDMI 2.1, les joueurs consoles pourront donc utiliser cet écran pour afficher un maximum de 120 Hz. Sur PC, il sera bien entendu plus approprié de passer par le DisplayPort 1.4 afin de tirer parti du taux de rafraichissement de 240 Hz proposer par cette dalle. Forcément, la définition QHD (2560 x 1440 pixels) demande une carte graphique un minimum performante pour profiter de ce refresh rate. De ce côté, notre RTX 3080 FE semble parfaitement taillée pour la tâche. Enfin, n’oublions pas de citer les 2 entrées USB 3.0 et la sortie casque. Cette dernière sera indispensable dans certaines situations puisque l’écran n’est équipé d’aucun haut-parleur.

Une fluidité de folie

Après plus de deux semaines complètes passées en compagnie de ce moniteur, nous pouvons largement dire que la différence en matière de performances est flagrante par rapport aux écrans LCD que nous avons l’habitude de tester. Il faut d’abord souligner le plaisir de jeu procuré par la dalle Oled : la richesse des couleurs et le contraste aident énormément à l’immersion. Que vous jouiez à un jeu contemplatif où les graphismes sont très travaillés comme à un jeu compétitif, et même pour consommer du contenu multimédia, l’image reste sublime en toutes circonstances.

C’est néanmoins la sensation de fluidité qui est assez folle. Même en limitant le refresh rate à 120 Hz, l’impression de fluidité des scènes et objets en mouvement est … meilleure que sur un moniteur LCD avec un refresh rate de 144 Hz, voire plus ! Nous ne parvenons pas toujours à faire générer par notre carte graphique suffisamment d’images par seconde dans certains jeux très gourmands avec ray tracing, mais c’est une vraie folie sur PC en 240 Hz ! Sur la question de la fluidité, le constat est finalement similaire si nous devions comparer un téléviseur LCD et un Oled : les temps de réponse très courts de l’Oled l’emportent largement puisque très proches d’être instantanés. Ajoutez à cela l’absence presque complète d’artefacts comme blooming et ghosting pour encore améliorer la sensation de fluidité.

En revanche, il y a bien une grande différence entre ce moniteur Oled et un téléviseur qui a recours à cette même technologie : le revêtement de l’écran. Le LG UltraGear 27GR95QE dispose d’un traitement mat et non brillant ou semi-brillant comme c’est généralement le cas sur d’autres affichages Oled. Un choix logique pour un moniteur alors que les reflets peuvent vite venir gâcher une session de jeu. Deux inconvénients se présentent toutefois avec un tel revêtement, à commencer par une certaine perte en luminosité, et d’un autre côté une image qui affiche sans doute des noirs légèrement moins profonds qu’une dalle Oled glossy. Néanmoins, c’est selon nous le bon choix pour un écran de jeu, d’autant que le revêtement mat se révèle très efficace et laisse la possibilité de jouer confortablement même dans une pièce baignée de lumière. On évitera bien sûr les reflets directs, comme on le fait déjà avec n’importe quel écran à partir du moment où l’on souhaite une expérience de jeu optimale.

Qualité d’image

LG nous livre un moniteur dont les différents modes d’image sont soigneusement calibrés pour un usage standard, bureautique et multimédia, comme pour différents types de jeu. En SDR, le mode Gamer 1 affiche une température de couleurs un peu trop chaude, rien de grave cela dit.

La reproduction des couleurs à l’écran est quant à elle formidable. Aucune dérive chromatique en vue. Chaque nuance est respectée. Le seul hic avec les signaux SDR, c’est la luminosité. Nous la mesurons à environ 200 cd/m² dans le mode Gamer 1. Elle monte néanmoins jusqu’à 400 cd/m² avec le mode Vivid.

C’est néanmoins beaucoup mieux avec les signaux HDR. D’abord, car il n’y a pas de mode dédié au HDR à proprement parler, cela signifie que l’on peut retrouver les réglages de chaque mode d’images après avoir activé l’HDR. Une nouvelle fois, c’est le mode Vivid qui offre la meilleure luminosité avec 688 cd/m². La justesse colorimétrique y est toutefois un peu moins bonne avec un Delta E moyen de 3,86 et quelques dérives chromatiques. Sur de plus petites fenêtres, avec des tailles de 1 et 2 %, nous obtenons un pic lumineux de 800 cd/m², une belle performance qui permet de faire ressortir un maximum de détails dans les hautes lumières. Le mode Gamer 1, toujours en HDR, est légèrement moins performant en matière de luminosité avec un pic d’environ 600 cd/m², en revanche la fidélité des couleurs est bien au rendez-vous avec un Delta E moyen de 2,24.

Consommation électrique

Comme la plupart des écrans Oled, l’UltraGear 27GR95QE fait preuve d’une consommation électrique supérieure à la moyenne. Avec notre protocole habituel qui consiste à relever la consommation en diffusant une mire blanche de 10 % avec une luminosité de 150 cd/m², nous calculons une consommation relative d’environ 134 W/cm².

Prix et disponibilité du LG UltraGear 27GR95QE

Le LG UltraGear 27GR95QE est actuellement disponible en boutique pour la coquette somme de 1 099 €. C’est certes élevé pour un moniteur de 27 pouces, les prix viendront sans doute à baisser dans les années qui viennent pour les moniteurs Oled. En attendant, cet écran UltraGear reste un peu moins couteux que son principal concurrent. Il s’agit de l’Asus ROG Swift PG27AQDM, commercialisé aux environs de 1 200 €.