Honor est très rapidement devenu une marque populaire en France grâce à des smartphones affichant un très bon rapport qualité/prix. Comme tout constructeur qui se respecte, on retrouve différentes gammes d’appareils et il peut être parfois difficile de s’y retrouver avec toutes ces références. Lite, X, View… quelle gamme des smartphones Honor correspond réellement à votre budget ? Retrouvez les meilleurs produits Honor et nos avis détaillés pour chaque appareil !

Avant de discuter du catalogue de la marque Honor, il est important d’expliquer d’où vient ce fabricant. Honor est en réalité une marque appartenant au fabricant chinois Huawei. Elle a été créée pour occuper l’entrée de gamme du marché sans faire de tort à l’image de la marque Huawei, mais avec des produits moins prestigieux que les séries P ou Mate. Cependant, les produits Honor trouvent aujourd’hui une belle place sur le marché français.

Vous l’aurez compris, les produits de Honor sont surtout réputés pour avoir un excellent rapport qualité/prix. Toutefois, cela n’empêche pas le constructeur chinois de proposer aussi bien des smartphones à bas prix que des smartphones qui se rapprochent fortement des modèles haut de gamme de certains concurrents.

À l’aide de notre guide détaillé, retrouvez les meilleures références du constructeur en fonction de votre budget.

Avertissement : une décision récente des États-Unis empêche Google de proposer ses applications à Huawei et Honor. Pour l’heure, rien n’indique que tous les smartphones seront mis à jour plus tard vers Android 10 Q avec les services Google. Nous mettrons à jour ce guide d’achat à mesure que la situation évolue. Faut-il acheter un smartphone Huawei / Honor actuellement ? Voilà ce que l’on en pense.

Le haut de gamme

Honor 20

Le Honor 20 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Cependant, il est légèrement plus compact grâce à sa dalle IPS LCD de 6,24 pouces contre 6,4 pour le View 20. Comme à son habitude, le constructeur ajoute des effets stylisés au dos pour attirer l’œil. On n’aime ou n’aime pas, mais le design du Honor 20 ne laisse pas indifférent.

Le nouveau fleuron chinois a surtout la particularité d’intégrer 4 capteurs photo au dos. Son module 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels apporte donc une polyvalence qui manquait cruellement à son aîné, et d’autant plus en comparaison de la concurrence. Ultra grand-angle, macro, mode portrait, tout est là pour satisfaire la majorité des besoins, et même un mode nuit efficace pour les situations en basse lumière.

Il est enfin propulsé un Kirin 980 accompagné par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle. Ce combo est toujours aussi efficace pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, ainsi que pour jouer aux jeux les plus gourmands dans les meilleures conditions. De plus, il vous accompagnera pendant de nombreuses heures (environ 2 jours selon notre test) avec à sa batterie de 3 750 mAh et se recharge très rapidement grâce au protocole SuperCharge 22,5 W. Cependant, la charge sans fil est absente.

Afin de rassurer tout le monde, notez d’ailleurs que le Honor 20 aura bien droit à Android 10 Q. Pour le reste, retrouvez notre test du Honor 20.

Pourquoi choisir le Honor 20 ?

Un design qui ne laisse pas indifférent

La polyvalence de son quadruple capteur

Ses performances haut de gamme

Honor View 20

Le Honor View 20 est le premier smartphone du constructeur chinois à proposer un écran percé dans l’hexagone. Il intègre un écran IPS LCD de 6,4 pouces qui prend la quasi-totalité de la face avant, où l’on trouve alors cette petite bulle en haut à gauche pour y cacher la caméra frontale de 24 mégapixels. Le design est globalement très réussi, surtout au dos avec son effet des plus original.

Il embarque le Kirin 980 cadencé à 2,6 GHz et épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire. Une configuration que l’on retrouve également sur les Mate 20 et Mate 20 Pro. C’est l’assurance de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store, tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9,0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur. Sa partie photo est également très intéressante avec le nouveau capteur de 48 mégapixels au format 1/2 pouce (fabriqué par Sony) : les clichés sont proches de la réalité, quel que soit le contexte.

Avec sa batterie de 4 000 mAh, le View 20 est tout simplement un monstre d’autonomie. Il peut facilement tenir deux jours, même avec une utilisation intensive du smartphone. Notez d’ailleurs que sa charge rapide est très efficace et qu’il est également compatible avec la charge sans-fil Qi.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet du Honor View 20.

Pourquoi s’orienter vers le Honor View 20 ?

Un design original

Des performances haut de gamme

Grande autonomie + charge rapide + charge sans-fil

Le milieu de gamme

Honor 20 Lite

Le Honor 20 Lite reprend grosso modo les traits de son prédécesseur, le Honor 10 Lite. On retrouve le même gabarit avec sa dalle IPS LCD de 6,2 pouces, la même encoche en forme de goutte d’eau, ou encore la même finesse des bordures autour de l’écran. Au dos, les reflets attrayants sont toujours de la partie, avec néanmoins une différence qui a son importance : la présence de trois capteurs photo disposés à la verticale.

Le nouveau smartphone chinois de milieu de gamme fait la triplette. Il intègre alors un triple capteur de 24 + 8 + 2 mégapixels à l’arrière. Si on n’attend pas que cette configuration photo fasse des prouesses — notamment depuis les résultats pas très convaincants du Huawei P30 Lite — , elle apporte néanmoins une polyvalence appréciée sur ce segment.

En comparaison du Honor 10 Lite, sa fiche technique s’améliore légèrement. On retrouve une caméra frontale de 32 mégapixels, un Kirin 710 épaulé par 4 Go de mémoire vive (donc 1 Go de plus le 10 Lite), une batterie de 3 400 mAh et une capacité de stockage de 128 Go. Il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur chinois.

Retrouvez notre test complet pour connaître notre avis détaillé.

Pourquoi le Honor 20 Lite ?

Son design propre à la gamme

Un smartphone milieu de gamme avec un triple capteur photo

1 Go de mémoire vive en plus que le Honor 10 Lite

Honor 8X

Le Honor 8X est le dernier représentant de la gamme X du constructeur. Bien qu’il se rapproche physiquement du Honor 10 (sans le côté hypnotisant au dos), le 8X est plus généreux dans ses dimensions avec sa large dalle de 6,5 pouces en définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Pour la partie photo, son double capteur 20 + 16 mégapixels prend des clichés très satisfaisants pour cette tranche tarifaire, bien qu’il éprouve quelques difficultés dans les situations de basse luminosité.

Du côté des performances, il embarque le SoC Kirin 710 cadencé à 2,2 GHz épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui a déjà fait ses preuves (sur le Mate 20 Lite, par exemple) et qui promet une expérience utilisateur totalement fluide au quotidien. Pour les joueurs, notez qu’il est parfaitement capable de faire tourner quelques jeux 3D du Play Store — sans trop en demander. En ce qui concerne l’autonomie, il n’a pas à rougir face avec sa batterie de 3 750 mAh qui lui permet facilement de tenir une journée entière, voire plus selon l’utilisation du téléphone.

Besoin de plus d’informations ? Nous vous invitons alors à lire notre test complet du Honor 8X.

Pourquoi opter pour le Honor 8X ?

Son grand format

Son autonomie plutôt correcte

Une configuration qui a déjà fait ses preuves sur d’autres smartphones de la marque

L’entrée de gamme

Honor 10 Lite

Le Honor 10 Lite est la version allégée de l’ancien flagship du constructeur. Bien que le design soit quasi identique au Honor 10, il est plus large avec un écran de 6,21 pouces (contre 5,84 pour son grand-frère), mais il propose aussi une encoche plus discrète qui prend ici la forme d’une goutte d’eau.

Globalement, c’est une solution quasi similaire, mais légèrement plus accessible que le Honor 8X. Sans surprise, on retrouve donc la configuration qui équipe la plupart des nouveaux smartphones de milieu de gamme de la maison Huawei : un SoC Kirin 710 cadencé à 2,2 GHz. Fluide et rapide, il tourne nativement sous Android 9,0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur.

Pour le reste de ses caractéristiques, il embarque une batterie de 3 400 mAh qui lui confère une autonomie au-dessus de la moyenne, un double capteur photo de 13 + 2 mégapixels et une caméra frontale de 24 mégapixels pour une partie photo satisfaisante sur cette gamme de prix.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas consulter notre test complet du Honor 10 Lite.

Pourquoi préférer un Honor 10 Lite ?

Une encoche discrète

Une autonomie très correcte

Son Kirin 710 largement suffisant