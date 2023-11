Celles et ceux qui ont travaillé sur le Honor 90 sont des petit·e·s malins·es. Le smartphone de Honor se situe dans un trou de souris en termes de tarif, juste en dessous du Pixel 7 (sur le site de Google), juste au-dessus du Galaxy A54.



Sa plus grande force est sans aucun doute sa qualité de fabrication et de finition, qui en font l'un des smartphones les plus agréables à côtoyer et à prendre en main dans le milieu de gamme. L'écran Oled incurvé sur les quatre côtés vole la vedette et fait briller la fiche technique plutôt solide du smartphone, qui est vendu avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. De quoi voir venir. Les performances sont très satisfaisantes aussi.



Hélas, tout n'est pas parfait. L'entente parfaite avec ce smartphone se disloque un brin lorsqu'on constate qu'il ne sera pas mis à jour plus loin qu'Android 15. Un peu court en 2023, et dommage, car l'interface MagicOS fait de beaux progrès ! L'unique haut-parleur fait un aussi un peu cheap pour le prix, tout comme l'absence d'un bloc de charge.



En photo, la facture n'est pas aussi salée et le smartphone, dans de bonnes conditions, est plutôt à l'aise. En revanche, de nuit, en mode portrait ou sur les selfies, c'est plus hasardeux.



Le Honor 90 est donc un smartphone plein de contradictions, de hauts et de bas. Si vous tombez amoureux de son design ou de sa fiche technique très solide, il peut tout à fait faire l'affaire. Mais si vous regardez d'un peu trop près ses défauts, certains concurrents peuvent s'avérer plus attirants.