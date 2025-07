La belle forme de Shimano se confirme : pourquoi c’est une bonne nouvelle pour le vélo

Shimano affiche une solide progression au premier semestre 2025, avec une hausse de 11,6 % de son chiffre d’affaires lié au vélo. En tant qu’acteur central de la filière cycle, le groupe japonais fait office de baromètre. Néanmoins, Shimano prévoit des prévisions plus prudentes pour la suite de l’année.

Le géant japonais Shimano, référence mondiale en matière de transmissions et de systèmes de freinage, vient de publier ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 – via Bicycleretailer. Et les chiffres confirment ce que l’on pressentait depuis le début de l’année : le secteur retrouve un certain élan, même s’il reste soumis à de fortes disparités régionales.

Entre janvier et juin 2025, le chiffre d’affaires de Shimano est évalué à 237,5 milliards de yens, soit une progression de 9,5 % par rapport à la même période en 2024. Plus précisément, les ventes de composants vélo — cœur de métier de la marque — ont bondi de 11,6 %, pour atteindre 181,4 milliards de yens, contre 162,5 milliards un an plus tôt.

Des prévisions annuelles tout de même à la baisse

La tendance reste donc largement positive, même si le rythme a légèrement ralenti par rapport au premier trimestre, qui avait marqué une belle hausse de 15,6 %.

Source : Shimano

Sur une base trimestrielle, le Q2 affiche une croissance de 8 %, avec 93,5 milliards de yens de chiffre d’affaires contre 86,5 milliards en 2024. De quoi confirmer un premier semestre solide, même si Shimano anticipe un ralentissement dans les mois à venir : le groupe prévoit en effet une baisse de 2,1 % de ses ventes nettes sur l’ensemble de l’année 2025. Un signe de prudence qui s’explique par les conditions de marché encore contrastées à l’international.

Sur le marché japonais par exemple, les stocks se sont globalement stabilisés, mais la hausse des prix des vélos freine désormais la demande. En Chine, la situation reste délicate, car les niveaux de stocks demeurent élevés.

L’Europe s’en sort

En revanche, l’Europe tire son épingle du jeu grâce à un printemps particulièrement clément en termes de météo et à une légère décrue des stocks chez les distributeurs : les ventes au détail se sont ainsi montrées robustes, selon Shimano. En Asie centrale, en Amérique latine ou encore dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, les signaux sont plus faibles, mais la tendance à la stabilisation des stocks se confirme également.

La division cycles représente aujourd’hui 76 % de l’activité totale de Shimano, qui reste un indicateur de référence pour toute la filière. Suivre l’évolution de ses résultats permet d’évaluer, en creux, l’état de santé de l’industrie vélo dans son ensemble, qu’il s’agisse des marques ou des détaillants.

Si la prudence reste de mise sur la seconde moitié de l’année, le premier semestre aura montré qu’après deux années de crise post-Covid, le marché semble enfin reprendre des couleurs. 2025, le cru de la stabilisation ? Réponse dans quelques mois.