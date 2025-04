Bonne nouvelle pour le vélo électrique avec ces nouveaux chiffres prometteurs

Après avoir connu des temps difficiles, les ventes de vélos électriques semblent repartir à la hausse. Les chiffres d’exportation depuis Taïwan, grand producteur de vélos, vers l’Europe sont en tout cas encourageants pour le marché.

Une amorce de reprise est en cours sur le marché des vélos électriques. C’est en tout cas ce que laissent penser les résultats des exportations de Taïwan, l’un des premiers exportateurs de vélos au monde, vers l’Europe. Les exportations sont en effet en hausse, de même que les prix.

Des exportations en hausse

Selon les informations du média néerlandais Teewieler, basées sur les analyses des douanes de Taïwan, le premier trimestre de 2025 a vu être exportés 90 559 VAE. C’est certes une baisse de 9 % par rapport au Q1 2024, mais il s’agit surtout du premier recul à moins de 10 % depuis le Q1 2023. C’est dire à quel point il a fallu du temps pour restabiliser le secteur.

Le marché des vélos électriques serait-il en train de reprendre des couleurs ? Les trois principaux marchés, États-Unis, Pays-Bas et Allemagne, ont vu plus de vélos asiatiques arriver au premier trimestre de 2025 qu’au Q4 2024. C’est de bonne augure pour la suite. Mais avant de s’enflammer et de penser que tout va pour le mieux, il faut relativiser.

Une amélioration mais encore beaucoup de pente à gravir

Le marché du vélo électrique est dans la vallée, en transition entre deux grands cols dans une étape du Tour de France. On a récupéré dans la descente, mais on est encore touché physiquement par le dénivelé accumulé au cours de la journée et changer de braquet va être difficile. Toute cette métaphore pour dire que revenir aux sommets, c’est à dire les chiffres de ventes de 2022, sera long.

Par exemple, en 2022, le marché asiatique a exporté 1 036 118 vélos. Si on suit le rythme donné par le premier trimestre de 2025, les exportations atteindraient 362 236, soit moins que celles de 2024 qui étaient de 363 734. Nous sommes donc plus dans une phase de stabilisation que de croissance.

Pour que la dynamique reprenne vraiment, il faudrait retrouver des incitations pour l’achat de vélos électriques, comme le recommande l’Union Sport & Cycle, qui condamne fermement la suppression des aides de l’État, ou tout du moins les fortes réductions observées ces derniers mois.

Les valeurs des vélos électriques exportés en hausse

En revanche, un chiffre est important, du moins pour les acteurs du cycle à Taiwan : la valeur des vélos électriques exportés est en hausse de 3 % au premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre de 2024. La valeur des exportations a atteint près de 92 millions d’euros, ce qui est une bonne nouvelle quand on sait que le creux de 57 millions d’euros a eu lieu au troisième trimestre 2024.

Aussi, la valeur des vélos mécaniques exportés de Taiwan est certes plus importante, avec 177 millions d’euros, mais cela représente une baisse de 25 % entre le premier trimestre de 2025 et la même période en 2024. Une situation difficile, puisqu’à l’exception du Royaume-Uni (+ 1 %), tous les principaux marchés sont en baisse : États-Unis -27 %, Pays-Bas -17 %, Chine -42 %.