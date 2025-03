La crise du vélo n’a pas épargné les Pays-Bas en 2024 : ces premiers chiffres ne sont pas prometteurs

D’après une première étude commandée par la Royal RAI Association et BOVAG, les chiffres de vente de vélos neufs ont baissé de 7 % aux Pays-Bas en 2024. Si les vélos électriques représentent près de la moitié des stocks totaux écoulés, ce segment aurait lui aussi subi un léger recul.

Alors que chiffres de vente officiels relatifs à la filière française du cycle tomberont le vendredi 25 avril, à l’occasion de l’Observatoire du Cycle par l’Union Sport et Cycle présenté dans le cadre du festival Vélo In Paris, de premiers chiffres tombent du côté de nos voisins européens. C’est notamment le cas des Pays-Bas, un marché fort qui fait office d’indicateur en Europe.

Deuxième baisse consécutive

Les données publiées sont issues d’une étude commandée par les associations Royal RAI Association et BOVAG. En ressortent plusieurs grandes tendances qui ont marqué l’année 2024. Déjà, les ventes de vélos neufs ont une nouvelle dois chuté : 858 126 unités (mécanique et électrique), soit une baisse de 7 % en un an, peut-on lire. Entre 2022 et 2023, elle était déjà de 6 %.

Le chiffre d’affaires connaît lui aussi un recul : – 4 %, pour s’établir à 1,55 milliard d’euros. Le prix moyen d’un cycle grimpe quant à lui à 1809 euros, soit une hausse de 3 %. Cela peut notamment s’expliquer par le tarif moyen des VAE qui grimpe lui aussi : de 2 574 euros en 2023 à 2719 % en 2024, soit un bond d’environ 6 %.

L’étude met en exergue d’autres chiffres intéressants relatifs aux vélos électriques : en 2024, ils ont représenté 48 % des ventes globales au sein du pays batave. Il n’empêche, mais sans donner de data précise, les ventes de VAE auraient légèrement diminué tout de même. Bref, le marché néerlandais est visiblement en recul à tous niveaux.

2025, l’année de bascule ?

Quant aux canaux de distribution, les magasins physiques ont été les principaux vendeurs : 63 % des vélos écoulés proviennent des boutiques, représentant un chiffre d’affaires de 82 %. Les ventes de biclou en ligne ont de leur côté chuté de 7 %.

Présentée dans le cadre des Bicycle Awards 2025, cette étude reflète plutôt bien l’année 2024, marquée par de nombreuses faillites, notamment aux Pays-Bas. Les observateurs s’attendent à une baisse globale sur beaucoup de marchés européens, dont la France. Le millésime 2025 est attendu au tournant : il est en effet considéré comme un cru de bascule, avec une tendance stagnante qui laisserait place à une nouvelle croissance en 2026.