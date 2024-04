Vente de vélos électriques en 2023 : comment se situe la France par rapport à ses voisins européens

Dans le rouge, le marché vélo français n’a pas de quoi se morfondre : il y a même des signes très encourageants sur le vélo électrique par rapport aux autres pays. Voici notre analyse.

En 2023, les ventes de vélos électriques ont chuté de 9 %. Ce chiffre révélé cette semaine par l’Union Sport & Cycle lors de l’Observatoire du Cycle fut l’un des plus tardifs en Europe, et n’a donc pas secoué l’industrie. Nous savions effectivement que nos voisins avaient connu une crise du vélo l’an dernier, mais tous les pays ont chacun leurs spécificités.

Le Royaume-Uni résiste, mais est au plus bas depuis près de 40 ans

Le Royaume-Uni est probablement le pays d’Europe ayant le plus résisté à l’année 2023. Son marché vélo n’a reculé que de 5 %, car le marché est en avance par rapport à l’Europe continentale. Mais c’est en 2022 que la vraie déconvenue a eu lieu, avec une baisse de -23 % selon la Bicycle Association. Avec 1,55 million d’unités écoulées, c’est toutefois « un volume au plus bas depuis 1985 ». Le vélo électrique a davantage décliné à -7 %, mais est encore « encore bien supérieur au niveau de 2019 », bien qu’il ne représente que 9 % des ventes.

En revanche, les perspectives ne sont pas bonnes, contrairement à l’Union européenne. Un journaliste de Forbes explique « que le gouvernement a penché vers une posture pro-voiture, et ne devrait pas soutenir l’industrie du cycle ». En France, on peut se féliciter d’une filière en renaissance et d’un gouvernement proactif, qui a débloqué une nouvelle aide de 55 millions d’euros pour réindustrialiser le pays.

L’Allemagne reine du VAE et du premium

En Allemagne, pays en avance en termes de culture vélo et de développement du marché, les ventes ont baissé de 15 % indique, la ZIV. Une tendance observée depuis 2020, à cause du vélo mécanique (-30 %), alors que le vélo électrique augmente légèrement. En chute de 5 % en 2023, le VAE reste au-dessus des 2 millions de ventes par an, un record en Europe. Autre record outre-Rhin, le prix moyen du vélo électrique est de 2 950 euros, contre 1 967 euros pour la France qui a le panier le plus bas – Decathlon et Intersport Nakamura ont peut-être un rôle à jouer là-dedans.

Plus proche de cette culture vélo, la Belgique a vu son marché diminuer de 18 % révèle, GfK. Mais le VAE moins touché avec -12 %, représentant plus de la moitié des ventes (290 400 sur 569 600) et un prix moyen très élevé (2 808 euros).

L’Italie a enregistré un chiffre encore alarmiste que l’Allemagne. Son marché s’est contracté de 23 % par rapport à 2022, soit 1,36 million de vélos vendus selon l’ANCMA. En analysant les chiffres, la moyenne des quatre dernières années est de 1,78 million de cycles, supérieure à la période 2016-2019 (1,67 million). Aussi, le vélo électrique a moins baissé en 2023 (-19 % contre -27 % en mécanique), et augmente sa part à 25 % des ventes (273 000 unités).

Le cas particulier du Danemark face aux Pays-Bas

Plus loin de chez nous, le Danemark a enregistré -40 % de ventes de vélos en 2023. Un chiffre inquiétant, mais qui ne compte pas le mois de décembre, précise Bike EU. En passant de 458 000 à 275 500 unités, il est revenu à son niveau de 2007 ! Le vélo électrique est moins concerné, baissant de 101 000 à 78 850 exemplaires, soit -21 %. tout de même. « Le Danemark détient le plus haut de taux de possession en Europe, devant les Pays-Bas », souligne André Ghestem, administrateur et président de la commission cycles de l’Union Sport & Cycle. « Il y a eu un contrecoup post-Covid ».

Par contre, Bike EU ajoute que ce marché n’avait pas explosé ces dernières années, et est très dépendant des importations (il ne produit que 3 % des vélos vendus). Les importations, notamment originaires d’Asie, ont été beaucoup plus touchées que la production européenne en 2023 – à l’instar des chiffres de Shimano ou Bafang -, ce qui peut expliquer le phénomène. « C’est un pays cycliste, qui va continuer à l’être », rassure A. Ghestem. « En plus la conjoncture économique a touché le Danemark, c’est significatif, mais c’est ponctuel ».

Les Pays-Bas sont aussi une contrée du vélo, mais à l’inverse du Danemark, ils comptent beaucoup plus producteurs de vélos. Le marché vélo néerlandais accuse une baisse de 6 % en 2023 selon la RAI, dont -7 % pour le vélo électrique. Contrairement à la France, le prix moyen a augmenté, passant à 2 574 euros, mais sans atteindre l’Allemagne.

Résumé des chiffres de ventes de vélos électriques en Europe en 2023

Pays Ventes VAE Part du VAE Prix moyen Allemagne 2,1 millions 53 % 2950 € France 678 500 30 % 1967 € Pays-Bas 453 219 56 % 2574 € Belgique 290 419 51 % 2808 € Espagne 248 200 20 % 2675 € Italie 273 000 25 % NC Royaume-Uni 139 500 9 % NC Danemark 78 850 29 % NC