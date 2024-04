Avec une nouvelle enveloppe de 55 millions d’euros, la France se donne l’objectif de produire 2 millions de vélos et vélos électriques d’ici 2030, dans le cadre d’un appel à projets.

Pour renforcer la renaissance de la filière vélo, le gouvernement a lancé un nouvel appel à projets « Industrie Vélo ». Ce projet dans le cadre du plan France 2030, et représente un investissement de 55 millions d’euros.

L’objectif de cette aide est d’atteindre le nombre d’1,4 million de vélo et vélos électriques assemblés en France d’ici 2027 et 2 millions en 2030. Un chiffre qui n’est pas dû au hasard, car c’est le nombre de vélos achetés par les Français chaque année.

Des vélos français, verts et innovants

En priorité, la somme allouée par le gouvernement ira à destination des « projets innovants et risqués de développement des capacités industrielles, ainsi que l’installation de nouvelles usines ou lignes de production innovantes ». Plusieurs usines pourraient être intéressées : on pense à la MFC d’Intersport, celle d’Arcade Cycles ou encore Moustache, mais aussi au site Cycleurope actuellement en difficulté.

En complément de l’assemblage de vélos électriques, les composants aussi vont venir davantage de France. C’est le deuxième but de cet appel à projets, incluant par exemple les roues (comme celles de Mach1), les batteries type Pymco ou le cadre à l’image du Moustache J. « Ces pièces et équipements devront chercher à être le plus standard et interopérable possible » précise le texte. Le modèle unique de ByCygo, vélo 100 % français, peut-il être un futur envisageable ?

Un vélo assemblé en France avec une majorité de composants locaux, c’est bien. Mais s’ils sont plus durables et respectueux de l’environnement, c’est encore mieux. Le volet n° 3 de cet appel à projets cible cet aspect, dont le « recyclage et le réemploi des vélos et leurs équipements ». Un exemple est celui de Goëland avec son vélo électrique upcyclé.

Le 4e et dernier point de l’investissement porte sur l’innovation. Le gouvernement veut soutenir des projets et démonstrateurs, qu’ils viennent de startups ou de groupes industriels déjà existants.

Deux sélections de projets vélos en 2024

L’appel à projets Industrie Vélo consiste en deux vagues ou « relèves ». La première sélection débute le 2 septembre 2024 avec un financement de 20 millions d’euros. La seconde suivra le 9 décembre prochain, à hauteur de 35 millions d’euros. Si vous êtes intéressés, c’est par ici !